"El PAR no suele pactar con los traidores. Cuidado los que van pescando alcaldes no se les vaya a romper la red"

"El PAR no suele pactar con traidores". Lo ha querido dejar claro Alberto Izquierdo, tras la ejecutiva que ha aprobado el relevo de Arturo Aliaga por Clemente Sánchez Garnica. Una sesión, ha dicho, que "se ha celebrado con normalidad" y tras la que ha tendido la mano para seguir trabajando por el partido. "Es nuestra obligación y es lo que queremos", ha asegurado. Y tras ello se ha dirigido a "todo aquel que está llamando, engañando y extorsionando a los alcaldes del PAR desde otros partidos, diciendo cosas que no son ciertas". A ellos les ha recomendado que "midan muy bien lo que dicen. Este es un partido responsable y lo seguirá siendo. Me parece muy grave que partidos políticos estén atacando a este partido".

Ha ido a más, marcando terreno por si, finalmente, opta a las primerias para encabezar la lista a las autonómicas del 28-M. "Este partido no suele pactar con los traidores, y cuando alguien suele ir por detrás, lo que hace es traición. Los que van pescando alcaldes que tengan cuidado con que se les rompan las redes", ha conminado. No ha olvidado las críticas que han lanzado del PP sobre los intentos de "atornillarse" a los sillones. "Cuando hablan los sillones, les invito a que les enseñen su última cuota de autónomo. Yo les enseñaré la de este mes. Somos gente honesta, que nos ganando la vida trabajando y que estamos en a política por vocación. Nos empezamos a cansar de oír a otros señoritos hablando de cosas que no saben ni lo que es, por ejemplo trabajar", ha zanjado.