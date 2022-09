Con ropa ignífuga o gorro de cocina: así empiezan el curso los estudiantes de FP

Miles de estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria se han incorporado ya a las aulas en Aragón y esta próxima semana lo harán los de Bachillerato (día 12) y Formación Profesional (el 14 es la presentación de todos los ciclos). La FP "está de moda" y este curso se espera alcanzar la cifra récord de más de 26.000 alumnos en la Comunidad.

La vuelta al 'cole' de estos jóvenes también va acompañada de libros de texto, cuadernos, mochilas... A lo que hay que sumar, en muchos ramas, otro tipo de material como son herramientas técnicas, equipos de protección individual y otros artículos. Llama la atención que sean ellos los que acudan a los respectivos centros educativos con sus propios Epis, pero como advierte Paco Martínez, responsable de Formación Profesional del Centro San Valero de Zaragoza, nadie tiene la misma talla de ropa ni calza el mismo número de zapatos. "Si no tienen unas tijeras no pueden pelar cable ni hacer una instalación eléctrica. O si no traen una careta no le dejamos ponerse delante de una soldadura porque se quedaría ciego", pone a modo de ejemplo, a lo que añade: "Son elementos de obligatorio uso y deben llevarlos al centro para poder trabajar y desarrollar las prácticas con las pertinentes medidas de seguridad".

En el Centro San Valero se imparten este curso 21 ciclos de Formación Profesional (dos de FP básica, seis de grado medio y 13 de grado superior) con 1.280 alumnos (de un total de 1.800), de los cuales 90 están en formato dual. "Este año habremos subido en torno a 60-70 alumnos ya que hemos sacado algún ciclo nuevo y consolidado segundos ciclos que habían arrancado el curso pasado. Muchas empresas nos reclaman este tipo de alumnado y la modalidad dual la demandan todas las compañías; es una forma de hacer cantera. No son las típicas prácticas de tres meses de un grado superior sino que los alumnos están un año en la compañía y les da tiempo a conocerlos, tanto laboral como personalmente, y decir: 'Esta persona es una buena selección para que trabaje con nosotros a futuro'", señala.

Los 21 ciclos tocan todas las ramas, pero solo en 9 los estudiantes tienen que llevar un material específico (común para el resto de centros de FP en España). Son los más técnicos: Electricidad y Electrónica y Fabricación y Montaje en básica; Electromecánica de Vehículos Automóviles, Instalaciones de Telecomunicaciones y Soldadura y Calderería en grado medio; y Automoción, Construcciones Metálicas, Mantenimiento Electrónico y Programación de la Producción en Fabricación Mecánica en el superior. "Cuanto más técnicos son van necesitando una serie de herramientas de seguridad más concretas. Hablamos de un mono de trabajo o ropa ignífuga si es soldadura, unas botas de seguridad y guantes y gafas de seguridad. Están en un entorno industrial dentro de los colegios", recuerda Martínez, quien también hace mención a las herramientas más técnicas. "Como unas tijeras, limas para el metal, juegos de llaves fijas, destornilladores....".

Así, por ejemplo, en Soldadura y Calderería deben llevar al centro una punta de trazar, un martillo de bola, un alicante universal, una careta de cabeza para soldadura eléctrica, guantes largos de soldador, botas de seguridad para soldadura, dos tapones para los oídos, tres cristales exteriores de recambio para la careta, un mandil de soldador de cuero (opcional), una bolsa de herramientas de nylon y unos guantes "piel flor", entre otras cosas.

En Fabricación y Montaje, un flexómetro de tres metros mínimo, un alicate, unas gafas de protección para esmerilar, unos guantes largos de soldador, un buzo azul 100% de algodón, unas botas de seguridad de soldador, un compás, un sacaminas o un juego de reglas, además de otras herramientas. O en Automoción, un soldador eléctrico, unas tijeras de electricista, dos tipos de destornilladores, distintos tipos de llave estrella, un maletín de llaves vaso, un pantalón gris y polo azul, gafas homologadas de protección incolora, unos cascos de protección auditiva, zapatos y guantes de seguridad, juegos de espátulas de carrocero, un cutter, un martillo de bola o un taco de lijado anatómico con velcro. "En otros, como laboratorio clínico, gestión administrativa, administración y finanzas, desarrollo de aplicación web, etc, no necesitan traer nada", subraya el responsable de FP de San Valero.

Chaqueta, gorro, delantal sin peto y un pelador para FP de Cocina

Por su parte, Milena Miravete es una joven de 18 años que va a empezar el grado medio de FP de Cocina y Gastronomía en el IES Miralbueno de Zaragoza. Lo hace muy ilusionada y esperando aprender mucho estos dos próximos años para poder superar un día al cocinillas de su padre. "La cocina es una forma muy divertida de hacer las cosas y te relaja mucho", cuenta esta zaragozana, que desde pequeña ha estado entre fogones.

La joven Milena Miravete empieza este año el grado medio de FP de Cocina en el IES Miralbueno en Zaragoza. M. M.

Cuando vio la lista "muy curiosa" de todo el material que tiene que llevar, le pareció de sopetón un poco rara aunque apunta que es otra forma "divertida" de iniciar el curso. ¿Y qué incluye dicha lista? Un cuchillo puntilla, un pelador, un cuchillo cebollero, un paño de cocina, un mechero, una chaqueta blanca de manga larga y corchetes con la inicial del nombre y el apellido completo, un pantalón de cocina negro, un gorro de cocina blanco, un delantal sin peto, unos zapatos de trabajo también negros (cerrados, antideslizantes y homologados), una libreta y un bolígrafo. "Aún no he comprado todos los artículos. Si son buenos es bastante dinero", indica.

"Es una forma divertida de iniciar el curso. Aún no he comprado todos los artículos de cocina; si son buenos es bastante dinero"

En cuanto al coste de las herramientas técnicas y ropa de seguridad para otros ciclos de FP, Paco Martínez habla de un desembolso inicial de unos 250 euros sin contar los libros y otro tipo de material escolar. Hay que señalar que en el Centro San Valero en los grados superior no se utilizan libros de texto y son los profesores quienes facilitan a los alumnos sus apuntes. "Con las tecnologías con las que trabajamos, que vamos un poco de la mano con las empresas, de un año para otro ha podido cambiar esa tecnología y forma de trabajar en la industria y ese libro de una editorial (que por ley tienen que durar 4 años) puede quedar desfasado de un año para otro. Nuestra dinámica es estar a la última del mercado y eso nos obliga a formar al personal durante todo el verano y que elaboren sus propios temarios", explica.

Para comprar las herramientas, los estudiantes suelen acudir a tiendas del sector ubicadas en grandes superficies comerciales y también las adquieren en plataformas 'online'. Y para la ropa de seguridad, a establecimientos específicos. Uno de ellos es Almacenes Treballo, ubicado en el polígono industrial Molino del Pilar en Zaragoza. Desde hace años llevan suministrando material a alumnos del San Valero, así como al Instituto de Educación Secundaria Virgen del Pilar (en concreto, guantes de protección) y a Atades (para determinados cursos de formación).

"Lo que suelen comprar como mínimo son un pantalón laboral y una camiseta o un mono, calzado de protección (con puntera reforzada y plantillas antiperforación), guantes y gafas. Para ramas como las de Soldadura también necesitan máscaras específicas y para otras, ropa ignífuga (cazadora y pantalón)", detallan desde Treballo, que estiman un coste máximo de 60 euros para la ropa básica (es decir, mono más botas o pantalón, camiseta y calzado). "Los guantes y las gafas serían en conjunto unos 20 euros, la ropa ignífuga entre 50 y 60 euros y las máscaras de soldadura entre 15 y 70 como máximo, dependiendo de los modelos", informan.