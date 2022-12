Los hospitales aragoneses bloquean las libranzas en el puente aunque las urgencias están contenidas

Las gerencias de los hospitales de Aragón optan por bloquear casi de pleno los días de libre disposición del personal durante este puente ante el riesgo de que repunte la presión sanitaria a consecuencia de los tres virus respiratorios que en estos momentos circulan por la Comunidad: sincitial, gripe y covid. Sin embargo, según destacan desde el sindicato CESMAragón, las urgencias, después de varias semanas complicadas, estaban este lunes "más tranquilas". "Y es así, a costa de los profesionales que han tenido que quedarse sin los días de libre disposición", explica su secretaria general, Merche Ortín.

Esta situación se ha producido, al menos, en el Hospital Miguel Servet y en el Clínico, donde se han priorizado las vacaciones de los médicos a estos días de libre disposición. También afecta a otras categorías profesionales como la enfermería. De hecho, la semana pasada se manifestaron a las puertas del Servet para criticar esta situación, a la que se llega porque las bolsas se encuentran vacías. "Normalmente siempre se ha podido ir gente. También durante el resto del año, pero desde que comenzó la pandemia no ha vuelto a ocurrir", recalca Ortín.

Desde Sanidad señalan que no se ha mandado ninguna instrucción al respecto. No obstante, conociendo la dificultad para que los sanitarios pudieran disfrutar de las jornadas que se les deben, hace un mes sí que se emitió una resolución por la que se prorrogaba hasta el 30 de abril el disfrute de las vacaciones y durante todo el 2023 los días de libre disposición.

Desde mediados de octubre, las urgencias hospitalarias han registrado una mayor presión e incluso la consejera de Sanidad, Sira Repollés, llegó a confirmar esa "saturación". En algunas jornadas se superaron las 1.800 personas en toda esta red aragonesa. Algún día de esta primavera también se pudieron rozar estas cifras, pero la situación no se prolongó durante tantas jornadas como en la actualidad. Además, se encuentran ampliamente por encima de lo vivido durante los dos últimos años.

Falta de profesionales

Ortín denuncia que esta situación se produce por el déficit de profesionales existente. En el 061, ejemplifica, hay tres plazas no cubiertas del centro coordinador. Esta circunstancia se prolonga desde hace "varios meses" y, mientras la gerencia "busca soluciones", "los médicos de plantilla están sufriendo una situación insostenible", que se replica en otros puntos del sistema sanitario.

En los centros de salud, los profesionales mantienen la amenaza de huelga, y los retrasos para conseguir cita con el galeno son variables. Mientras que hay algunos profesionales que tienen hueco para mañana, otros no dan cita hasta dentro de una semana o diez días, todo ello teniendo en cuenta la presencia de dos días festivos adicionales, y las consecuentes vacaciones de facultativos en estas jornadas. Se mantienen, no obstante, situaciones extremas en ambulatorios como Arrabal o La Jota, donde algunos pacientes no consiguen cita hasta el próximo mes. En el caso del Arrabal, la disponibilidad se llega a retrasar al 10 de enero y en el de la Jota para el 16.