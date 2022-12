Así pasan la Navidad los Erasmus que se han quedado en Zaragoza

Aragón es un destino deseado por muchos estudiantes extranjeros que deciden cursar un año de sus estudios superiores en nuestra comunidad. En la actualidad hay 4.000 estudiantes internacionales en la Universidad de Zaragoza, procedentes de diferentes países del mundo y la mayor parte procede de Rumanía (449), Italia (442) y China (396).

Muchos de ellos han regresado durante estos días a sus casas para pasar las vacaciones de Navidad con la familia, pero otros han decidido quedarse en Zaragoza por diferentes razones: disfrutar estas fechas en un ambiente diferente al habitual y con otras costumbres es una de ellas. Los hay que deciden no viajar porque la distancia a sus países de origen es larga, los vuelos caros y no tienen demasiados días de fiesta.

Es el caso de Chuanyue Xu, una estudiante china que este curso asiste a la Universidad de Zaragoza donde estudia español. Ella ha decidido no volver a casa en Navidad porque llegó en septiembre a Zaragoza y "China está demasiado lejos para volver tan pronto”, dice Xu. “No tengo demasiados días de vacaciones y prefiero quedarme en España para conocer sus costumbres. Tengo curiosidad por saber cómo se celebra la Navidad en España.”, explica esta joven china.

Chuanyue Xu, estudiante china que se queda en Zaragoza a pasar la Navidad. C.X.

Este curso estará en Zaragoza y al que viene también permanecerá en nuestro país para seguir estudiando un postgrado, aunque lo hará en otra universidad española. “Me gustaría ir a Barcelona el año que viene pero aún no me he decidido”, afirma esta estudiante.

Estos días, previos a la Navidad, esta joven estudiante internacional ha aprovechado para pasear por la ciudad y por la plaza del Pilar para ver las luces navideñas y el ambiente que se respira. Nada que ver con el de su Shanghái natal. “Me gusta mucho el ambiente de la Navidad en Zaragoza porque en China no se celebra tanto. En España, las calles están preparadas semanas antes de que llegue con decoración, luces y mercadillos”, continúa. “En mi ciudad también hay mercadillos navideños pero no con el ambiente de los españoles porque la Navidad se ve como una fiesta extranjera y no hay costumbre de celebrarla”, añade Xu.

"En China no se celebra la Navidad como aquí porque se ve como una fiesta extranjera".

Chuanyue vive en casa de una familia de acogida zaragozana con la que ha pasado la Nochebuena. “Vivo con una mujer zaragozana que se llama Susana y que ha abierto su casa para mí durante este curso en la Universidad”, explica Xu. “Anoche fuimos a cenar a casa de un amigo suyo. Allí nos reunimos con otras personas y pasamos una velada agradable, el anfitrión hizo unos platos navideños especiales y nos dimos los regalos”, relata la estudiante.

Ver delfines en Navidad

Su celebración el día de Navidad va a ser diferente a lo habitual. “Me voy a Granada con unos amigos chinos el mismo día 25 así que en vez de la comida de Navidad, haremos una cena cuando lleguemos a nuestro destino”, confirma Xu. “Hemos decidido viajar durante estos días al sur de España y, además de Granada, visitaremos Málaga porque ambas tienen mucha fama”, asevera la estudiante. “Nos han dicho que son dos ciudades muy bonitas, diferentes a Zaragoza y más soleadas”, continúa.

Además, tienen otra poderosa razón para visitar estos lugares, un motivo que pocos podríamos adivinar. “Tenemos ganas de ver delfines y en las aplicaciones de turismo chinas sale Málaga como el destino ideal para ver estos mamíferos marinos en estas fechas”, puntualiza la joven. “Aprovecharemos el viaje también para ir a la playa y no queríamos ir a las de Barcelona o Valencia porque nos han dicho que hay demasiada gente”, añade Xu.

"En las aplicaciones de turismo chinas, Málaga es un destino ideal para ver delfines".

Para fin de año no ha pensado nada especial. “Ya estaremos de vuelta en Zaragoza y seguramente quedaré con mis amigos para comernos las uvas porque queremos probar esta tradición”, concluye la joven.

Sola en casa por Navidad

Jiaxuan Yang, es otra joven estudiante china, graduada en Filología Hispánica, que estudia español en la Universidad de Zaragoza y tampoco vuelve a casa por Navidad. Ella comparte piso con otros estudiantes, todos ellos españoles, que han regresado con sus familias para pasar estas vacaciones, por lo que se ha quedado con todo el piso para ella.

“No he querido pasar sola estas fechas tan señaladas y he quedado todos los días con mis amigas, también estudiantes internacionales, que tampoco han vuelto a casa”, dice Yang. Junto a ellas, “he paseado por la plaza del Pilar y he visitado el Belén y el mercadillo navideño, donde compré algunos dulces. También tengo previsto ir a ver un espectáculo de magia en Caixa Forum”, relata la joven.

Jiaxuan Yang es una estudiante china que se queda en Zaragoza a pasar la Navidad. J.Y.

Algunos de sus amigos van a viajar estas navidades por Europa pero ella he preferido quedarse. “La mayoría no nos hemos ido a China porque los vuelos en estas fechas son muy caros. Pensé en volver a casa en enero, para celebrar el año nuevo chino que este año cae a finales de ese mes, pero al final no voy porque las clases comienzan después de Reyes y no podría quedarme muchos días. Así que he hablado con mi familia por videollamada”, explica Yang.

Su celebración comenzó el viernes 23. “Quedé para cenar con una amiga japonesa e hicimos comida china”, comenta. “En Nochebuena había pensado, en un primer momento, invitar a mi casa a mis amigas para cenar, pero no soy demasiado sociable y, finalmente lo pasaré sola en casa", continúa Yang. El día de Navidad tampoco ha preparado nada especial y lo va a pasar también en su domicilio, “viendo la televisión tranquilamente”, afirma. “He quedado con dos amigas cercanas para salir luego a ver alguna actividades de Navidad en la ciudad. He visto que a las 19.00 hay un baile en la plaza del Pilar”, dice la joven.

"No soy demasiado sociable y pasaré la Navidad sola en casa viendo la televisión".

Nochevieja con covid

En Nochevieja, Jiaxuan ha quedado con otra amiga china que vive con una familia de acogida. “Me han invitado a pasar la Nochevieja con ellos y nos tomaremos las uvas”. afirma Yang. No es la primera Nochevieja que pasa en España. “El año pasado ya pasé las Navidades aquí porque es mi segundo año en la Universidad de Zaragoza”, matiza la estudiante.

“En 2021 vivía con una familia de acogida y nos fuimos a pasar la Navidad a Galicia pero cogimos la covid y tuvimos que volver a Zaragoza para pasar el fin de año”, recuerda Yang. “Éramos 5 personas en la casa, dos adultos, dos niñas y yo. Pasamos la Nochevieja haciendo lo que hacen todos los españoles, en familia, viendo el programa de fin de año en la televisión y comiendo las uvas”, continúa. “Me gustó la experiencia pero tomar las 12 uvas en 12 segundos fue difícil porque no las podía tragar. Este año quiero repetirlo”, puntualiza la estudiante.

"Fue difícil comer las 12 uvas en 12 segundos el año pasado porque no las podía tragar".

Desde España con amor

Italia está muy cerca de nuestras fronteras y, sin embargo, hay estudiantes Erasmus que han decidido no volver a casa por Navidad. Es el caso de Gaia Martinelli, estudiante italiana de periodismo en la Universidad de Zaragoza. “Para los italianos es muy importante la cena del día 24 y la comida de Navidad. Pero este año he preferido quedarme porque quería vivir la experiencia española, saber cómo se vive la tradición en esta ocasión especial”, dice Martinelli.

NOTICIAS RELACIONADAS Navidad sin sustos: claves para evitar un atragantamiento

“Sí que he llamado por teléfono a casa y he hecho alguna videoconferencia, sobre todo para hablar con mi abuela”, matiza esta Erasmus. “Estos días estoy disfrutando de las luces de Navidad de la ciudad, vamos a comer fuera muchos días, pero también tenemos que estudiar mucho porque tenemos los exámenes en enero”, puntualiza la joven.

Gaia Martinelli es una estudiante italiana que se queda en Zaragoza a pasar la Navidad. G.M.

En Nochebuena “nos reunimos en mi casa estudiantes de diferentes nacionalidades. Cada uno trae algo típico de sus respectivos países, Colombia, Hungría, Grecia… aunque casi todos seremos italianos”, recuerda esta estudiante. “El 25 también nos reuniremos los mismos y vamos a hacer el amigo invisible”, dice Martinelli.

Un sueño cumplido

Gaia tiene previsto un viaje para fin de año. “Me voy a Madrid con unos amigos porque mi sueño es pasar la Nochevieja allí y comerme las 12 uvas en la Puerta del Sol. Voy a cumplir el sueño de mi infancia”, afirma esta italiana. Además, “mi cumpleaños es el día 1 de enero por lo que la celebración será doble”, pronostica.

"Voy a cumplir mi sueño de comerme las 12 uvas en la Puerta del Sol de Madrid".

“Espero que no sea muy difícil entrar en la plaza porque me han dicho que siempre está abarrotada de gente, pero esperamos que podamos acceder y todo vaya bien”, asevera Martinelli. Ya tiene claro su atuendo para la ocasión: “llevaré algo rojo para que me dé suerte en el nuevo año porque es tradición en Italia”, concluye la estudiante.