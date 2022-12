Héctor Julián: "Los ingenieros hacen carreteras y puentes, pero también estadios"

Héctor Julián es uno de los 16 matriculados este curso en 1º de Ingeniería Civil, titulación a la que llegó después de investigar mucho. "No tenía muy claro qué estudiar pero cuando encontré esta carrera vi que era interesante y me gustaba en lo que consistía", señala. Reconoce que muchas personas cuando les dice que estudia Ingeniería Civil, no saben a qué se dedica.

"Siempre se ha vinculado a las carreteras, las puentes, ferrocarriles... pero es mucho más, las opciones al terminar son muy amplias, incluso, puedes hacer estadios de fútbol", subraya haciendo alusión al recién terminado Mundial de Catar. Y en el horizonte ya se vislumbra la nueva Romareda: "Sería una ilusión muy grande poder ayudar con mis conocimientos". "Si una carrera está poco promocionada y nadie sabe lo que es y lo que se hace, al final no tiene demanda", concluye.

El cambio académico, del bachillerato a la universidad, está siendo un poco "duro". "Es todo nuevo y, además, venía de un colegio pequeño, por lo que al ser pocos alumnos en clase era muy familiar", recuerda, al tiempo que detalla que el hecho de ser también pocos estudiantes en el grado es un beneficio para los más tímidos, ya que "cuanta menos gente, hay menos presión a lo hora de preguntar dudas y participar".