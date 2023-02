Un 'avatar' del corazón: la nueva tecnología para salvar vidas

Quizás no es sencillo imaginar un corazón digital que sea gemelo al de un humano. Suena a ficción, pero no lo es. La realidad es que la tecnología avanza a pasos agigantados y esta es la mejor demostración. En esta ocasión, la Ingeniería y la Medicina trabajan de la mano para prevenir patologías, tratar a los pacientes con las mejores garantías posibles y en definitiva, salvar vidas.

A pesar de lo inverosímil que puede sonar el hecho de poder diseñar un órgano digital idéntico al de una persona, este modelo es el presente (y el futuro) y se está desarrollando en Aragón. Es un proyecto pionero, único en España. Los cardiólogos del Hospital Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y los ingenieros y matemáticos del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) han recibido una beca europea de 500.000 euros para poder llevar a cabo el proyecto con 100 pacientes. Sin embargo, los beneficiados serán todos los enfermos del corazón ya que toda las evidencias obtenidas se utilizarán para tratar al resto de pacientes.

Corazones gemelos digitales. HA

"Cada vez la Medicina es más transversal y es fundamental que trabaje, codo con codo, con la Ingeniería. La muestra de que es necesario es la existencia del Grado de Ingeniería Biodeomédica. Con este proyecto queremos mejorar la vida de los pacientes que sufren cardiopatías. Al poder experimentar con corazones digitales, podremos extrapolar y obtener información de la que no se dispondría en experimentación animal", explica Javier Ramos, cardiólogo y jefe de la Unidad de Arritmias del hospital zaragozano.

Hasta ahora, especifica, "no era posible predecir las personas que tenían riesgo de sufrir muerte súbita". "Con esta tecnología, queremos saberlo y así poder actuar y tratar según las diferentes necesidades", reconoce. Al saber el riesgo que tiene una persona de sufrir muerte súbita, señala, "podemos decidir si implantarle un desfibrilador debajo de la piel o no". "Es una cirugía costosa y de riesgo, por lo que no se la podemos hacer a todo el mundo. Gracias a esta tecnología sabremos quiénes tienen probabilidades y así actuar", apunta el cardiólogo.

Javier Ramos: "Al poder experimentar con corazones digitales, podremos extrapolar y obtener información de la que no se dispondría en experimentación animal"

Contar con un avatar del corazón también será importante para descubrir "qué fármaco" puede ser más adecuado para el paciente "sin probar directamente con él". Sin duda, señala el especialista, "hablamos de mejorar la calidad de vida de los pacientes".

Javier Ramos, cardiólogo y jefe de la Unidad de Arritmias del hospital zaragozano. HA

Y la tecnología utilizada es la más puntera. "Es la primera vez en España que se van a hacer réplicas de corazones de esta exactitud tan concreta y que tendrán una finalidad directamente clínica. Esta tecnología se utiliza habitualmente con la aeronáutica para saber si un avión finalmente vuela o no según las características. En Sanidad, no se utiliza apenas en el mundo", argumenta Esther Pueyo, investigadora principal del proyecto del I3A y profesora titular de la Universidad de Zaragoza.

Crear un gemelo digital "es difícil". "La mayor parte del tiempo que vamos a dedicar a este proyecto va a ser para plantear las ecuaciones para que sean específicas y de ahí generar el algoritmo", concreta la ingeniera.

Pacientes a los que beneficia directamente los corazones digitales

El 3% de la población española sufre un infarto y la cifra asciende al 10% cuando se habla de mayores de 60 años. "Para prevenir, es importante llevar una buena alimentación, hacer deporte y no fumar ni beber. En el caso de haberlo sufrido, pretendemos predecir lo que va a suceder posteriormente con los gemelos digitales", completa.

El 50% de los enfermos del corazón pueden beneficiarse de manera directa. En concreto, los pacientes que ya han sufrido un infarto de miocardio y los que tienen cardiopatías hereditarias son los que pueden contar con una replica de su corazón. En primer lugar, los cardiólogos realizan una serie de pruebas, entre las que se encuentra el electro, un Holter (máquina que registra los ritmos cardíacos en forma continua durante 24 horas) y una resonancia cardiaca, para obtener datos.

"Nosotros aportamos el conocimiento sanitario y el Instituto de Investigación en Ingeniería la tecnología y la parte matemática", explica Javier Ramos. Los resultados de las pruebas de los pacientes son posteriormente trasladadas a los profesionales del Instituto. "Los médicos nos especifican qué necesitan saber y nosotros, con una serie de ecuaciones, podemos ver cómo reacciona el corazón a ciertos tratamientos o a posibles obstrucciones", señala la ingeniera.

Esther Pueyo, investigadora principal del proyecto del I3A y profesora titular de la Universidad de Zaragoza. HA

El envejecimiento del corazón

Un equipo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que el proceso que siguen los telómeros (marcadores de envejecimiento que tienden a acortarse con la edad y el estrés) se da de manera desigual en distintas partes del cuerpo. Los resultados, que se publican en la revista 'Proceedings of the Royal Society B', sugieren que no todo el organismo envejece a la misma velocidad.

Para llegar a este descubrimiento, se ha realizado un experimento durante siete meses con individuos de una especie de rana (Xenopus laevis) que lleva a cabo la metamorfosis y se midió la longitud en cinco tejidos diferentes (músculo de la cola, corazón, hígado, intestino y músculo de la pata) durante su fase larvaria, la metamorfosis y después hasta que alcanzaron la fase adulta, según detalla el CSIC.

"Tejidos, como el corazón, experimentan pocos cambios una vez formado en fases tempranas, lo que podría explicar la ausencia de cambios en la longitud de sus telómeros a lo largo de la vida, sumado a posibles mecanismos protegiendo su envejecimiento", apostilla el investigador y autor principal del estudio, Pablo Burraco.