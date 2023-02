Las mejores historias míticas de amor en Aragón para leer en San Valentín

El amor mueve montañas. Y en el caso de Aragón, genera historias de amor legendarias que han pasado a la historia popular de nuestro territorio. Algunas de ellas en un viaje en el tiempo de cerca de mil años. En nuestra comunidad es abundante la tradición de romances y tragedias que pueblan la memoria colectiva de los enclaves aragoneses desde la Edad Media, y que han tenido su reflejo en la cultura popular a través de coplas, jotas, chascarrillos y romances.

En el Día de San Valentín, recordamos algunas de estas historias de amor que se han forjado en nuestra comunidad, algunas de ellas reales y otras, que entremezclan historia y leyenda.

Los Amantes de Teruel 1 Cartel de 'Las Bodas de Isabel 2023'

Es la historia trágica de amor por antonomasia en Aragón. Los Romeo y Julieta españoles, conocidos en todo el mundo y con una fiesta propia que convierte la ciudad de Teruel en uno de los mayores teatros en la calle que existen.

Precisamente, este próximo fin de semana se celebran ‘Las Bodas de Isabel’, donde las calles de la localidad recrearán el que es uno de sus episodios más populares: la historia de Diego de Marcilla e Isabel de Segura. La ciudad viajará en el tiempo desde el jueves 16 de febrero hasta el domingo 19 y trasladará a locales y foráneos hasta el siglo XIII.

¿Cuál es la historia de estos famosos amantes aragoneses?

Cuenta la leyenda que Isabel de Segura y Diego de Marcilla crecieron juntos en el Teruel del siglo XIII. Ambos eran de familias nobles de la ciudad. Ella, hija de Don Pedro de Segura, un rico comerciante. Y él, de los Marcilla, una familia de linaje pero que había perdido su gran hacienda.

Con el tiempo, surgió el amor entre ambos jóvenes y Diego pidió la mano de Isabel en matrimonio. Pero Don Pedro Segura se opuso. Solo le permitiría casarse con su hija si lograba fortuna. Diego decidió partir a las cruzadas para conseguir su objetivo e Isabel le prometió que le esperaría durante cinco años.

Pasó ese tiempo y Diego no volvía, por lo que el padre de Isabel la apremió a casarse. Ella, pensando que su enamorado había muerto en batalla, aceptó finalmente. Sin embargo, el mismo día de la boda, Diego volvió, rico y triunfador de la guerra, deseoso de reencontrarse con Isabel.

Al enterarse de que su amor se acababa de casar, fue a buscarla para pedirle un último beso. Isabel no se lo quiso dar para no romper los votos que acababa de hacer en la iglesia ante su nuevo marido. Diego, rechazado, no pudo soportarlo y cayó muerto al instante.

Isabel, desconsolada, acudió al funeral para poder darle el beso que le había negado en vida. Se acercó hasta el cuerpo de Diego, depositó un beso sobre sus labios y cayó muerta sobre el cuerpo de su amado fallecido. Cuenta la leyenda que sus familias decidieron enterrarlos juntos para que nunca más volvieran a separarse.

La Torre del Trovador 2 La Torre del Trovador es la parte más antigua del Palacio de la Aljafería de Zaragoza.

La Torre del Trovador es la edificación más antigua del Palacio de la Aljafería y recibió este nombre a partir de la leyenda de Manrique de Lara, cuya supuesta prisión entre sus muros cuando la torre era una cárcel, sirvió de tema al escritor Antonio García Gutiérrez para la puesta en escena del drama romántico ‘El Trovador’ en el siglo XIX.

La obra narra la historia de Manrique de Lara, trovador de profesión que fue criado por una gitana aunque su sangre pertenecía a la nobleza zaragozana. Se enamoró de Leonor Sesé de Urrea, una joven de la corte de La Aljafería, de la que también estaba enamorado Antonio Artal, hermano del primero aunque ambos desconocían este hecho.

Leonor eligió a Manrique y Antonio, por celos, hizo que la joven fuese encerrada en un convento. Pero el trovador la raptó y escaparon juntos. La pareja vivió feliz hasta que dieron con su paradero: Manrique fue apresado y llevado a la Torre del Homenaje del Castillo de la Aljafería, donde fue condenado a muerte y ejecutado.

La muerte de Manrique provocó el suicidio de Leonor y su otro pretendiente, Antonio, que se enteró de que había ejecutado a su propio hermano, murió desconsolado al conocer la noticia.

Esta pieza sirvió de inspiración a Giuseppe Verdi para el libreto de una de sus óperas más famosas, ‘Il Trovatore‘. Desde ese momento la torre adquirió fama y pasó a conocerse popularmente con la actual denominación de Torre del Trovador.

El Palacio de Larringa 3 El Palacio de Larrinaga fue construido por el arquitecto Félix Navarro a principios del siglo XIX.

Ubicado en el número 123 de la calle de Miguel Servet de Zaragoza, su construcción fue encargada por el naviero bilbaíno Miguel Larrinaga al arquitecto zaragozano Félix Navarro en 1901, uno de los más prestigiosos de la época.

Fue un regalo de amor y de agradecimiento para su esposa Asunción Clavero, oriunda de Albalate del Arzobispo y que dejó su tierra para casarse con él y seguirle al extranjero. Larrinaga quiso agradecerle tantos años de amor junto a él en Inglaterra, donde se instalaron durante décadas por el trabajo del naviero, y ordenó que el edificio se levantara mirando a la localidad natal de su esposa.

De esta manera, Asunción podría imaginar que estaba más cerca de su pueblo y miraría en su dirección desde la ventana. El matrimonio tenía pensado instalarse allí para pasar sus años de madurez, sin embargo, este nido de amor nunca llegó a ser habitado. Asunción enfermó en Liverpool y murió en 1939 a los 65 años.

Su esposo, desecho ante el fatal desenlace, puso a la venta el palacio y nunca regresó a España. Murió unos años más tarde y ambos reposan en el cementerio de la localidad británica.

La 'morica' de Daroca 4 El castillo Mayor de Daroca fue una antigua alcazaba musulmana.

La localidad zaragozana de Daroca cuenta con otra trágica leyenda de amor ambientada en las guerras entre almorávides y cristianos en la Edad Media. Tras la conquista de Daroca por los almorávides, en 1110, su líder, Aben Gama decide construir un palacio en el castillo Mayor de Daroca para una joven de la que estaba enamorado: Melihah.

Sin embargo, y a pesar del lujo del que está rodeada, la joven no era feliz. La casualidad quiere que conozca un día a un caballero cristiano, llamado Jaime, apresado por los musulmanes y encerrado en las mazmorras del castillo. Ambos jóvenes se enamoran, Melihah lo libera de su celda a escondidas y Jaime huye. Cuando se entera Aben Gama, ordena matar a Melihah, que es ejecutada en el subterráneo que todavía existe en el castillo Mayor, conocido como de la 'Morica Encantada'.

Mientras tanto, los cristianos ocupan Daroca gracias a los informes de Jaime, pero el caballero se entera de la muerte de su amada y cae en un estado de profunda melancolía. Todos los días sube al castillo y pasa largas horas sentado a la entrada del subterráneo. Y se dice que desde el día que murió el caballero, todas las noches sale la mora encantada vestida de blanco del túnel donde fue asesinada, y vaga por las murallas de Daroca en busca de su amante.

Las historias famosas de amor en Aragón no acaban aquí y en muchos pueblos y localidades podemos encontrar leyendas que recuerdan amores trágicos y romances que han pasado a formar parte de la cultura popular de la zona. En Mora de Rubielos y Rubielos de Mora se recuerdan los amores entre el caballero cristiano Alonso de Rubielos y la bella princesa Fátima de Mora. O en Graus, donde queda constancia del amor de dos amantes en el antiguo palacio de Rodrigo de Mur, con una inscripción que dice “Rodrigo ama a Marica”.

También la mitología clásica deja su huella romántica en Aragón con la historia de Hércules y Pyrene, que da nombre a nuestros Pirineos. En esta leyenda, la trágica muerte de la princesa desencadena la furia del héroe griego que utiliza una gran cantidad de piedras de gran tamaño para su mausoleo, creando así la cordillera pirenaica.