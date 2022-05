Graduados en FP: "Es fundamental que amplíen el número de plazas"

"Apostamos por la Formación Profesional porque creemos y queremos el mejor futuro para nuestros hijos". Con estas palabras defendió este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inversión adicional aprobada en el Consejo de Ministros de 1.238 millones de euros para FP, de los cuales 800 irán destinados a la formación de trabajadores y empresas y el resto a aumentar el número de plazas o potenciar la internacionalización de los alumnos.

Una "dignificación de la FP", como la define el presidente del Ejecutivo, que para quienes ya han finalizado sus estudios "es bienvenida, aunque llega tarde". Para Daniel Pérez, zaragozano de 24 años, graduado en Automoción, actualmente en paro, invertir en la creación de plazas para la formación "es una prioridad". "Siempre ha habido pocas en grado superior que estudié al cual, además, no se le da la visibilidad necesaria, a pesar de la demanda que hay cada año para cursarlo", cuenta el joven.

"Lo mismo ocurre con las instalaciones, que son muy obsoletas, y el material. Herramientas que se utilizan a diario en los talleres mecánicos, fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo, que no ves durante la formación. Hay muchas carencias y es urgente que se tomen medidas", asegura el Técnico Superior en Automoción.

"Situación similar la que ocurre con las salidas profesionales, al menos en mi caso. Es relativamente sencillo encontrar un puesto de trabajo en empresas auxiliares del sector, pero complicado lograrlo si tienes una especialidad. De hecho, al no encontrar un puesto acorde con mi formación, he invertido mi tiempo en estudiar una diplomatura universitaria que me habilita como profesor de Formación Profesional, ámbito en el que también es necesario invertir", asegura Daniel Pérez.

Algo en lo que también está de acuerdo el graduado en Soldadura Daniel Rodríguez. En su caso, -tiene 23 años- las prácticas que consiguió realizar en una empresa en Utebo (Zaragoza) cuando finalizó sus estudios fueron el trampolín de salida para conseguir, su primer contrato. Considera que es "un afortunado", por eso cree "totalmente" necesarias las ayudas aprobadas por el Gobierno.

"Siempre se ha dicho que la FP tiene muchas salidas y es cierto, pero era y es imprescindible que se apueste por ella. Yo he conseguido ser soldador, que es lo que quería y cada día aprendo más en mi trabajo, pero hay muchos compañeros que no lo consiguen", explica el joven.

"Todos debemos tener las mismas oportunidades y quizá ahora, tanto quienes están estudiando Formación Profesional como quien piensan en hacerlo, lo vean más claro", concluye el soldador.