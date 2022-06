El presidente del TSJA propone crear cuatro nuevos juzgados en Zaragoza y seis plazas de magistrado

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, considera necesario crear cuatro nuevos juzgados en Zaragoza (dos de primera instancia, dada la sobrecarga de la jurisdicción civil), uno nuevo de lo mercantil (así habría tres) y otro de lo penal (que haría el número diez).

En cuanto a los órganos colegiados, estima que son precisas tres nuevas plazas de magistrado para las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Zaragoza –para que cada una de ellas tenga cuatro jueces–; otra más para la sección 5ª de forma "prioritaria" por la carga de trabajo; una para la Audiencia Provincial de Huesca y otra para la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA.

En Teruel valora que es preciso constituir una plaza de Juez de Adscripción Territorial (JAT), que sería el primero de esta provincia, y otra más en Zaragoza (así tendría tres). En Huesca hay uno. La figura del JAT se introdujo para reforzar plazas o coberturas en situaciones puntuales, pero en ocasiones palían carencias estructurales

Manuel Bellido plantea estas y otras necesidades de Aragón en la Memoria Judicial del año 2021, que fue aprobada por el pleno de Sala de Gobierno del tribunal superior a finales de mayo. En el documento señala los "retos muy importantes" para 2022 que, de conseguirse, "mejorarían sustancialmente la Justicia en beneficio de Aragón".

Cita en primer lugar la necesidad de "mejorar el proceso de digitalización judicial" mediante el desarrollo de las nuevas tecnologías, "aplicando racionalmente los fondos europeos destinados a esta finalidad". En segundo lugar, propone adoptar reformas organizativas de la oficina judicial y, en tercero, crear los juzgados mencionados, especialmente en la jurisdicción civil.

Una de las cuestiones en la que el presidente del TSJA entiende que habría que avanzar es en la implantación de la mediación judicial. Afirma que a pesar de las experiencias y planes pilotos, no se ha conseguido implantar este sistema alternativo de resolución de conflictos. Por esa razón, para Bellido resulta "imprescindible" establecer una unidad judicial integrada en el Decanato de las tres capitales de provincia, en particular en Zaragoza, ya que los servicios comunes de la llamada Nueva Oficina Judicial (NOJ) no están implantados todavía.

La memoria de 2021 recoge que es necesario reforzar los equipos psicosociales, especialmente en los juzgados de los pueblos, por el "excesivo retraso que se aprecia en la emisión de sus informes, lo que repercute negativamente en la duración de los procesos de familia y violencia sobre la mujer". Bellido propone también mejorar los servicios de traducción para lograr una mayor "celeridad".

Desarrollar y mejorar las herramientas del sistema Avantius, una vez implantado el expediente electrónico en todos los partidos judiciales de Aragón; formar a los usuarios en el manejo de las videoconferencias (instrumento que se ha revelado como útil para ahorrar tiempo y desplazamientos) y regular el sistema de teletrabajo son otras de sus propuestas, además de sacar adelante el plan director de la sede del TSJA en el palacio de los Luna.

En cuanto a estadística, la memoria revela que el trabajo se va normalizando tras la época más dura de la pandemia y el año pasado los órganos judiciales de Aragón ingresaron 151.871 asuntos, frente a los 126.206 de 2020, es decir, 25.655 más.

Por lo que a procedimientos resueltos se refiere, también se ha registrado un aumento en las cifras. Así en 2021 se resolvieron 156.013 expedientes, 28.561 más que en 2020. A final del pasado año el número de casos pendientes en los juzgados de Aragón era de 49.314 frente a los 48.782 que estaban en trámite al cabo de 2020. La Comunidad tiene una tasa ligeramente superior (1,03) a la media nacional (1,01)de resolución.

Todas las jurisdicciones registraron un aumento de trabajo (la media por tribunal fue de 1.343 asuntos), pero subió más en la Contencioso Administrativa y en la Civil. En 2021 se incoaron en Aragón 612 nuevos procedimientos de ejecución hipotecaria, 179 más que en el año anterior.