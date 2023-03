Miembros de la trama Mediador: de prostíbulos, a hacerse fotos con la Virgen del Pilar en la sede de la Guardia Civil

El mediador de la trama y el empresario de los drones se hicieron una foto, que consta en el sumario, en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil ante la figura de la patrona de la Benemérita, la Virgen del Pilar.

Los empresarios que querían beneficiarse de un trato preferencial llegaron a fotografiarse con la Virgen del Pilar en las dependencias del Instituto Armado, al que para entrar es preciso identificarse siempre antes de acceder.

Se trata de la ubicación más alejada de la ruta principal, en la zona de Guzmán el Bueno, a cuatro kilómetros del Congreso, el otro centro de poder frecuentado por la trama.

La DGA adquirió un dron a una empresa investigada

Por su parte, el Gobierno de Aragón adquirió a finales de 20021 un dron por 7.450 euros a una de las empresas investigadas en el caso Mediador, DJI Entreprise Asesoramiento y Servicio de Drones. Fuentes oficiales de la DGA subrayaron que la compra se hizo mediante un contrato menor y se solicitaron tres ofertas a otras tantas empresas del sector, siendo la más ventajosa la de DJI.

Esta firma pertenece a José Santiago Suárez Estévez, el empresario valenciano detenido a raíz de la trama de sobornos y extorsión en la que está involucrado el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, ya retirado. Su empresa logró hasta 16 contratos en distintas administraciones.

Esta mención a Aragón no es la única que aparece en la causa que investiga una jueza canaria. En el sumario figuran las escuchas policiales, entre las que figura una conversación entre el mediador de la trama, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, y empresario de drones referida a Zaragoza. Suárez Estévez señala que los bomberos en la Península están "como locos" y tiene "mucho trato con la Diputación de Zaragoza", a lo que el mediador le replica si está gobernada por el PSOE. "Zaragoza es el del PSOE, sí", le responde.

Y la conversación transcrita por la Brigada Provincial de Policía Judicial termina con la respuesta de Tacoronte: "Pues bien. No creo que haya más nada que hablar, ¿no?". A este respecto, fuentes oficiales de la DPZ subrayaron que no hay ni un contrato con las personas y empresas del caso Mediador y ni siquiera se ha llegado a tratar con ellos. Y al igual que la DGA, incidieron en que no se les ha requerido ningún tipo de información por parte de los investigadores o la jueza.