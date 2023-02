Sánchez-Garnica: “Alberto Izquierdo podría ser un buen candidato del PAR”

¿Con qué ánimo encabeza la moción de censura?Es una situación muy triste y desagradable. A nivel personal, no me quedaba otra por responsabilidad, pero llevo 40 años en este partido y nunca había vivido algo así. Aprecio a pesar de todo a Arturo Aliaga, con el que he compartido muchos momentos, pero por encima de las personas, de mí y de él, está el PAR. Creemos que es la única posibilidad de desbloquear la actividad y caminar juntos hacia la organización de una estrategia electoral que nos permita tener fuerza política suficiente.

¿Cuál va a ser su papel como presidente?Voy a ser un presidente interino. Haré de puente en esta situación compleja, coordinando y ayudando a todos los que quieran organizar las elecciones. Mi papel terminará cuando convoquemos y celebremos el congreso, que necesariamente tendrá que ser después de las elecciones.

¿Qué sello quiere dejar?El del trabajo en equipo. No voy a liderar nada, voy a coordinar a la gente ante este complicado marrón. Quiero aunar, consensuar… no estoy solo, conmigo afortunadamente hay mucha gente y a ella me debo.

¿Se presentará a las primarias o a presidir el partido en el próximo congreso?No.

¿Teme que los tribunales les impidan la ejecución de ese congreso?Es un riesgo. Estamos en una situación curiosa porque el militante que recurrió, con todo el derecho, no sabemos en que situación política está, si está en el nuevo partido creado o cuál es su finalidad. Nos parece triste llevar las discrepancias políticas a los tribunales. Nosotros no hemos judicializado la actividad del PAR, hemos intentado defender los derechos del partido porque creemos que hubo irregularidades. Pero no podemos supeditar nuestra actividad política a los tiempos y tramites judiciales porque eso sería una irresponsabilidad.

¿Cuándo serán las primarias?En nuestra hora de ruta, si al final se resuelve la moción de censura (prevista para este viernes), lo primero será convocar una ejecutiva lo antes posible, si es el lunes mejor que el martes, y luego las primarias, también lo antes posible. Después hay que organizar el panorama electoral para dar certeza a nuestros militantes, alcaldes y concejales. El PAR es la tercera fuerza política territorial en Aragón. Tenemos una responsabilidad. La labor es preparar los equipos electorales y luego el congreso, donde habrá que hablar de muchas cosas, porque los problemas no vienen de hace un mes y hay que analizarlos bien y dar un giro al partido.

¿Debería presentarse Arturo Aliaga a las primarias?Está en su derecho, es un militante más, una persona muy importante en el partido. Respetamos y valoramos muy positivamente la labor que ha hecho junto con los directores generales en el Gobierno. No es una moción contra Arturo, le respetamos y nos duele mucho llegar a este punto, pero cuando no ha habido posibilidad de comunicación ni interlocución… no nos quedaba otra, por el interés general del partido.

¿En qué se ha equivocado el presidente del PAR?Cuando vas en una autopista en dirección contraria y te vienen todos de frente… Arturo no ha tenido en cuenta que un partido es un conjunto de muchas personas, ha enfadado a mucha gente. Se lo dije, no se puede estar enfadado con todo el mundo todo el tiempo. Si él fue presidente fue porque le apoyamos mucha gente. Ahora nos ha dado la espalda, es incomprensible y no lo entendemos. No es fácil que 18 personas de 28 de una ejecutiva nombrada por él haya llegado a esta situación. Debe hacer una reflexión, en esta vida hay que ser humilde.

¿Está legitimado Arturo Aliaga a seguir en el Gobierno tras la moción de censura?Sí, por supuesto. No tiene nada que ver el cargo institucional con los problemas orgánicos. En el Gobierno se han hecho bien las cosas y eso no se ha puesto en cuestión.

¿Debería presentarse el secretario general del partido, Alberto Izquierdo, a las primarias?Eso depende de él.

¿Cree que sería un buen candidato?Alberto, podría ser un buen candidato. Es una persona muy trabajadora. Fue un error haberle cesado como vicepresidente de la Diputación de Teruel, realiza un gran trabajo en la provincia.

¿Han solicitado al PSOE su restitución en la DPT?Es uno de los puntos del orden del día que teníamos en la comisión ejecutiva que irresponsablemente el presidente no quiso convocar. Vamos a tratar de que siga realizando su trabajo, porque es una cuestión de partido, es el PAR el que tiene que hablar con los socios de Gobierno.

Con una escisión ya consumada y una moción de censura en marcha, ¿qué opciones electorales tiene el PAR?La actual división viene de mucho mas allá que de la presidencia de Aliaga, y eso habrá que analizarlo. El partido que ha surgido de unos militantes es un nuevo espacio que de nuevo no tiene nada, porque el planteamiento es el mismo que el del PAR, que es el originario. Llevamos trabajando en el discurso aragonesista desde hace 45 años. Ha habido otros intentos que fracasaron, como Iniciativa Aragonesa o Compromiso de Aragón. Ahora vienen Aragoneses, están en su derecho, pero nos hubiera gustado trabajar juntos. Seguimos tendiendo la mano.

¿Hay opciones reales de reconciliación?En este momento es complicado. Han dado un paso y tenemos que tratar de aglutinar a la mayor parte posible de personas que siguen creyendo en el PAR. Nos llaman díscolos pero no lo somos, llevo 40 años en el partido y he sido fiel a las siglas y a los presidentes. El PAR merece una oportunidad, hay que dejar de pensar en intereses particulares y pensar en el general.

¿Y con Arturo Aliaga?Si Arturo hiciera un gesto, la mano está tendida. Es necesario desbloquear todo.

¿Teme una fuga de candidatos y votantes al PP y al PSOE?No, nuestra gente está esperando un certeza y el objetivo de esta operación es ese, dar certeza. El que se quiera ir ya se ha ido, y hay mucha gente que está esperando y es fiel.