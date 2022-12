Los médicos ven "positiva" la oferta para dilatar la jubilación, pero alertan del "cansancio"

La oferta para retrasar la jubilación de médicos de cabecera y pediatras convence a los facultativos, pero alertan de que podría ser "ineficaz" debido al "cansancio" y la "sobrecarga laboral" que acumula este colectivo. El Ministerio de Sanidad junto al de Inclusión y Seguridad Social presentaron la semana pasada un proyecto piloto, con una duración de tres años, para facilitar la jubilación activa y parcial de estos profesionales, eliminando barreras legales –hasta ahora la primera no estaba permitida para empleados públicos y la segunda no estaba desarrollada reglamentariamente– y aumentando los incentivos económicos.

"En principio nos parece una propuesta que puede ser importante para garantizar la permanencia de compañeros que están bien para poder continuar pasando consulta", defiende Leandro Catalán, presidente del sindicato de Médicos de Atención Primaria (Fasamet), quien recuerda la necesidad de que sea "voluntaria" y que se reconozca "tanto la pensión como la retribución del trabajo". La propuesta lanzada, que también fue bien recibida por el Departamento de Sanidad aragonés, recoge que la compatibilización de la pensión con la actividad laboral pase del 50% general al 75%. Una modificación que desde el Centro de Estudios del Sindicato Médico Andaluz (SMA) estiman en alrededor de 2.000 euros brutos anuales.

"Está muy bien mejorar lo retributivo, pero es esencial mejorar las condiciones laborales en las que se desarrolla la atención profesional", inciden desde el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Recuerdan que muchos colegiados, en la actualidad, no solo no están prorrogando su actividad profesional, "como solía ocurrir" hasta ahora, sino que en algunos casos se están produciendo jubilaciones anticipadas. "Si la labor es frustrante y desmotivadora...", apostilla.

Además de en la sobrecarga asistencial, pone el foco en el incremento de las agresiones que se está registrando en el último año, derivado de la "crispación" en la que se desarrolla la atención sanitaria. La última, hace escasos cuatro días a una facultativa del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

Desde el sindicato CSIF consideran la propuesta "positiva", pero "insuficiente para afrontar la situación de emergencia" que atraviesa la sanidad. Asimismo, reclaman que esta iniciativa se extienda a otros colectivos y que sea complementaria con la regulación de la jubilación anticipada "de profesionales que habiendo cotizado 35 años deseen jubilarse a los 60 porque se encuentren agotados".

En una línea similar se manifiesta Delia Lizana, representante de Sanidad de CC. OO. Aragón: "Es positivo, pero no entendemos que, ante la escasez de profesionales en la enfermería, como corroboró la pasada semana en la concentración del Hospital Miguel Servet, la propuesta no se extienda también a esta categoría". No obstante, reconoce que, por mucho que se incentive, "la mayoría salen disparados a los 65 años". Y, por ello, incide en la necesidad de que los miembros de la Administración puedan jubilarse a los 60 o incluso acogerse a contratos de relevo, "al igual que el personal laboral".

Falta de profesionales

En Aragón, está previsto que en los próximos cinco año se jubilen hasta 600 galenos solo de Atención Primaria, en un escenario en el que los nuevos especialistas que están formándose ahora no garantizan la tasa de reposición, por lo que habrá un déficit de unos 200 facultativos. Además de la medida anunciada por el Gobierno, se trabaja en la ampliación de las plazas de Medicina que ofertan las facultades. De hecho, la Universidad de Zaragoza valora llevar a cabo algún incremento, mientras que la San Jorge ya ha solicitado la implantación de la titulación.