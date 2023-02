Sánchez-Garnica: "Mantenemos la moción de censura a Aliaga. Hay que cambiar de presidente en el PAR"

Aunque reconocen que hay conversaciones, los díscolos del PAR no van a retirar la moción de censura que se debatirá esta tarde, a las 19.30, para quitar de la Presidencia Arturo Aliaga. Así lo ha confirmado a HERALDO Clemente Sánchez Garnica, quien asumirá las riendas del partido de forma "interina", que ha querido dejar dos cosas claras: "No vamos a retirar la moción y tiene que haber un cambio de presidencia".

Se ha congratulado el senador autonómico del PAR de que, tras dos meses intentándolo, hay ahora "contactos y movimientos, y un acercamiento entre las partes". " El objetivo es caminar juntos a las elecciones. No tiene sentido aplazar la moción de esta tarde, pero sí estamos dispuestos a encontrar una fórmula para que sea lo menos perjudicial para nadie", ha señalado. Podría pasar la solución, según ha apuntado, por negociar que Arturo Aliaga "voluntariamente" diera un paso al lado en el ámbito orgánico del partido. En el ámbito institucional, se seguiría como hasta ahora porque no se verá afectado. "Firmamos un pacto por unanimidad y se va a cumplir hasta el final", ha asegurado. Insiste, no obstante, en que "tiene que haber un cambio de presidente" y van a "trabajar en buscar la fórmula para que sea un proceso constructivo"

Ha asegurado Sánchez Garnica que para el PAR, Aliaga "es un activo". "Queremos que Arturo siga trabajando en el Gobierno", ha señalado. Y ha reconocido el problema que representa la judicialización del PAR, de la que culpa a Xavier de Pedro, y recuerda que aunque el juez les quite la razón "aún quedan dos instancias", y recurrirán.

