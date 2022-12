Consejos para una Navidad saludable: "Los grandes excesos tienen consecuencias”

La Navidad está a la vuelta de la esquina y quien más o quien menos tiene ya previsto el menú que va a hacer y los dulces que va a ofrecer a sus invitados. Quienes van a mesa puesta saben que son días de excesos y dan por hecho que ganarán algún que otro kilo de más estas fechas.

Pero no tiene por qué ser así. Disfrutar la Navidad con la familia y los amigos es compatible también con la salud y no tiene que repercutir en un aumento de peso. “Es importante celebrarlo todo pero fallamos en la medida”, dice el doctor Manuel Landecho, médico especialista de la Unidad de Chequeos y del Área de Obesidad de la Clínica de la Universidad de Navarra.

“Debemos equilibrar la celebración de la fiesta y combinarlo con el cuidado de la salud”, explica este experto que ha impartido una charla sobre estilo de vida saludable este lunes en el Patio de la Infanta Fundación Ibercaja .

El médico especialista en la Unidad de Chequeos y del Área de Obesidad de la Clínica de la Universidad de Navarra, Manuel Landecho, da algunas calves para pasar estas Navidades de manera saludable.

“Es un clásico celebrar la Navidad en España entorno a una mesa. Disfrutamos estos días con la familia y los amigos, y eso no se puede perder”, afirma Landecho. “Es imprescindible aprovechar para hacer aquello que no hemos podido hacer los últimos años, que es reunirnos con nuestros seres queridos. En esos términos, en nuestro país somos imbatibles, los campeones del mundo”, continua este médico.

“En lo que a cuidado físico se refiere durante estas fechas, nuestros hábitos sí que son mejorables”, añade Landecho. “Son dos aspectos que no se pueden separar puesto que la vida saludable es una combinación del cuidado del cuerpo y de otra serie de elementos que forman un equilibrio".

"Nuestro cuerpo tolera bien pequeñas transgresiones en días puntuales, pero los grandes excesos, tanto de comida como de alcohol, tienen consecuencias al día siguiente y no son necesarios para celebrar con la familia”, asegura este experto en salud.

“Debemos recordar que también tenemos que disfrutar de la familia al día siguiente. La recomendación más sólida es que hay que celebrarlo todo pero sin olvidarnos del mañana”, aconseja Landecho, y aporta algunos consejos:

Ingerir menos calorías los días previos y posteriores a las celebraciones. Comer con moderación en las reuniones familiares.​ Hacer algo de ejercicio los días que podamos. Intentar subir a casa por las escaleras en lugar de en ascensor. Aparcar el coche un poco más lejos y dar un pequeño paseo.

“Son pequeños esfuerzos de cada día que podemos planificar a lo largo de la semana para disfrutar de las fiestas sin renunciar a nada”, asevera.

Propósitos saludables para año nuevo

Los propósitos de año nuevo son inevitables y casi todo el mundo se plantea cambiar algunos aspectos de su vida con los que no está del todo satisfecho. Sin embargo, conforme el año avanza, para algunos antes que para otros, los propósitos van cayendo en saco roto y se dejan, abandonados, a la espera de ser retomados el siguiente fin de año.

Conseguir mantenerlos parece un reto prácticamente imposible, para ello “la mejor manera de hacer propósitos de años nuevo es tener un plan realista, es decir, intentar cumplir aquello que de verdad sepa que puede hacer”, dice Landecho.

“Hay que tener objetivos pero no es necesario cumplirlos rápidamente. No se puede adelgazar en una semana, pero sí adoptar hábitos que nos permitan hacerlo a lo largo del año y tener pequeños avances frecuentes”, explica el médico. El problema para este experto es que “somos cortoplacistas, pero no sirve de nada adelgazar rápidamente porque después recuperas el peso. Es más importante la reeducación y los hábitos saludables que los grandes esfuerzos puntuales”, asegura Landecho.

Según este experto en vida saludable no se puede empezar abarcando demasiado, sino que “hay que evaluar lo que uno ha hecho los últimos años y poner pequeños hitos fáciles de conseguir pero que se puedan mantener en el tiempo”, afirma. De esta manera, se puede, por ejemplo, “aumentar poco a poco los pasos que se dan al día, subir cada día un tramo más de escaleras y retirar el picoteo entre horas”, enumera Landecho, y da algunos consejos concretos.

“Comer 100 gramos de almendras suponen 500 calorías, es decir, un tercio de lo que tenemos que ingerir al día. Por lo que igual no son necesarias las almendras para acompañar la cervecita”, explica el médico. No solo eso, “quitar la mantequilla de las galletas del desayuno puede hacer perder 3 kg en tres meses o también puede prescindir de ese yogurt diario que se toma sin hambre. A lo largo del año supone 65.000 calorías. Esto son 6 o 7 kilogramos al año”, prosigue este experto.

A priori parece fácil, pero eliminar estos pequeños caprichos pueden suponer un gran esfuerzo para algunas personas. “El objetivo fundamental para conseguirlo es querer. Para ello hay que buscar pequeños retos fáciles de cumplir a corto plazo pero que tienen un gran impacto a lo largo del tiempo y un día a la semana nos podemos dar un premio”, argumenta Landecho.

“Es importante el sentido común y ser realistas, porque las cosas cuestan. No podemos ponernos objetivos inalcanzables y estrategias inasumibles”, apunta. “Es el propio individuo el que sabe lo que puede hacer y el que puede liderar su mejora en salud", continúa Landecho.

Aunque es bueno también tener una persona externa, "un médico que controle y revise si se están cumpliendo los hitos o no y si no se están cumpliendo, que averigüe la razón y cómo conseguirlo”, añade el médico. “La clave es tener una estrategia personalizada, liderada por uno mismo, y lograr un equilibrio entre la vida personal y la salud”, concluye Landecho.