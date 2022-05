A la caza de talentos en FP: "Hemos duplicado la plantilla en el último año y podríamos crecer más, pero no hay gente"

"En el último año hemos más que duplicado la plantilla y podríamos crecer más, pero no encuentras gente para trabajar". Es la reflexión de Roberto Monzón, de MO2 Ingeniería, y que comparten la gran mayoría de las 50 empresas de distintas ramas (Electricidad y Electrónica, Energía y Agua, Instalación y Mantenimiento, Informática y Comunicaciones, Edificación y Obra Civil, Química, Actividades Físicas y Deportivas y Comercio y Marketing) que participaron este jueves en la II Feria del Empleo de la Formación Profesional, organizada por el centro Pirámide de Huesca, para intentar atraer a esos futuros talentos que garanticen no solo su crecimiento sino su propia viabilidad.

El vestíbulo del Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide se convirtió durante una mañana en una especie de oficina de empleo. Su directora, Sonia Gil, explicó que la feria tenía tres objetivos: "Qué los alumnos hagan la primera entrevista de trabajo en terreno conocido, en su 'casa'; que las empresas se den a conocer, porque hay muchos estudiantes que no se imaginan que puedan buscar electricistas o especialistas en química porque son de otros sectores; y divulgar la necesidad que hay de titulados de estas especialidades". Además de los stands, se habilitaron cuatro aulas para que las empresas dieran charlas de 15 minutos sobre su actividad a los alumnos de los distintos ciclos.

Entre las participantes había firmas muy conocidas, como la industria cárnica Fribin de Binéfar. Con más de 800 personas en plantilla, buscan "todo tipo de perfiles" como mantenimiento, calidad, ingeniería, comercial o recursos humanos, según explicó Lorena Morillo. "Al estar en una zona con poco paro, es difícil encontrar muchos de esos puestos y como consecuencia de ello, cuesta más poner en marcha algunos proyectos", señaló, al tiempo que animó a estudiar ciclos de FP "porque tienen más salidas ya que son estudios muy prácticos y la gente se coloca enseguida".

Uno de los sectores con mayor representación fue el de la construcción. A él pertenece el Grupo Agustín, dedicado a los prefabricados de hormigón y ubicado en Castejón del Puente. "Tenemos necesidad de cubrir muchos puestos de trabajo para desarrollo, planos, mediciones, presupuestos, mantenimiento... porque desde que estalló la burbuja inmobiliaria, muchos trabajadores se reubicaron y las matrículas de estos estudios bajaron mucho, y ahora tanto la industria del prefabricado como la construcción necesitan un montón de personal", afirmó Álvaro Castán, exalumno del Pirámide. Una carencia que, reconoció, "frena bastante el progreso de la empresa porque necesitamos mano de obra cada día más cualificada".

Begoña Sesé y Cristina Gracia, de PCB Construcciones, de Huesca, acudieron por primera vez a la feria para intentar captar a alumnos del grado de Edificación y Obra Civil "porque muchas veces las empresas pequeñas no somos tan visibles y para nosotros es una oportunidad", dijeron. Ambas coincidieron en ese mismo diagnóstico del sector. "Tenemos muchas solicitudes de presupuestos y de obras que podríamos tener en marcha y que sin embargo no podemos acometer porque no disponemos de suficiente personal ya que en nuestro sector hay muy poca de mano de obra con cualificación y experiencia. Y es una pena dejar pasar esas oportunidades", lamentaron.

Dentro del sector industrial también quiso estar presente Enplater Group, que tiene su sede principal en Sariñena. Sergio Vives destacó la importancia de fomentar los programas de formación dual como el que tiene esta empresa con el Pirámide y del que se están beneficiando este curso dos alumnos de laboratorio. "Creemos que es un formato muy válido y si podemos, el próximo curso cogeremos a otros dos estudiantes porque necesitamos personal. Esa falta de mano de obra te condiciona porque así es difícil producir más y por tanto te obliga a meditar mucho las posibilidades de crecimiento", señaló, al tiempo que también animó a cursos ciclos de FP "porque tienen una salida profesional bastante más fácil y directa que muchos estudios universitarios".

Sandra Palacín, de Hierros Huesca, intentó dar a conocer la actividad de la empresa, que trabaja en todo Aragón, y también recopilar currículos "porque estamos buscando gente de todo tipo, desde soldadores a delineantes o comerciales que tengan sobre todo ganas de trabajar e interés por formarse".

Lorenzo Otín, de Navasola, acudió a la feria en busca de perfiles con grados medios o superiores relacionados con sus actividades. Y es que destacó que sus experiencias con los estudiantes del Pirámide son "muy positivas hasta ahora". La prueba es que el responsable de su departamento de Renovables, "que nos está haciendo crecer un 50% la cifra de ventas global", resaltó, es exalumno, al igual que el responsable de su departamento de Fluidos. "Esperamos conocer más candidatos para seguir potenciando la empresa y al mismo tiempo ofrecer una salida de futuro a todos estos alumnos que muchas veces no saben que su futuro está en la zona sino que creen que está siempre lejos", afirmó.

Las energías renovables tuvieron su hueco en la feria. Roberto Monzón, de MO2 Ingeniería, aseguró que pese a los acuerdos que tienen con el propio CPIFP Pirámide o con la Universidad de Zaragoza para formar a alumnos en prácticas, "ahora mismo es difícil encontrar gente con ganas de trabajar, así que ferias como esta son una buena oportunidad de acercarte a ellos y explicarles lo que haces porque a lo mejor les salta la chispa y se interesan por meterse en un sector donde hay mucho trabajo y lo va a haber".

Y Juan Carlos Filgueira, de Altertec Renovables, dedicada a la formación y también a la implantación de parques eólicos y solares, advirtió de que si no se consigue más mano de obra en ese sector "no podremos cumplir los objetivos de la Unión Europea para desarrollar todo lo que está por venir con lo que estaremos anquilosados en el déficit energético del que tanto se habla ahora".

En el caso del Grupo Cabrero e Hijos, acudieron por primera vez a la feria para "atraer talento", especialmente del ciclo de Comercio y Márketing. "Tenemos una plantilla bastante estable pero siempre necesitamos gente y más de cara al verano para reforzar, y la verdad es que vienen muchos alumnos interesados", valoró Arancha Valdivielso.