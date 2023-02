'Memediación', un lenguaje "menos solemne" para aproximarse al arte

El gol de Bebé, la última correría de Froilán o Beyoncé rodeada de Grammys. Si casi toda la actualidad se convierte rápidamente en un ‘meme’ de internet, ¿por qué con el arte no iba a suceder lo mismo? Ana Gracia y Pablo Lafarga, creadores de la plataforma ‘Esto no es un museo’, han ideado una serie de visitas a las colecciones del Pablo Serrano, con las que tratan de que los participantes se familiaricen con la obra de escultor turolense y de otros autores a través de certeros chispazos de ingenio y humor.

El proyecto ‘Memediación’ -que así se llama el invento- procura “una aproximación al arte aragonés a través de los ‘memes’”, no solo para chavales o adolescentes virtuosos de las nuevas tecnologías sino para todo aquel que quiera participar. “Nos interesa investigar sobre las nuevas formas de ver el arte y creemos que con los ‘memes’ se puede divulgar de una manera accesible para todas las personas y en un tono menos solemne”, afirma Lafarga, al tiempo que explica que el proyecto nació al abrigo del Laboratorio Abierto de Cultura (LAAC).

La actividad consiste en, primero, un visita explicando las colecciones del museo y, después, un taller de creación de ‘memes’, cuyo punto de partida será alguna de las obras vistas. Este curso es mucho más artesanal de lo que pudiera pensarse, pues se recurre a las manualidades, recortes, dibujos, pinturas… “Lo hacemos en formato físico, lo que es una manera curiosa de trabajar el ‘meme’. Se suele identificar con lo digital y el teléfono, pero aquí se pasa al folio y se trabaja de forma manual”, explican los creadores del proyecto.

Lafarga y Gracia en una sesión sobre la relación de la sociedad con las instituciones museísticas. Heraldo

La primera sesión será el próximo 19 de febrero, pero a esta cita le seguirán otras el 19 de marzo, el 16 de abril y una última 21 de mayo. Cada una de las visitas tiene un precio de 7 euros, las plazas son limitadas y para apuntarse lo mejor es recurrir a las redes sociales de ‘Esto no es un museo’.

La definición ortodoxa del ‘meme’ dice que se refiere a un “texto, imagen, vídeo u otro elemento que se difunde rápidamente por internet, y que a menudo se modifica con fines humorísticos”. Existen celebradas cuentas en las redes sociales con ilustraciones medievales (algo tétricas y gores) reinterpretadas con nuevas lecturas. ‘El grito’ de Munch ha sido objeto de no pocos ‘memes’, pero también los aquelarres de Goya e, incluso, su perro hundiéndose en la nieve. Gracias a esta propuesta ahora se sacarán algunas obras del Serrano de su torre de marfil y se bajarán otras de sus simbólicos pedestales para hacer el arte contemporáneo más asumible.

“La ventaja es que los ‘memes’ permiten empatizar muchísimo con las obras, y es un recurso de uso más habitual de lo que pensamos”, dice Lafarga, que cree que el resultado final “depende de la creatividad de cada persona y de su capacidad de generar e interpretar”. “El ‘meme’ es una herramienta que suele incluir humor, pero al final no deja de ser un vehículo para transmitir algo. Puede ser una forma de exponer problemas o dramas personales que no son graciosos”, añade.

Uno de los talleres que se hicieron de la mano de Z16. Heraldo

No es la primera vez que los dos autores se enfrentan a este experimento, pues ya se hizo una prueba de la mano del programa municipal Z16 el pasado mes de diciembre. “Entonces sí eran todo chavales de 16 años y funcionó muy bien. Les dimos obras que no habían visto en su vida y las intervinieron, las recortaron y montaron unos ‘memes’ muy interesantes”, comentan Gracia y Lafarga, que ahora tienen el resto de involucrar también a los 'millennials' y al resto de población adulta. “Los ‘memes’ los conoce ya todo el mundo, no es una cosa solo los jóvenes”, afirman.

‘Memediación’ es un proyecto enmarcado dentro de Laboratorio Abierto de Cultura (LAAC), en colaboración con el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos Pablo Serrano. “Nos apuntamos en septiembre a una convocatoria del Laboratorio, y en aquella residencia recibimos formación y desarrollamos programas”. Después, se ceden espacios para llevar a cabo actividades siempre con la intención de “abrir, mezclar, agilizar” y dinamizar acciones culturales.

Gracia y Lafarga son conocidos por su exitoso podcast ‘Esto no es un museo’, que iniciaron hace ya más de cuatro años, pero con la misma marca aspiran como empresa a ofrecer servicios de mediación cultural “y generar nuevas formas de acercar el arte a las personas”. En este sentido, ‘Memedicación’ es una herramienta idónea para que el Pablo Serrano también desarrolle nuevas vías de comunicación y, como dicen los responsables de los talleres, para pasar una mañana entretenida en el museo y “memearte de la risa”.