La Universidad de Zaragoza roza el 91% de ocupación, pero cuatro grados no llenan ni el 50% de las plazas

Un año más la práctica totalidad de las plazas ofertadas por la Universidad de Zaragoza para alumnos de primer curso se han llenado, sin embargo, sigue habiendo titulaciones que no consiguen despertar el interés del alumnado. Un total de cuatro grados no logran ocupar ni siquiera la mitad de sus vacantes, mientras que hay otros nueve que se quedan con más de una cuarta parte de huecos libres. Desde el campus reconocen la situación, pero consideran que, en términos generales, el índice de matriculación es bueno. Roza casi el 91% y se encuentra en sintonía con el de los últimos años, que oscilaba entre un 89% y un 93%.

Ingeniería Civil, con apenas 16 alumnos, es decir, un 29,63%, es la que cuenta con peores cifras. Y no son sus datos más bajos. En el curso 2019-2020 solo hubo cinco matriculados, mientras que en el 2018-2019 había seis. "Es una titulación que tiene una elevada inserción laboral, pero el estudiantado no lo ve", explica Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo del campus público aragonés, quien señala que el problema principal se encuentra en el desconocimiento de algunos grados. Por ello, este año retomarán las visitas presenciales a los centros educativos, después de que se tuvieran que trasladar al ámbito ‘online’ por la pandemia. "Han sido dos años difíciles y aunque hacíamos videoconferencias no era lo mismo", reconoce.

En estas charlas, que se hacen a petición de los centros, se explican las diferentes titulaciones. "Muchos se quedan callados cuando les preguntamos si tienen dudas, pero nada más terminar vienen de manera individual a preguntarte", señala. El año antes de la pandemia visitaron alrededor del 95% de los colegios e institutos en los se imparte bachillerato en Aragón y además acudieron a otros de Navarra y La Rioja.

Geografía y Ordenación del Territorio es otra de las titulaciones menos demandas, con solo 34,04% de plazas ocupadas. Se trata de la cifra más baja en la última década y sorprende que precisamente en aquel momento (curso 2012-2013) se llenaran todas las vacantes a pesar de que se ofertaban tres más que ahora (50). Esta misma tendencia se percibe en Geología, con una ocupación del 44,68%, siendo que en los últimos diez años se han llegado a ocupar 47 plazas frente a las 21 actuales. Turismo, con un 34,72%, completa el grupo de aquellas cuya demanda no alcanza la mitad de su oferta. "Aunque no tienen la inserción laboral de los ingenieros, cuentan con importantes opciones", puntualiza Alcalá.

Mejoras en Historia

En este sentido apuesta por seguir potenciando las titulaciones del área de Humanidades. "De momento hemos conseguido que algunas que otros años tenían peores datos, ahora se estén recuperando", asegura. Y pone como ejemplo el caso de Historia, que llevaba cuatro años perdiendo alumnos. Por un lado se ha adecuado la oferta (al pasar de 165 a 150 vacantes) y, por otro, aumenta la demanda: de 98 a 130 estudiantes. Alcanza un 86,67% de ocupación. También mejora Información y Documentación que cuenta con 21 matriculados en 1º frente a los 14 del curso pasado.

En el lado opuesto, señala Alcalá, están las titulaciones de Ciencias de la Salud, que se mantienen como las más demandadas y, por lo tanto, siguen dejando muchos alumnos en lista de espera. En el caso de Medicina estos se pueden contar por cientos. De hecho, y a raíz de la falta de facultativos, la Universidad de Zaragoza trabaja junto al Gobierno de Aragón para ampliar las plazas en Zaragoza y también en implantar el grado completo en Huesca (solo están los dos primeros cursos). Asimismo, la Universidad San Jorge ha solicitado la puesta en marcha de esta titulación.