"Solo pido que me quiten este dolor y recuperar mi vida"

Olvido García Alcay lleva desde mayo de 2020 esperando que le hagan una estenosis de canal medular (estrecharle el espacio por donde pasa la médula espinal y las raíces nerviosas). En la aplicación del Salud en el móvil enseña que figura como preferente. Su estado de salud ha empeorado aún más desde que en marzo de 2021 sufrió una fractura abierta de tibia y le colocaron dos placas y diez tornillos que se han desplazado y ya va para cinco meses pendiente de volver a pasar por quirófano. Apenas puede salir de su piso de Utebo, pasa gran parte del tiempo acostada y levantarse y sentarse, aunque sea con la ayuda de su marido, se convierte para ella "en una auténtica tortura".

"Solo pido que me quiten este dolor y poder recuperar mi vida. Yo era una mujer activa, trabajaba, me gustaba viajar y ahora prácticamente no puedo salir de casa", explica este mujer de 64 años. Entiende que durante el estado de alarma y los siguientes meses la situación en los hospitales era "muy complicada", pero a estas alturas su paciencia se agota.

De la documentación que guarda de su "desgracia" muestra la respuesta que recibió a la última reclamación que presentó a Atención al Paciente en diciembre de 2021 sobre la demora en Neurocirugía. Le contestan que el deseo de Sanidad es reducir las esperas, pero que hay una gran demanda asistencial para este tipo de patología y que deben establecer un "riguroso orden" teniendo en cuenta la preferencia de cada caso.

Su situación se complicó a mitad de marzo del año pasado cuando le dio un "latigazo" de dolor bajando las escaleras del edificio en el que vive en Utebo (no tiene ascensor) y del golpe le "estalló el peroné". Tras la operación y la rehabilitación le dieron el alta en septiembre y volvió a trabajar unos días como cajera de un supermercado en noviembre. "Una tarde al regresar a casa me noté un huevo en la pierna y al día siguiente tenía todo inflamado. No sé exactamente dónde me di un golpe, pero me tienen que quitar las dos placas, el clavo de la tibia y los diez tornillos que llevo por que se han salido de donde estaban y hay líquido", subraya.

Olvido García repasa la documentación de su historial médico en su hogar de Utebo Toni Galán

Desde los 59 años va "de mal en peor". Procura ser "algo independiente", aunque cada movimiento le suponga "un mundo". Se acuesta en la cama de medio lado, con la pierna flexionada, "no la puedo estirar", el pie en alto apoyado en un cojín "exactamente 25 grados, porque es la mejor postura que he encontrado" y sujetando con una mano una almohada en la que apoya la espalda. "Apenas duermo una hora seguida, me despierto porque me duelen las dos caderas y tengo que intentar cambiar de postura. Los que están a mi alrededor, sobre todo mi marido, pagan lo que me ocurre", lamenta.

García cuenta que no toma medicación contra el dolor porque le "sienta mal, me hinché completamente y era peor». Llegó a pesar 87 kilos, lo que resultaba "fatal» para su columna vertebral, e intenta mantenerse en los 66 kilos. "Todas las analíticas me salían mal, me salvaba que no soy diabética y mis tiroides funcionaban, pero el colesterol, la tensión alta, el oxígeno en sangre.., nada estaba bien», retranca con unas dosis de "humor negro» que, reconoce, le sirve para soportar el día a día y "no terminar deprimida».

"Apenas duermo una hora seguida, me despierto porque me duelen las caderas y tengo que intentar cambiar de postura"

Se queja de que desde el pasado julio ni siquiera puede consultar en la aplicación del Salud el lugar que ocupa en la lista de espera. En Neurocirugía en enero era la 92 y en julio la 91, mientras en Traumatología estaba la 124. Desde Sanidad justifican que la información que se facilitaba no era correcta, porque se le asignaba al usuario un número en función de orden de entrada de lista, no por su prioridad clínica, lo que provocaba la confusión de los usuarios, Por ello se decidió dejar de dar esta información.