El Salud recurre al Inaem para cubrir nueve plazas de médicos en Barbastro

Los constantes problemas para cubrir vacantes de Medicina por la falta de profesionales disponibles en las bolsas de trabajo ha llevado al Servicio Aragonés de Salud a tener que recurrir al Inaem para tratar de encontrar nueve médicos de Atención Primaria para el sector sanitario de Barbastro.

El requisito imprescindible es tener la licenciatura en Medicina, con la especialidad de Médico de familia y comunitaria y se les ofertan a todos ellos contratos indefinidos a jornada completa. Los interesados tienen que enviar el currículum a la oficina de empleo de Barbastro, a la dirección inaem.oebarbastro@aragon.es y si reúnen las condiciones, se lo remitirán al Salud.

Fuentes del departamento de Sanidad explican que es relativamente normal poner ofertas de este tipo en el Inaem porque "como sistema público se utilizan todos los recursos para encontrar profesionales a pesar de que las bolsas están vacías". En este caso, las vacantes son para el sector de Barbastro, aunque afirman que también hay plazas de Medicina de familia sin cubrir en centros sanitarios de otras localidades de la provincia de Huesca como Boltaña, Jaca o Biescas.

De las 562 ofertas de empleo que había activas este lunes en el portal del Instituto Aragonés de Empleo, una treintena correspondían al sector sanitario. Pero la de Barbastro era la única procedente directamente de la DGA. El resto eran mayoritariamente para cubrir vacantes existentes de Enfermería, Fisioterapia o Gerocultura en residencias de personas mayores. Además, había varias plazas de médicos para una residencia de Villanueva de Gállego, otra para centros concertados con el Salud en Sádaba y Ejea de los Caballeros y una última de neurocirujano con tres años de experiencia.

"A lo mejor así recuperan a algunos médicos para el sistema público"

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huesca, José María Borrel, reconoció que "llama la atención" que aparezcan este tipo de ofertas en el Inaem "porque normalmente el que quiere trabajar ya está apuntado en las bolsas de trabajo del Salud", recordó. No obstante, cree que es posible que puedan encontrar médicos disponibles con esta fórmula "porque hay quien está en su casa porque no recibe una buena oferta o está trabajando en la privada y a lo mejor con este sistema recuperan a algunos para el sistema públicos", confía.

Desconoce el destino concreto de esas vacantes, pero reconoce que en la zona de Barbastro hay muchas plazas ocupadas por médicos que no tienen la especialidad de Familia sino que son simplemente generales. Además, afirmó que es el sector de la provincia con más dificultades para cubrir vacantes "porque la tendencia es trabajar cerca de las capitales y Barbastro queda más aislado por lo que siempre ha habido más problemas, sobre todo en los pueblos, al igual que ocurre en la provincia de Teruel».

Borrel insistió en que el argumento de que no hay médicos suficientes para cubrir todas las plazas "es muy relativo porque en España salen muchos cada año pero luego o no se les contrata o se les hacen ofertas que no les convencen y deciden marcharse a otros destinos", resaltó.

Por ello, desde el Colegio Oficial de Médicos de Huesca reclaman que se oferten buenas condiciones laborales a estos profesionales "porque es la única forma de intentar recuperar a los que se han ido", subrayó Borrel.