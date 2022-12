El personal de Enfermería del Servet denuncia la "mala gestión" del Salud

Con gritos de "gerente, escucha, estamos en la lucha" y "vergüenza de gestión, gerente dimisión", cerca de un centenar de trabajadores de Enfermería del Hospital Universitario Miguel Servet se han concentrado a las puertas del centro este viernes para denunciar la "mala gestión" del Salud ya que los enfermeros han acumulado hasta 200 horas extra de trabajo y no han tenido ni un día libre.

Adoración Bordonaba, presidenta de la Junta de Personal del Sector II de Zaragoza, ha manifestado que los trabajadores de Enfermería "llevan trabajando desde la pandemia, doblando horas que no se están consumiendo y las están acumulando año a año y llevan un cansancio muy importante". Por ello, han reclamado a la dirección del Salud y a la gerencia que los enfermeros puedan cogerse esos días libres "para poder descansar y estar con la familia estas navidades". El principal problema radica en que en el hospital hay falta de enfermeras y, además, no las hay en bolsa para que sean contratadas. "Nos reunimos el jueves con la dirección de Enfermería y nos informó de que se habían contratado a 120 enfermeras y hay un déficit de 80, que no se podían contratar porque no hay en bolsa", ha explicado Bordonaba.

También ha detallado que desde Recursos Humanos del Salud les informaron de que a los trabajadores que no han podido disfrutar de estas horas "se les podría aplicar un pago de complemento B que supone que en el año has podido hacer 150 horas como máximo". Además, ha remarcado que el problema de las horas extra se da en general, solo que en otras categorías sí que hay gente para contratar en bolsa.

"Hay que solucionarlo urgentemente. Hay muchas medias jornadas sin cubrir, bajas sin cubrir, cuando el hospital se sobrecarga no se lleva", ha reclamado Diana Marqués, enfermera del Hospital Infantil. En el caso de Montse López, ella hace tan solo turno de mañanas y no uno rotatorio, y tiene que disfrutar de 12 días libres desde el año pasado. "Es muchísimo para mi turno. No hemos tenido ni una semana libre, que se necesita", ha denunciado. Adrián Muñoz, enfermero del mencionado hospital, ha expresado que "a finales de noviembre hay una acumulación de hasta 200 horas de algunas compañeras, que son hasta 30 días libres", y ha denunciado "el silencio" por parte del Salud y de la gerencia.