Raquel Lorenzo: "Lo bueno de la figura del juez es que es imparcial"

¿Cómo llegó al derecho con una familia próxima al periodismo?

Estaba ligada al periodismo por mi padre (Manuel Lorenzo), pero al estudiar historia me decanté por el derecho. Quería ser abogada, como profesión de referencia, pero luego me decanté por la judicatura porque me lo aconsejó mi padre. Vi que era lo mío porque tiene contacto con los ciudadanos y me atrajo porque un juez es mucho más imparcial e independiente que un abogado, que está supeditado al cliente. Entré en la carrera con la idea de opositar a judicatura, pero con la mente abierta... y no cambié.

¿Y cómo fueron los exámenes?

La primera convocatoria me la salté por el covid, hice la segunda pero no pasé el test y aprobé a la tercera. He pedido ir a la Escuela Judicial en Barcelona y con la nota que llevo podré acudir a partir de enero y durante un año. Luego pasaré seis meses de prácticas y otros cuatro de apoyo, hasta que me asignen la plaza.

Cataluña es un lugar de paso de muchos jueces aragoneses porque los catalanes no opositan.

Parece que no vienen muchos catalanes en las estadísticas y hay muchos andaluces que luego vuelven a su tierra. Las ciudades que tienen un peor retorno (para los jueces) son Zaragoza, Madrid y Valencia. En un futuro seguro que volveré a Aragón, pero después de estar tres años encerrada me apetece salir fuera y el sur o las islas son destinos que me encantarían.

¿Qué parte de la judicatura le atrae más?

A largo plazo me gustaría especializarme en el contencioso administrativo, pero en el primer destino te suelen mandar a uno mixto. Me gustan todas las ramas salvo la de menores porque me da mucho respeto.

En Aragón hay una gran cantera de preparadores de jueces…

Mi preparador fue Armando Barreda. Le debo un 70 u 80% de la oposición y el aprobado tan rápido. Te pauta el estudio y hace un acompañamiento psicológico, algo fundamental para sacarla.

¿Cuántas horas se estudia cada día para sacar el examen de judicatura?

Aproximadamente, más o menos doce horas diarias, seis días a la semana y en la recta final lo que te dé de sí el cuerpo sin perder la cabeza. Empecé con ocho o diez horas, pero pronto me puse la exigencia como si tuviera el examen a la vuelta de la esquina.

¿Por qué la mayoría de los nuevos jueces son mujeres?

En la universidad ya se nota porque se ve que la mayoría del alumnado somos mujeres y luego esa proporción se refleja en cualquier oposición.

¿Hará falta el relevo generacional para que ese cambio se note en el Supremo?

Ese cambio será coyuntural ahora, poco a poco, porque hace treinta años no se notaba la diferencia, como en otros sectores.

¿Ve diferencias entre las sentencias de los jueces y las juezas?

No hay diferencias. Lo bueno de la figura del juez es que debe ser imparcial. Es más a nivel personal que un juez determinado tenga un contacto o una percepción más humana o cercana, que una diferencia de género.

¿Le sorprende el uso del Derecho Aragonés en la vida diaria?

En la universidad he tenido dos asignaturas de Derecho Civil Aragonés, pero había bastante diferencia con lo que estudiábamos de Derecho Común. Si en el futuro vuelvo aquí tendré que profundizar en esa materia, pero como en muchas otras cosas. En la universidad no tienes la visión global que ves en la oposición, que te da una formación del ordenamiento jurídico de conjunto.

¿Su asignatura favorita?

Administrativo. Soy un bicho raro. Me gusta la figura de la Adminutración frente al ciudadano. Son las relaciones de poder porque el derecho actúa casi como un juego, con sus recursos y especialidades.

¿Por qué los aragoneses estamos tan unidos al derecho y a figuras como el Justicia?

El carácter de los aragoneses nos influye para tener más templanza, disciplina, mucho trabajo y sacrificio. Tenemos una gran tradición de preparadores y opositores de cualquier campo, no solo del derecho. La historia y el carácter de los aragoneses nos unen al derecho.

¿En qué colegios ha estudiado?

En el colegio Doctor Azúa, donde jugué a baloncesto, y el bachiller lo hice en el instituto Miguel Catalán, que me vino bien porque era bilingüe con el alemán. En la carrera estuve en Zaragoza salvo los dos últimos años que me fui a un erasmus en Turín (Italia) y acabé en Barcelona. Hice prácticas en el Justicia de Aragón. En cuanto pude empecé la oposición.

¿El baloncesto fue un divertimento?

Estuve en el Azúa, luego me llamaron del Mann Filter durante los dos años que estuve en el Catalán, y un año en el Olivar, pero ya cerramos etapa. Hacer un deporte de equipo te ayuda mucho en tu personalidad.

¿Las salidas que tiene la Facultad de Derecho le han sorprendido?

La carrera de Derecho es un comodín que tiene muchas salidas. Es muy interesante porque el derecho está en la vida y todos deberíamos de conocer unos conceptos básicos mínimos porque es una jerga que cuesta si no estás acostumbrado. Puedes acabar en el sector de la empresa privada o tengo otros amigos que han hecho oposiciones a la Policía.

¿Cómo ve la influencia de la tecnología en los juzgados?

Estuve en juzgados penales con una juez. Me dijo que Aragón, Navarra y otra comunidad son las que antes han cambiado el sistema Avantius, que estamos muy avanzados, y todo es telemático. Internet es un gran avance y en la Escuela de Barcelona tienes varias asignaturas o módulos dedicados a ello.