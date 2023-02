¿Qué productos han subido más este mes? Así queda la cesta de la compra

La inflación registra un alza mensual del 1%, su mayor repunte en un mes de febrero en 45 años. Eso se traduce directamente en una subida de la cesta de la compra. Los consumidores lamentan "que cada vez esté todo más caro". Carmen Rodríguez acudió este martes a un supermercado del centro de la capital aragonesa para hacer la compra de la semana. "Somos cuatro de familia, mi marido, mis dos hijas y yo. Hace un año, por llenar el carro con los mismos productos pagaba 80 euros y ahora llega a los 120 euros. Al mes nos gastamos mucho dinero, 600 euros por lo menos", asegura la madre, que ha percibido la subida especialmente en las frutas y verduras.

"Antes solía adquirir sepia, mejillones y ahora eso ni lo miro"

Sin comer pescado lleva semanas Beatriz Calvo. "No recuerdo cuándo fue la última vez que compré. Antes solía adquirir sepia, mejillones y ahora eso ni lo miro. Es donde más lo he notado, aunque he de decir que no hay ningún producto que se libre", subraya la zaragozana. Hace no mucho, sostiene, acudía a la frutería "y con 30 euros" se llevaba el carro lleno. Sin embargo, ahora, "no te llevas más que cuatro naranjas y poco más", lamenta.

En el queso ha percibido también la subida Victoria Nonay, que este martes se llevó dos bolsas cargadas del supermercado. "Siempre hemos comprado un queso fresco que costaba 21 euros el kilo y en estas dos últimas semanas ha subido una barbaridad. Hoy -por este martes- estaba a 28 euros", cuenta. Además, añade, "hay productos donde han mantenido el precio, pero han bajado la cantidad, por lo que sigue siendo más caro".

Los precios en el supermercado

A pesar de que parece que diciembre fue el mes en el que los precios tocaron techo, hay algunos que se han encarecido incluso más ahora. La reducción del IVA en los productos básicos que entró en vigor en enero solo se mantiene en algunos de ellos.

El aceite de oliva virgen extra marca un precio superior al de los últimos meses. A final de año, se paga 7,99 euros por un litro, a principio de enero 7,59 (ya que se aplicó la bajada del IVA) y ahora, más de un euro más, 8,69 euros.

En las frutas ha pasado algo similar, a excepción del plátano de canarias, cuyo precio fluctúa cada semana. La manzana roja ha recuperado el precio de diciembre y pasa a ser 8 céntimos más cara que hace unas semanas. Lo mismo sucede con el calabacín, que remonta el precio en 30 céntimos el kilo, de 1,99 a 2,29.

El 'brick' de leche, que registraba a finales de diciembre un precio "nunca visto", sigue su escalada, aunque de forma más moderada. En enero, tras la bajada del IVA, se situaba en 1,05, a principio de febrero subía hasta el 1,14 y ahora, entrado marzo, 1,15.

En otros alimentos básicos como las legumbres, el pan, la pasta o los huevos, el precio sigue siendo el mismo que a principios de año.

En carnes y pescados, los consumidores sostienen que "no han bajado porque no se les aplicó la reducción de IVA y siguen subiendo cada mes".