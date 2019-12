La Zaragoza diferente que triunfa en Instagram se convierte en libro

Zaragoza Walkers celebra sus cinco años sin parar de caminar y de sumar seguidores pasando de la virtualidad de las redes sociales al papel. Esta cuenta de Instagram, creada por el fotógrafo Marcos Cebrián, acumula a estas alturas más de 25.000 seguidores, prendados de sus instantáneas callejeras que, paradójicamente, partiendo del costumbrismo, ofrecen una imagen diferente, unas veces entrañable, otras veces curiosa, friqui, reconocible, divertida o, incluso, misteriosa o desasosegante de la capital aragonesa.

Para celebrar la cifra redonda del aniversario, el fotógafo paseante ha decidido reunir algunas de las estampas que ha ido captando en un libro, donde con el subtítulo de 'Cinco años haciendo la calle', Cebrián hace una "selección especial" de algunas de sus instantáneas favoritas y añade algunas inéditas: en total son 217.

Marcos aprovecha, de paso, para introducir, de manera especial para este proyecto editorial, algunas variaciones en su estilo. El más evidente, el salto al blanco y negro.

"La protagonista sigue siendo Zaragoza, pero he decidido una vuelta los básicos, al blanco y negro, de manera que se subraya la intemporalidad de las imágenes y su sencillez". De paso, Cebrián busca "repasar cómo ha cambiado la ciudad en estos cinco años". Una ciudad, Zaragoza, que es la verdadera protagonista: "En la cuenta de Zaragoza Walkers no aparece mi nombre ni mi rostro, siempre tuve la idea de que fuera anónima, aunque el éxito de la cuenta me llevó a dar la cara", explica Cebrián.

En el libro también aparecen fotos un tanto diferentes de las de Instagram, sin elemento humano, con tomas puramente arquitectónicas. Como él mismo describe, el libro resume "cinco años de fotografía callejera en Zaragoza, cinco años tomándome la calle como una obra de teatro improvisada, cinco años con la ciudad como protagonista con figurantes anónimos de excepción".

La publicación tiene un tamaño de 20 x 25 centímetros y cuesta 25 euros. Se puede reservar a través de la cuenta de Instagram Zaragoza Walkers o en el correo electrónico hey@zaragozawalkers.com