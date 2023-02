Aliaga pide a los díscolos que retiren la moción de censura porque abre un camino "irreversible"

“Good morning”. Así ha saludado Arturo Aliaga a los periodistas que le esperaban a las puertas del hemiciclo a su llegada al pleno el día en el que se debate la moción de censura que busca descabalgarle de la Presidencia del PAR. “Aún soy el presidente legítimo del PAR”, recordaba. Y de hecho lo sigue siendo, al menos, hasta que esta tarde, a las 19.30, se vote la moción de censura que respaldan 16 de los 28 miembros de su ejecutiva. Si la moción prospera, Aliaga la admitirá porque es "un demócrata convencido", aunque sigue diciendo que hay que cumplir la ley y rehacer la "honorabilidad" del partido con un nuevo congreso.

Se están intensificando en las últimas horas las negociaciones para intentar frenar la ejecutiva y la votación. Aliaga ha lamentado el escaso margen de tiempo que han dado los díscolos al plantear la votación en dos días, cuando el plazo legal admitido es de siete. No ha querido confirmar Aliaga si acudirá a la ejecutiva, si no logran pactar con los díscolos que se retire la moción. Si hay negociación, sí ha querido aclarar como presidente del PAR se quedará al margen para que hable el territorio. Si se vota la moción, el líder aragonesista advierte que "se abre un camino muy irreversible, y va a haber consecuencias de imagen del partido y de candidaturas".

Hay muchas cosas en negociación, si se organiza un congreso, el programa electoral, las primarias, cumplir la sentencia... "No tengo la propuesta concreta", ha señalado Aliaga, que ha asegurado que "hay mucha gente detrás, muchos alcaldes que representan la fuerza del partido y hay que escucharles".

Ha insistido de nuevo en que se debería haber cumplido la sentencia del proceso iniciado por Xavier de Pedro por las "irregularidades" detectadas en el congreso que le declaró presidente del PAR. "Esa mayoría es exigua porque solo 16 de los 28 presuntamente van a apoyar la moción de censura", ha alertado, y tiene consecuencias "nefastas" en la imagen del partido. Por eso ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad", a que se hable. Ir a hacer listas electorales está siendo complicado. "Hay incertidumbre. Si hacemos primarias y hay sentencia, se queda en una situación compleja", ha recalcado.

Si prospera la moción, Arturo Aliaga ha avisado que esperará "a lo que digan las sentencias". "Hay dudas sobre la legitimidad de esa ejecutiva y sobre el congreso que me eligió presidente", ha señalado. "Vine al PAR de independiente. Tengo solo la voluntad de que el futuro del partido se asegure en condiciones de honorabilidad. Uno tiene dignidad y en todos los puestos que he estado ha sido mi postura", ha recalcado. "La Justicia hará justicia", ha dicho Aliaga, que ha esquivado responder si dejará el PAR si le descabalgan esta tarde de la presidencia. A ella fía seguir en el PAR. Tampoco ha confirmado si habrá ceses en el Gobierno.

Ha querido escenificar Aliaga que los diputados Esther Peirat y Jesús Guerrero están de su lado, y que eso no va a cambiar "pase lo que pase". Sus tres votos son claves para garantizar la estabilidad del cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA). "No hay ninguna grieta en el apoyo a mantener la coalición mientras el Gobierno de Aragón esté en funciones"; ha recalcado. Y no espera que la nueva ejecutiva que surgirá si prospera la moción revise el pacto. Ese acuerdo es que permite que Clemente Sánchez Garnica sea senador autonómico.