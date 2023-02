El nuevo centro de salud del Barrio Jesús abrirá en marzo para atender a 15.800 usuarios

La obra de construcción del nuevo centro de salud en el Barrio Jesús de Zaragoza ya ha concluido y el proyecto avanza con el objetivo de que abra sus puertas el próximo mes dando servicio a 15.800 vecinos, procedentes de los centros de Arrabal (4.941) y La Jota (10.859). Este equipamiento dará solución a una vieja reivindicación para descongestionar estos ambulatorios. La previsión de inaugurar el centro en marzo se trasladó también a los vecinos en una reunión que se celebró el 18 de enero con la Dirección del Sector Zaragoza I.

En concreto, el nuevo centro atenderá a 15.800 personas: 2.596 serán tarjetas sanitarias de Pediatría y 13.204 de Medicina Familiar (a partir de los 14 años). La plantilla prevista será de nueve médicos de Familia (con una media de 1.467 cartillas por profesional), cinco de mañanas y cuatro de tardes, y tres pediatras (con una media de tarjetas sanitarias de 865), dos de mañanas y uno de tardes. Tras el cambio, el equipo de Atención Primaria de La Jota, que asume actualmente 34.230 tarjetas sanitarias, se quedará con 23.271 usuarios para 14 médicos de Familia (con una media de 1.511 cartillas cada uno) y tres pediatras; y el del Arrabal pasará de 20.737 a 15.796 para nueve médicos de Familia (1.559 de media) y dos pediatras (880).

Además, este nuevo equipamiento se dotará con 12 enfermeros (siete de mañana y cinco de tarde), un enfermero especialista, cuatro auxiliares administrativos, un fisioterapeuta, un matrón, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), un trabajador social y un celador. Pasados tres o cuatro meses desde su puesta en marcha, la previsión es implantar una de las unidades de Salud Mental que actualmente se encuentran en el centro Actur Sur. Así lo ha transmitido la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús, que informó al mismo tiempo que el centro de salud se pondrá en funcionamiento con la posibilidad de que en un futuro se pueda ampliar. Su presidente, Raúl Gascón, explicó que una vez que se dota de profesionales y se hace la asignación de cartillas hay que mandar cartas a los usuarios a los que, por la ubicación de su domicilio, se les notifica el cambio de centro así como a aquellos vecinos que permanecen en su ambulatorio pero a los que, al trasladarse su médico al equipamiento nuevo, se les asigna otro facultativo.

En La Jota, recordó, hay "muchísima saturación" porque "era un centro que se hizo para 17.000 personas y estamos 34.000". "No tiene las instalaciones adecuadas" para hacer frente a esta demanda, y se ha utilizado "prácticamente todo el espacio", lo que, además, dijo, redunda en una demora para conseguir cita. El nuevo centro de salud paliará esta situación. Además, trasladó su inquietud por la posibilidad de que la plantilla no sea suficiente, porque los otros centros mantengan una media de edad alta entre la población que atienden o porque, con el nuevo centro de salud, solicite traslado de ambulatorio población que hasta ahora no había hecho el cambio. Desde la asociación vecinal destacaron que la Administración se ha comprometido a volver a analizar "en dos o tres meses" la situación resultante de los tres centros de salud -Arrabal, La Jota y Barrio Jesús- "por si hay que corregir alguna situación anómala".

Previsión de crecimiento

El centro, explicaron desde la asociación de vecinos, "responde a las necesidades asistenciales de la población, en función de su crecimiento y características sociodemográficas, y a los graves problemas que generaba el centro La Jota y los que también se estaban empezando a mostrar en el centro Arrabal". Por ello, ha sido necesaria una modificación del mapa sanitario de la capital aragonesa, creando una nueva zona básica de salud que abarcará una parte de la zona de salud de la avenida Cataluña en su ámbito suroeste y otra de la zona de Arrabal. Podría llegar a los 25.000 usuarios, según la previsión de crecimiento de la población en los próximos 15 años.

Desde la Consejería de Sanidad explicaron que en el Boletín Oficial de Aragón se publicó la resolución por la que se convocaba el procedimiento restringido de movilidad para la provisión de plazas del equipo de Atención Primaria Barrio Jesús, con profesionales de los equipos de La Jota y Arrabal, así como nuevas contrataciones. Ningún médico se apuntó al traslado voluntario y el Salud llevó a cabo una movilidad forzosa (dos facultativos del centro de salud Arrabal y cuatro de La Jota). En el caso de Enfermería, hubo ocho traslados voluntarios y uno forzoso; en Pediatría, uno voluntario y dos forzosos; en Fisioterapia, uno voluntario; y las plazas de Auxiliar Administrativo se han cubierto de forma voluntaria.