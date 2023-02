25 años salvando vidas en Aragón: "Gracias al 112 estoy aquí"

“Estás magnífico", le espetaba José Carlos Cardiel a José Piquer. La última vez que se vieron fue por una emergencia. Uno de ellos era médico subido a un helicóptero dispuesto a salvar una vida. El otro, el 27 de agosto de 2021, era el rescatado, después de sufrir un derrame cerebral fulminante que le reventó un aneurisma -una protuberancia en las paredes de un vaso sanguíneo- que lo dejó al borde de la muerte durante varios días. Más de un año después, se reencontraron este lunes y se fundieron en un abrazo en el aeródromo de Villanueva de Gállego con motivo del 25 aniversario del 112 Aragón.

NOTICIAS RELACIONADAS Rescatan en camilla a una esquiadora de travesía tras una caída en el pico Acué, en Ansó

José se encontraba aquella mañana desayunando tranquilamente en su casa de verano de Alcalá de Moncayo, como cualquier otro día. Por aquel entonces tenía 69 años. "Es hipertenso y ahora está más delgado, pero estaba obeso", contaba este lunes Teresa Piquer, su hija. No sintió ningún tipo de dolor ni de aviso de lo que iba a suceder instantes después. Cayó desplomado al suelo, sin poder tener reacción. Por suerte, su hija se encontraba en ese instante en el hogar y llamó rápidamente al 112. En ese momento, se activó el protocolo. "Lo que hicieron fue coordinar una ambulancia desde Tarazona, la capital de la comarca. Vino una UVI móvil", recuerda Teresa. Los nervios estaban a flor de piel, ya que la vida de su padre dependía de la rapidez con la que pudieran actuar los sanitarios.

"Gracias al 112 estoy aquí hoy. Sufrí un derrame cerebral fulminante y, de no ser por la rápida actuación, estaría muerto"

"La operadora me atendió muy diligente. Me llamó también un médico para ver la situación, me preguntaba si respiraba y lo hacía, pero estaba totalmente ido, inconsciente", decía la hija. La orden de los médicos fue clara: "No lo toquen". La ambulancia les transportó hasta un descampado cercano donde, para sorpresa de Teresa Piquer, les esperaba un helicóptero del 112 Aragón. "No sabía ni que existían. Fue surrealista", añadía. Gracias a la coordinación del equipo y su celeridad, pudieron salvar la vida de José.

En el centro, José Carlos Cardiel –izquierda– y José Piquer, conversando este lunes en el reencuentro. Oliver Duch

"Gracias a vosotros estoy vivo ahora mismo", les recordaba este hombre de 70 años a uno de los protagonistas de aquel rescate, José Carlos Cardiel, el médico que le atendió durante el vuelo al Hospital Miguel Servet. José Piquer no recuerda nada de aquel día ni de los meses posteriores. "Me quedé sorprendidísimo cuando cobré consciencia. Me pregunté: ¿Qué hago aquí?", explicaba. Todos celebraban ayer, tras aterrizar el helicóptero del 112 y fundirse en un abrazo, la rápida actuación de los médicos. "Da gusto que funcione todo de forma tan continua y salga bien", le decía el enfermero Gabriel Anoro, que no estuvo aquel día, pero también ha vivido rescates -o avisos, su nombre técnico- como ese. "El susto fue bueno", le reconocía Cardiel, que nació en Añón de Moncayo, municipio situado al lado de donde ocurrió el incidente.

"No sabía ni que existía este helicóptero. Estaba muy nerviosa y llamé varias veces preguntando si llegaban"

Hasta 40 días en coma

Por suerte, todavía conserva la sonrisa intacta después del incidente y no tiene ninguna secuela, pero pasó seis largos meses hospitalizado. Los primeros 40 días estuvo en coma y, cuando logró despertar, no tenía consciencia. "Salió andando, al principio con bastón, pero bien. Poco a poco empezó a hacer vida normal", aseveraba Teresa Piquer. Su padre encontró refugio en la asociación AIDA (Asociación Ictus de Aragón), a donde acudió para hacer terapia ocupacional y ejercicios de recuperación tras el derrame cerebral. Como iba tan contento y tan a menudo, le hicieron parte de la junta directiva.

"Algunos en la asociación van en silla de ruedas, otros van en bastón, otros tienen medio cuerpo paralizado, que pierden el habla... Te pueden operar, pero no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Podrías incluso morir a los dos días a pesar de ser intervenido", manifestaban José Piquer y su hija, al mismo tiempo que festejaban la "impecable" actuación de los médicos del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. "Aquí está, vivo", añadía Teresa.

Actos por el 25 aniversario

Este reencuentro entre rescatadores y rescatado tuvo lugar con motivo del 25 aniversario del 112 Aragón, que prepara una serie de actos homenaje para esta semana y que serán presentados hoy por la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y la directora general de Interior y Protección Civil, Carmen Sánchez. La actuación de este centro de emergencias salvó la vida de José Piquer, así como muchas otras durante 25 años.