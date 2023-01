"Los focos de La Romareda son icónicos para el zaragocismo"

Corría el 8 de enero de 2021. El Real Zaragoza acababa de vencer por 2-0 al Logroñés en La Romareda. A los pocos minutos del pitido final, comenzaba a nevar con fuerza sobre el campo. Era la forma en la que la borrasca Filomena asomaba la patita por la Comunidad.

Una preciosa estampa de los copos iluminados por los focos del estadio es el ‘leimotiv’ escogido por el fotógrafo Marcos Cebrián para ilustrar unas bolsas y unas sudaderas, que ha comenzado a vender en su tienda ‘online’ y que han despertado la admiración del zaragocismo.

“La foto está hecha desde fuera de La Romareda. Así evitamos también problemas con los derechos porque para las del interior tendría que solicitarse permiso a la Liga”, explica el fotógrafo. “Es una imagen que funciona muy bien, incluso en blanco y negro, que no es una técnica que suela utilizar. Si te fijas bien, son los focos antiguos, los halógenos, antes de que se cambiaran todas las luminarias por leds”, cuenta el artista, conocido por su fotografía costumbrista y callejera de Zaragoza, que ha plasmado en sus exitosas redes (24.300 seguidores tiene Zaragoza Walkers) y también en un libro editado hace un par de años.

Una de las reproducciones de las fotos de Cebrián. Heraldo

Cebrián es socio y sufridor del Zaragoza y está encantado con la buena acogida de una estampa tan simbólica. “Estoy acostumbrado a retratar personas y en movimiento. Puede que sea mi foto de un objeto, como una naturaleza muerta, que más tirón haya tenido”. De hecho, en la web de ZaragozaWalkers.Shop que lleva más de un año en marcha se ofertan distintos tipos de reproducciones y, aunque ahí hay todo tipo de imágenes (retratos, atardeceres, paisajes), ésta es una de las más demandadas. “Comencé vendiendo fotos en unidades limitadas y con número de serie. Después, a primeros del pasado mes de diciembre, ya empezamos a distribuir otro tipo de copias en acabado perla profesional. Es un producto desarrollado para galerías y museos que puedes tener en el salón de tu casa". El salto a las bolsas de ‘tote bag’ lo hizo, en un principio, como un detalle personal, como un regalo para la gente con la que trabaja y colabora, pero después se dio cuenta de que podían tener demanda.

La primera que confeccionó fue un clásico zaragozano como es el retablo de Pablo Serrano del Pilar con los predicadores con cepillos de la plaza de espaldas. Después, incluso con modernización de logotipo, fue diversificando imágenes y llegó hasta la de La Romareda. ¿Habrá más productos de línea zaragocista en un futuro? “No fue nada premeditado, no lo pensé mucho ni hay un estudio de mercado detrás. Simplemente, me gustaba la foto y creo que también podía resultar muy significativa para otros aficionados”, dice Cebrián. Las ‘tote bags’ de los focos (a 15 euros) se están vendiendo a buen ritmo y las sudaderas (a 30) no tardarán en llegar para comenzar a despacharlas a mitad de mes. De momento, si se quiere llegar a Reyes, siempre está la posibilidad de solicitar una tarjeta regalo.

Dos modelos de las bolsas disponibles en Zaragoza Walkers. Heraldo

“Los productos se envían en un caja especial, tratamos también de cuidar bien el ‘packaging’”, dicen desde Zaragoza Walkers Shop. Una de las joyas de la corona de la tienda es el libro que recoge cinco años de imágenes de paseantes por la capital aragonesa y que Cebrián decidió editar en blanco y negro para diferenciarlo de su actividad en las redes sociales. También hay versiones de la misma ‘aventura’ aunque por las calles de Londres y de La Habana.

Cebrián con el tiempo ha ido diversificando el objeto de su atención y, por ejemplo, tiene una serie consagrada a las playas de Salou los 15 de agosto. La fascinación por los bañistas, en escenas cotidianas con hamacas, flotadores y toallas, completa su visión más atemporal de un costumbrismo “en el que nos mostramos como realmente somos”. Si las fotos zaragozanas suelen ser más invernales, las de Salou son un deleite de cuerpos no normativos pero bien bronceados, “en un ambiente de relax, alejado de la compostura a la que nos obligan las ciudades y la vida diaria”.

Asimismo, en unos meses se podrá ver una exposición por las calles de Zaragoza del trabajo que durante diez temporadas ha llevado a cabo como fotógrafo del Teatro de las Esquinas. El centro cultural cumplió en 2022 su primera década de actividad y Cebrián ha retratado durante este tiempo a todo artista que se ha subido a su escenario: Zahara, Elliot Murphy, Juan Diego, Lola Herrera o Samantha Hudson son solo algunos ejemplos. En su mochila como autor hay que sumar también el videoclip de la canción ‘Ámbar’, que canta Calavera junto a Eva Amaral, y que en fue nominado a los Premios de la Música Aragonesa del año pasado.