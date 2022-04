La nueva ley de FP: "Contempla la formación a lo largo de toda la vida de una forma muy significativa"

Más de 80 alumnos del Centro San Valero de Zaragoza cursan este año la modalidad de FP Dual (en los diferentes niveles y ciclos) en colaboración con más de 40 empresas. Tal y como resalta su directora, Rosa Bartolomé, es una de las líneas educativas por la que apuestan de cara a las competencias y la empleabilidad de los estudiantes.

"Acercan al alumno a la realidad empresarial y es una forma de que las compañías se integren en su formación y puedan adaptar mucho mejor las competencias reales y profesionales que demandan. Nuestra experiencia es que el nivel de inserción o continuidad laboral en la empresa de los alumnos que cursan FP Dual se acerca al 100%", explica Bartolomé, que comparte los ejes estratégicos de la nueva Ley de Formación que se acaba de aprobar (y que entrará en vigor en unos días). "Es verdad que hará falta una dotación de medios importantes, para que todo se haga realidad, y comprobar que todas las compañías tengan la capacidad para poder incorporar alumnos con esta modalidad", observa.

La principal novedad de la nueva norma (aprobada en el Senado con el único 'no' del PP) es que la FP será dual (se compatibilizarán los estudios con las prácticas en empresas). Habrá dos escalas: los ciclos generales, con una estancia en las firmas de entre el 25% y el 35% de la duración de los estudios; y los intensivos, con un aprendizaje a pie de obra de más del 35% del curso, que conllevará un contrato laboral remunerado. Asimismo, la ley persigue duplicar el número de jóvenes técnicos y especialistas -para responder a los perfiles que el mercado español demandará desde 2025- y crear un sistema ágil y flexible que asuma la formación de los ocupados y el reciclaje de desempleados, así como la actualización de conocimientos a lo largo de la vida.

Para Francisco Valdivia, director del Centro Integrado Público de Formación Profesional (Cipfp) Corona de Aragón, que la ley contemple un contrato específico de FP Dual ayudará mucho a que los alumnos tengan un mejor y mayor acercamiento al mundo laboral. No obstante, aclara que en Aragón siempre ha habido una contraprestación económica a través de un contrato de formación y aprendizaje. "Es una autonomía que tuvo claro desde el primer momento que a los alumnos de la FP Dual se les recompensa por el trabajo que llevan a cabo en la empresa. Todos nuestros alumnos (este año, unos 40 en las diferentes especialidades de la Dual) cobran su salario mientras se forman, están dados de alta en la Seguridad Social, tienen derecho a la prestación por desempleo y cotizan para su jubilación. En eso Aragón ha sido pionera", informa.

Asimismo, Valdivia resalta que la nueva norma capitaliza la formación a lo largo de la vida, contempla la posibilidad de cursos de alta especialización (una especie de máster, como los que imparten en el Corona de Aragón sobre impresión 3D. frabricación aditiva y fabricación inteligente) e impulsa la internacionalización. "La ley contempla una formación a lo largo de toda la vida de una manera muy significativa y eso es de agradecer. No es una novedad, porque los centros llevamos trabajando de forma continua desde hace muchos años, pero sí incide de una forma muy concreta en esa situación. No es solo una formación profesionalizante, también es propedéutica (enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina). Va sumando y si así lo desean, pueden acceder a la universidad. Es una formación profesional flexible que nos permite ir sumando diferentes competencias y resultados de aprendizaje conforme las personas lo vamos necesitando", ahonda.

Siete nuevos cursos de especialización en el San Valero

También, la directora del Centro San Valero hace hincapié en la flexibilidad educativa que se contempla en la nueva norma y la incorpración de cursos de especialización. Ellos han solicitado la autorización de siete nuevos cursos (fabricación inteligente, big data, ciberseguridad, digitalización de mantenimiento y fabricación inteligente, entre otros) para comenzar a impartirlos el próximo curso. "Va a permitir a los alumnos que finalizan de grado medio y superior tener especialización en nuevas competencias digitales e innovadoras en el mundo de la empresa y sector servicios. Y va a facilitar que los trabajadores que ya estén en el mundo laboral actualicen sus competencias a unas nuevas realidades y perfiles", destaca Rosa Bartolomé, quien recuerda que en su centro trabajan desde hace tiempo la FP Plus Plus (que vincula empresa y universidad).

Mientras, el secretario de Organización de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Aragón, Andrés Mingueza, considera "un avance" muy positivo que se regule el aspecto normativo de que el contrato sea la única fórmula aplicable en la FP Dual. "En Aragón tenemos una buena situación porque aquí se utiliza mayoritariamente el contrato de formación y aprendizaje, pero hay otras comunidades -como es el caso de Andalucía- en las que los alumnos ni siquiera reciben una beca. Así que va a ser beneficioso en muchas autonomías. Además, la normativa en Aragón indica que la beca tiene que ir en función del salario mínimo interprofesional, con lo cual es beneficioso económicamente para el alumnado", indica.

Además, valora que en la nueva ley se dé una solución al profesorado que no tiene título universitario para que pueda continuar dando clases en FP, reparando "un entuerto" que "se había creado" con la Lomloe. En cambio, cuestiona que no se aceptase ninguna de las más de 300 enmiendas presentadas en su trámite en el Senado. "Es una señal de que a priori no es una ley que tenga un consenso lo más amplio posible, que es lo que hubiéramos querido para una norma de este calado", opina.

Desde Comisiones Obreras plantearon, a nivel nacional, una batería de enmiendas entre las que figuraba reducir el periodo de FP Dual que se realiza en una empresa (al ser "complicado" encontrar compañías que puedan asumir la formación del alumno "durante un elevado número de horas"), adelantar a 2024 el paso obligatorio de la modalidad de contrato de formación y aprendizaje (la ley establece un periodo transitorio de cuatro años, hasta 2028) y añadir una disposición adicional sobre financiación. "Que se incrementara el presupuesto destinado a mejorar los recursos y materiales de la FP pública, en especial para su ampliación a todos los institutos de oferta de ciclos de grado medio y superior y su extensión en el medio rural", detalla Mingueza. "Ninguna se aceptó".

Reivindicaciones "históricas" del profesorado de FP

También Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón, estima que la ley recoja las reivindicaciones "históricas" del profesorado de FP de "igualarse" al colectivo de docentes de Educación Secundaria. "No podían acceder por titulación a diez especialidades porque no existen en la universidad. Gracias a una disposición adicional podrán acceder a ser docentes especialistas en sectores singulares de la FP. Agradecemos el esfuerzo de la Administración de haber tenido en cuenta las peticiones que desde CSIF llevábamos trasladándole", dice.

En cuanto a la norma en su conjunto, De Cristóbal subraya que "por fin" el Ministerio de Educación se "toma en serio" la FP. "Invierte en medidas correctoras y en nuevas formas de afrontar los retos a los que la sociedad nos enfrentamos. Han abordado las necesidades que requería el sector, tanto el social y empresarial como el docente", añade.

Algunas de las claves de la nueva ley

Formación a medida. Se establece una oferta modular de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E). El grado A conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia; el B implicará la obtención del certificado de competencia profesional referido a un módulo profesional; el C reúne varios módulos y conduce a la obtención de un certificado profesional; el D se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional; y en el grado E se integrarán los cursos de especialización. Toda la oferta de los grados C y D tendrá carácter dual, mientras que los grados A, B y E podrán o no tener dicho carácter dual, en función de las características de cada formación.

Sistema flexible. La reforma fusiona en un solo sistema la antigua FP reglada -la que cursan los jóvenes en los institutos- con los programas y cursos de formación continuada y para el empleo (en muchas ocasiones gestionados por patronales, sindicatos o empresas). Para ello, se diseña un sistema flexible y acumulativo de formación que permitirá itinerarios académicos a la carta, sobre todo para quienes aprenden y trabajan a un tiempo.

Ciclos bilingües. En los ciclos profesionales medio y superior se deberá aprender una lengua extranjera, se pondrán en marcha formaciones bilingües y se crearán dobles titulaciones, como ocurre ya en los grados. Se podrán implantar formaciones conjuntas con centros extranjeros y se fomentará la movilidad académica a otros países de estudiantes y de profesores.

Pasarelas con la universidad. La nueva norma anima a los responsables educativos (autonomías y universidades) a firmar convenios para crear conexiones entre los institutos y los campus. Los acuerdos permitirían que unos y otros alumnos cursen materias o hagan prácticas en el otro ámbito académico y que exista la posibilidad de un reconocimiento mutuo de créditos para establecer pasarelas de continuación de estudios entre la FP superior y los grados y viceversa.