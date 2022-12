Iniciar una FP con más de 40 años en Aragón: "Hoy en día no sabes dónde vas a acabar trabajando"

Estudiar una FP a partir de los 40 años es una opción formativa cada vez más demandada en Aragón como vía de acceso al mercado laboral, para poder cambiar a un puesto de trabajo mejor o adquirir nuevos conocimientos y ascender en la empresa en la que ya se está trabajando.

Según datos del Departamento de Educación del Gobierno autonómico, el número de alumnos mayores de 40 matriculados en Formación Profesional este curso 2022-2023 asciende a 2.024 (de ellos, 590 tienen más de 50 años) frente a los 490 que había en el curso 2015-2016; lo que supone un crecimiento exponencial, al cuadruplicarse la cifra en solo siete años. Si se va al detalle, 1.185 lo hacen a distancia, 422 en horario diurno; 342, por la tarde; y 75, en horario nocturno.

El director general de Innovación y Formación Profesional del Ejecutivo aragonés, Toni Martínez, destaca que su evolución está en paralelo con lo que sucede con el resto de edades. "El crecimiento de la FP es de un 18% año tras año. Llevamos cuatro años con un esfuerzo tremendo en la Comunidad; el alumnado pasa de los 26.500 y ese es un dato objetivo que nos dice que estamos haciendo las cosas bien. La oferta de 1.100 plazas nuevas no baja cada año, se ha impulsado los PEAC (Procedimiento de Evaluación y Acreditación de las Competencias), la ampliación de los grupos bilingües, el cambio de metodología a través de retos, la apuesta del campus y la digitalización de la FP...", enumera el directivo, que subraya el alto grado de empleabilidad de quienes la cursan. "En general, el 85% encuentra un empleo en menos de 6 meses y si ya es con FP Dual, el número asciende a más del 90%", informa.

En cuanto a las ramas que cursan los alumnos de más de 40, muchos de ellos se adhieren a oficios tradicionales o trabajos ya existentes (electricidad, albañilería, logística...). Y también un buen número hacen una FP tras pasar por un PEAC. "Cuando una persona mayor de 40 llama a la puerta del sistema, lo que hay que tener es una orientación profesional perfectamente diseñada para darle la mejor respuesta posible. Si a través de la acreditación de competencias somos capaces de convalidarles módulos profesionales que forman parte del ciclo formativo que quieren estudiar, creo que les estamos facilitando mucho el camino. Y esto con la nueva ley es posible, tanto a nivel individual como por sectores. Muchos de ellos desconocen que existen procedimientos de evaluación o certificados de profesionalidad", explica Toni Martínez.

Para el director general de Innovación y FP, la amplia oferta formativa, la flexibilidad de la misma y su metodología son los tres elementos que más les pueden acercar de nuevo al sistema educativo. "Está muy emparentada a lo que se han encontrado durante muchos años en el mundo laboral. Y, sobre todo, con la experiencia que tienen en la empresa en poco tiempo pueden tener una titulación oficial, que va a mejorar sus condiciones laborales. Y encima de la familia profesional que les gusta", remarca.

En el Centro Integrado Público de Formación Profesional (Cipfp) Corona de Aragón de Zaragoza, los alumnos ascienden a 1.400, de los cuales 104 tienen edades entre los 48 y 65 años (83 lo hacen a distancia y el resto en horario vespertino y nocturno, principalmente). "Generalmente, son personas que están trabajando y lo que necesitan es profesionalizarse en alguna rama o área. Este centro está muy avanzado tecnológicamente y eso les permite ampliar sus capacidades en la propia empresa en la que están o tienen visos de ir a otras o buscan un empleo de mayor competencia", detalla su director, Francisco Valdivia.

Una de las alumnas de dicho centro es Nuria Gimeno, de 47 años, que ha comenzado una FP de Laboratorio (grado medio) de forma presencial. Por las mañanas acude a clases y por las tardes, a su puesto de teleoperadora. "Es muy complicado; me faltan horas en el día", reconoce Nuria, que ha vuelto a estudiar para optar a un trabajo mejor y que le llene más. "La FP representa el superarte a ti misma y avanzar, independientemente de la edad. Estoy encantada; las prácticas en los laboratorios me hacen sentir bien", afirma.

También Valdivia pone el acento en la autoestima del alumnado y en la eficiencia de la FP, al combinar la teoría con la práctica. "Les aporta muchas cosas: la primera y más importante es el reforzar la moral (tanto jóvenes como mayores). Y las personas que trabajan en la industria, refuerzan su puesto de trabajo, su valía personal y profesional. El aprendizaje es a lo largo de la vida y la Formación Profesional es una herramienta imprescindible para conseguir ese objetivo. Las empresas demandan ese profesional que esté actualizado", afirma.

Mª Pilar Turrillo, 42 años: "Por muchas capacidades y habilidades que tengas, si no posees un título nadie te da la oportunidad de trabajar"

María Pilar Turrillo, en el Centro San Valero de Zaragoza, donde cursa una FP de Documentación y Administración Sanitarias. M. P. T.

Llevaba casi 30 años sin tocar un libro y el próximo marzo acabará una FP en Documentación y Administración Sanitarias, que cursa en el Centro San Valero de Zaragoza (de forma presencial por las tardes). "Soy la más mayor de la clase y luego están 'mis niños', que tienen 20 años", comenta María Pilar Turrillo, de 42, con una sonrisa, ya que sus compañeros de pupitre tienen la misma edad que su hijo.

Para ella, enfrentarse de nuevo a exámenes y temarios "gordísimos" ha supuesto un gran esfuerzo, que espera sea 'recompensado' con un empleo en el que pueda demostrar su valía. "El grado superior que estoy haciendo es muy exigente; de hecho solo he trabajado este verano (por no poder compatibilizar trabajo y estudios). Solo pido trabajar", resalta.

Salió al mercado laboral en 2018, tras un divorcio y dedicarse "en cuerpo y alma" a sacar adelante a su hijo autista, y decidió hacer el acceso a la Universidad, que le ha abierto las puertas a realizar una Formación Profesional. "Me saqué el carné de autobús e hice un montón de cursos, pero no había manera de encontrar un empleo. Tuve la suerte de que en 2019 me llamaran del 061 para conducir coches de Atención Primaria, aunque tras un año me di cuenta de que mi espalda no podía con turnos de 12 horas ni levantar pesos (tuvo un accidente en 2013, que le dañó esa parte del cuerpo). Ahí descubrí lo que es el mundo sanitario y me quise meter en la Administración de Sanidad, pero es muy complicado. Por muchas capacidades y habilidades que tengas, si no posees un título nadie te da la oportunidad de trabajar", sostiene.

Así que, respaldada por su actual marido, apostó por esta vía formativa, que considera tiene más salidas laborales que una carrera universitaria. "Quería hacer Psicología, pero son cuatro años y necesito un empleo. He conocido las dos caras de la FP: la de 1995, en la que solo la cursaban los que no valían para estudiar y la de hoy en día, que es necesaria porque faltan oficios a patadas. Afortunadamente, ya se le está dando valor", dice.

Jessica Daspet, 39 años: "La acreditación de competencias me ha abierto muchas puertas y me ha dado mucha confianza en mí misma"

Jessica Daspet en el albergue juvenil de Álava, donde trabaja actualmente. J. D.

Se sacó en su día la carrera de Comunicación Audiovisual en el País Vasco, pero desde los 23 años todo su bagaje y experiencial profesional ha sido en el ámbito sociocultural, social y turístico. Nacida en Vitoria, Jessica Daspet (39 años) ha trabajado en la gestión del albergue municipal de Pradoluengo (Burgos), como técnica de cultura en la Comarca de la Ribagorza o en la Red de entidades sociales en Zaragoza, entre otros puestos. Desde octubre, coordina un albergue juvenil del Instituto Foral de la Juventud en su ciudad natal. "Seguiría en Zaragoza si no me hubiera salido esta oferta; ahí tengo muchas puertas abiertas", comenta, tras vivir en Aragón los últimos 6 años.

No obstante, la desvinculación maña no es total: está terminando una FP en Integración Social, a distancia, en el Instituto de Educación Secundaria María Moliner. Será su segunda FP porque ya estudió otra en Animación Sociocultural y Turística, también en Zaragoza. "Sentía un poco la necesidad de esa titulitis. El reciclarme y tener un título que acreditase lo que llevaba trabajando muchísimos años era como mi espinita. Al final dices: sé de todo, pero no tengo el título", comenta.

La puerta de entrada a la Formación Profesional fueron los PEAC (Procedimiento de Evaluación y Acreditación de las Competencias). "Hice el de dirección y coordinación de tiempo libre y me pude sacar ciertas unidades de competencia que tenían que ver con animación sociocultural. A partir de ahí, me enteré de que esas unidades equivalían a módulos (asignaturas) de FP. "Estos PEAC (acreditación de competencias) me han abierto muchas puertas y también me han dado mucha confianza en mí misma", dice.

Jessica reconoce que es una persona inquieta, con ganas de hacer cosas nuevas y estar siempre al día. También resalta que lo bueno que tiene cursar una FP a distancia es que uno invierte el tiempo como quiere y que es una manera "muy real" de estudiar. "Estas más sobre el terreno, hay prácticas y tienes que hacer un proyecto. No descarto seguir haciendo más FP; hoy en día no sabes dónde vas a acabar trabajando. No lo necesito, pero por seguir formándote y creciendo... Estoy en un puesto de responsabilidad y todos los años de experiencia me han valido", subraya.

José Antonio López, 64 años: "Aquí me lo paso como si estuviera de vacaciones, sobre todo cuando estoy en el taller"

José Antonio López, con compañeros más jóvenes, en el Cpifp Corona de Aragón en Zaragoza. Guillermo Mestre

Desde que tenía 10 años, José Antonio López es aficionado al bricolaje y ya entonces con las propinas que recibía iba comprando algunas herramientas. Hoy, con 64, tiene utensilios de todos los gremios. "Podría hacer una casa pequeña. Debajo de mi vivienda, tengo un local de 125 metros cuadrados abarrotado de herramientas", comenta.

No lo dice por decir. Este recién jubilado (hace apenas mes y medio tras 41 años de cotización) ha fabricado los muebles de su dormitorio, por poner un ejemplo. Ahora quiere adquirir un torno y una fresadora y ese ha sido uno de los motivos por los que ha empezado a estudiar el ciclo formativo de Grado Medio de Mecanizado en el Centro Integrado Público de Formación Profesional Corona de Aragón, para que le enseñen su manejo. Ya con 14 años hizo FP en Electricidad y, tiempo después, un curso de Soldadura en el Centro San Valero en Zaragoza. Ejerció de electricista y soldador y también fue marino mercante, pero de lo que ha vivido los últimos 35 años (como autónomo) ha sido de la hostelería. "Aún estando trabajando hice un curso del Inaem, de cuatro meses, de certificado de profesionalidad de la familia de fabricación mecánica en este mismo centro", recuerda.

Para José Antonio, la Formación Profesional es tan importante como ir a la Universidad. "Es imprescindible para el país y en cambio no tiene la aceptación que debería", se lamenta. Él hace esta nueva FP porque le gusta. "Aquí me lo paso como si estuviera de vacaciones, sobre todo cuando estoy en el taller. Solo por eso es motivo suficiente estudiar Mecanizado", sostiene.

Su caso (empezar una FP con 64 años) es más habitual de lo que parece, a juicio del director del Cipfp Corona de Aragón, que habla de "jubilación activa". "Está creando y eso no se va a perder. Nunca se sabe en dónde terminan porque hay creación de riqueza, con todo un bagaje y experiencia. Además, les da a sus compañeros una estabilidad emocional; se convierten en personas de referencia para el grupo", asegura.

Iván Gimeno, 44 años: "Tendré un título superior de FP de lo que estoy trabajando, que me sirve para mejorar en mi puesto y poder ascender"

Iván Gimeno, en el IES Avempace de Zaragoza, donde cursa una FP en Animación Sociocultural y Turística. I. G.

Por las mañanas acude al Instituto de Educación Secundaria Avempace -donde cursa 1ª de Formación Profesional en Animación Sociocultural y Turística- y por las tardes se traslada a su puesto de responsable de la Zona Joven (Casa de la Juventud) en Las Fuentes. "El volver a estudiar después de tantos años y más estando trabajando es complicado. Aunque como es una FP de lo que estoy empleado y de algo que me gusta mucho, como es el trabajo con los jóvenes, me parece muy enriquecedor", confiesa.

Años atrás empezó la carrera de Físicas mientras trabajaba y, al final, la tuvo que dejar por falta de tiempo. Luego en 2011, cuando se quedó en paro tras la crisis económica de 2009, realizó el certificado de profesionalidad de monitor de tiempo libre para reciclarse y buscar empleo e hizo las prácticas en la Fundación El Tranvía, que gestiona la Casa de la Juventud de Las Fuentes y ahí se quedó (hasta ahora). "Sacaron la posibilidad de hacer el PEAC de director de tiempo libre y lo hice. Las dos cosas me han permitido convalidar asignaturas (módulos) en la FP", cuenta Iván, que desde hace tiempo quería hacer este grado superior.

Considera que los títulos importan "mucho" y valora positivamente que personas mayores de 40 años apuesten por esta modalidad formativa. "Cuando termine, tendré un título superior de FP de lo que estoy trabajando, que me sirve para mejorar en mi puesto y poder ascender", subraya. Eso sí, para gente como él -que trabaja y estudia a la vez- recomienda hablarlo antes con su empresa. "Y te ayuden (a compatibilizarlo). Yo, por suerte, tengo mucha flexibilidad gracias a la Fundación El Tranvía", observa.