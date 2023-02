Arturo Aliaga pierde la presidencia del PAR al prosperar la moción de censura

Arturo Aliaga ha dejado de ser presidente del PAR. Este viernes por la tarde se ha votado en la sede del partido la moción de censura que ha puesto fin en el cargo de Arturo Aliaga, vicepresidente de la DGA. Se trataba de la primera moción en 45 años de historia de partido y ha llegado en la misma semana en la que se ha constituido la plataforma Aragoneses, liderada por la crítica Elena Allué, quien no ha concretado si irá a las elecciones en solitario o en coalición. El nuevo máximo responsable del partido es el senador Clemente Sánchez-Garnica.

Una moción de censura presentada contra el máximo responsable del partido con el objetivo de "abrir un paréntesis" en la crisis abierta en la formación tras la sentencia que anuló los resultados del congreso en el que Aliaga resultó reelegido presidente. Aliaga, ha permitido a sus afines que decidieran, por su cuenta, si querían asistir o no la Ejecutiva, que ha tenido un único punto en el orden del día.

La votación se ha cerrado con 16 opiniones favorables a la destitución de Aliaga, mientras que María José Morera, que ha participado de manera telemática, ha votado en contra. Por su parte, el notario Adolfo Calatayud Sierra ha ratificado lo ocurrido en la reunión.

Entre las ausencias más destacadas ha estado la del propio Arturo Aliaga. Una moción que ha prosperado y que se le ha comunicado por teléfono la resolución. El secretario general del partido, Alberto Izquierdo, ha explicado que no habrá cambios en la Ejecutiva. Solo, en la presidencia, que será ocupada por Clemente Sánchez-Garnica. Ha insistido momentos antes de la reunión e la necesidad de activar la maquinaria electoral: “Si hay un proceso judicial, se tendrá que resolver y haremos un congreso, no habrá ningún problema”. Ha apuntado, además, en que “nadie ha puesto en duda jamás al presidente del partido ni al vicepresidente, ni el pacto de gobierno: jamás”. “Todos votamos este pacto de gobierno. El PAR siempre cumple lo que firma. Hay que conseguir que el PAR pueda firmar un pacto de gobierno la próxima legislatura. Y para eso hay que ir a las elecciones.

Los díscolos han asegurado que han intentado negociar, pero no ha sido posible por la cerrazón del presidente. No han atendido la solicitud de Aliaga de retirar la moción para negociar porque consideran que no hay tiempo suficiente para cerrar con garantías las listas electorales.

Sánchez-Garnica: "El PAR es un partido histórico, con 45 años de historia y que siempre ha demostrado su responsabilidad, seriedad y centrabilidad, y su papel como garante de los gobiernos a lo largo de la historia"

Sánchez-Garnica ha insistido en el carácter "constructivo" de la moción y ha manifestado su respeto por Aliaga, así como por su gestión al frente del Gobierno de Aragón. Ha destacado que el único objetivo de esta moción es desbloquear la situación en la que se encuentra el partido para tener posibilidad de presentar candidatura a las elecciones. "El PAR es un partido histórico, con 45 años de historia y que siempre ha demostrado su responsabilidad, seriedad y centrabilidad, y su papel como garante de los gobiernos a lo largo de la historia", ha añadido

Ha valorado Clemente Sánchez-Garnica la figura de Alberto Izquierdo, a quien ve un buen candidato para las primarias del PAR. Izquierdo ha echado balones fuera. “Mi labor orgánica es conseguir que cualquier militante del PAR que esté al corriente de sus obligaciones con el partido tenga la oportunidad de presentarse en libertad. Soy militante, estoy al corriente. Si lo decidiera, podría hacerlo en libertad”. Pese a ello, ha aclarado que “cuando lleguemos a esos ríos cruzaremos esos puentes”