La líder del PAR-Zaragoza impulsa otra escisión con la constitución de Tú Aragón

La presidenta en funciones del PAR en la provincia de Zaragoza, Carmen Herrero, impulsa la segunda escisión en las filas aragonesistas con la constitución de un nuevo partido, Tú Aragón. Junto a otros cargos públicos de las tres provincias, justifican la decisión en la negativa de la ejecutiva del partido a repetir de inmediato el congreso anulado por la Justicia y se desmarcan del vicepresidente aragonés y líder depuesto del PAR, Arturo Aliaga, del que Herrero continua siendo asesora.

Este grupo de aragonesistas sigue los pasos de los críticos liderados por Elena Allué, que a principios de mes pusieron en marcha Aragoneses-Plataforma Aragonesista. Al igual que ellos, fueron a un notario para registrar Tú Aragón, los estatutos y unos dirigentes provisionales, las condiciones necesarias para darse de alta como formación política en el Ministerio del Interior. Y su legalización será una realidad la próxima semana, a la que esperan para presentarse públicamente mientras continúan las reuniones en el territorios con cargos y militantes.

La última se celebró el lunes en Villafranca de Ebro, convocada por tres de los impulsores del nuevo partido aragonesista, la citada Carmen Herrero, el teniente de alcalde de Cuarte de Huerva, Julio Conde, y la alcaldesa de Villafranca, Volga Ramírez, que se acaba de dar de baja del PAR. A la cita acudieron entre 60 y 90 cargos, según los cálculos de los propios asistentes.

Herrero reconoció a HERALDO que están trabajando "en un nuevo proyecto", pero que su lanzamiento dependerá del "apoyo de la gente" y negó que la intención sea hacer daño al PAR. A su juicio, lo que está pasando en las filas aragonesistas es "surrealista", con una ejecutiva que se niega a repetir el congreso en marzo como le han exigido -se ha dejado para julio- y con la que no comparte sus decisiones. "Desde que salió la sentencia, mantenemos que queremos un congreso limpio y transparente y no nos vale cualquier cosa", insistió.

La líder provincial del PAR-Zaragoza defendió que ha querido "luchar desde dentro" para recobrar la fuerza que tenía en el territorio. "No se puede más y ya está", dijo, defendiendo el nuevo partido como una opción para los aragonesistas que "no quieren ir en coalición con otras siglas", en referencia a Aragoneses y sus contactos con el PP para compartir listas.

Herrero señaló que la "gente" les han ido diciendo en las reuniones de seguir adelante con Tú Aragón, aunque se ha dado de plazo hasta la próxima semana para cerrar el lanzamiento. La clave está en si representantes de Huesca se unirán finalmente a la causa. "Hay que ser prudentes", apostilló, en la misma línea que expresaron Ramírez y Conde.

Se da la circunstancia de que entre los fundadores del nuevo partido está Alejandro Poy, expresidente del Rolde Choben y vicepresidente de la comarca del Bajo Cinca, que ejerció de número dos de Elena Allué en la candidatura que perdió por 20 votos frente a la de Aliaga en el congreso anulado por irregularidades. Y Herrero era la secretaria general, quien no tiene tapujos en cargar contra el que sí nombró Aliaga como número dos, Alberto Izquierdo, al que califica como "tramposo" y del que recuerda que el juez cita, junto al diputado Jesús Guerrero, como autor de la afiliación en bloque de 311 militantes antes del cónclave.

Sobre el hecho de que sea asesora del vicepresidente en una consejería del PAR, la de Industria, manifestó que será "coherente" en cuanto se lance el nuevo partido aragonesista, pero no pronunció en ningún momento la palabra dimisión.

Reunión con Sánchez Quero

Horas antes, en un hotel de Calatayud, Herrero se reunió junto al alcalde de Morata de Jiloca, Miguel Langa, con el presidente de la Diputación de Zaragoza y líder provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero. Este último negó cualquier tipo de negociación y achacó el encuentro a la "buena relación" que mantienen desde hace años. "No voy a fichar a nadie del PAR, aunque alguno se me ha ofrecido. Ya hemos el 80% de las candidaturas en la provincia y, a diferencia de hace cuatro años, estamos trabajando para tener listas en los dos únicos municipios donde no tuvimos, Maella y Nonaspe", dijo.

Sánchez Quero indicó que difícilmente ficharía a cargos públicos del PAR porque sus propios compañeros en el territorio no entenderían que los pudieran desplazar y, sobre todo, "no sería justo con su trabajo".