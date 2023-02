Lambán: "El PP está utilizando las miserias humanas de gentes de Cs y del PAR para dinamitar esos partidos"

El presidente de la DGA, el socialista Javier Lambán, asegura que está "muy preocupado" por que Aragón, una tierra donde la política ha sido "sinónimo de moderación", sin "frentismos ni trincheras", cambie. "El PP trata de trasladar a Aragón las pugnas, las riñas, el ruido, el enfrentamientos que existe en la política nacional. Intenta cavar trincheras entre la izquierda y la derecha, echarnos a reñir entre los unos y los otros, y eso es una pésima noticia para Aragón", ha recalcado desde Alcañiz.

En su opinión, se está perdiendo la capacidad para el pacto en Aragón, del entendimiento entre la izquierda y la derecha. "Me parece obsceno lo que está haciendo el PP, utilizando las miserias humanas de gentes de Cs y del PAR para dinamitar esos partidos que han sido siempre garantía de puente", ha asegurado. No se ha quedado ahí. Ha vaticinado, incluso, que en las próximas semanas se va a ver cómo "destacados limitantes del PAR y de Cs, en un acto de transfuguismo de libro, pasan a integrar las listas del PP". También se ha referido a la plataforma Aragonesa, que lidera Elena Allué, un partido de nueva creación que "no es más que una especie de caballo de Troya que va a suponer la entrada de los militantes de ese partido en las listas del PP".

El presidente de la DGA ha alertado de que los enfrentamientos políticos pueden "privarnos de inversiones y de oportunidades". Respecto al PAR, ha indicado que se "alegra mucho" de que se vaya reconstruyendo "después de los hachazos que se le están dado desde diferentes espacios de la política aragonesa".