Maite Pagazaurtundúa: "La reforma del delito de la sedición es un fraude de ley"

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (Hernai, Guipúzcoa, 1965) participó este miércoles en las jornadas de terrorismo en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza para hablar sobre "Desinformación y amenazas híbridas en tiempos de revolución tecnológica. Desafío a las democracias europeas". Al concluir la primera parte de las Jornadas de Terrorismo, concedió una entrevista a HERALDO DE ARAGON.

Como eurodiputada, ¿cree que la guerra de Ucrania y Rusia amenaza con globalizarse más?

Nosotros intentamos que la guerra se circunscriba a Ucrania y no salga impune. Esta es la ayuda de Europa y el mundo libre. Se sigue sobre todo por los estados bálticos (Letonia, Lituania y Estonia) y Polonia porque son los más sensibles a la situación de poder sufrir el zarpazo del neoimperialismo de Putin. Se está intentando que no vaya más allá y dejemos nuestras democracias a salvo.

En la Base Aérea de Zaragoza han estado 19 militares para aprender el uso de los misiles Aspie y más de 30 heridos ingresaron en el Hospital Militar. ¿Es suficiente el apoyo de España a los militares y la población de Ucrania?

Los estados miembros de la UE están haciendo lo que pueden. Polonia ha acogido a millones de personas, los estados bálticos han liderado el apoyo político desde el principio y ya tuvimos en marzo en Estrasburgo el discurso de la primer ministra estonia para que el mundo libre se defendiera del régimen de Putin. Ucrania está siendo muy inteligente con la opinión pública y han ganado a los mayores agentes desinformadores que es la Rusia de Putin. También son eficaces en el agradecimientos del apoyo y establecer relaciones con instituciones como el Parlamento Europeo y los estados miembros. En España estamos haciendo lo que podemos, como los demás países de la UE.

"El Gobierno se pliega al ultranacionalismo, que es como un régimen en Cataluña"

¿Qué opina de la negociación entre el Gobierno de Pedro Sanchéz y el de Cataluña, con Esquerra Republicana, sobre la reforma del delito de la sedición?

Es un contrafuero y algo muy parecido al fraude de ley. La norma se hace para todos y no como un cambalache de cambio de cromos con aquellos que han atentado gravemente contra la integridad constitucional y contra el Estado. Esto puede tener números en el Parlamento, pero va en contra de la esencia de lo que es un Estado con separación de poderes y una gobernanza que no es arbitraria. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda porque la igualdad de la ley se quiebra descaradamente por una actitud populista. El Gobierno se pliega al ultranacionalismo que es como un régimen en Cataluña. Allí solo les falta el Poder Judicial y por eso atacan tanto a los jueces, que quieren marcharse de allí. Ese régimen ultraidentitario quita derechos a las familias y trata de segunda a quienes no son como ellos. En la negociación nos allanamos a su petición sobre los delitos graves y eso es absurdo. El Estado no se puede allanar a esas falsas razones de la normalización. Es como si le diéramos la razón a Putin para ver cuánto le vamos a dar, mutatis mutandi.

¿El Estado debe armarse jurídicamente frente a la separación?

Sí, desde luego. Estamos hablando aquí (en las Jornadas de Terrorismo en el Palacio de la Aljafería) de atacar la integridad del Estado por la zona gris. Lo que ocurrió en Cataluña en 2017 es una forma posmoderna de hacerlo contra la democracia; encima hubo influencia rusa. La manera de reaccionar no es desproteger al Estado y dar impunidad a quienes no se han arrepentido de lo que cometieron, sino mejorar su defensa. Los indultos que se dieron (a los nueve líderes independentistas catalanes en junio de 2021) están siendo analizados y probablemente sean impropios. Si levantara la cabeza Tomás y Valiente (presidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA en 1996), que escribió sobre el indulto en ‘A orillas del estado’, vería cómo se ha desvirtuado y no podría entenderlo al aplicarlo en casos por delitos ligados a motivos políticos. Es un verdadero disparate. Hay que proteger más el Estado para desincentivar que vuelva a pasar, pero aquí estamos haciendo lo contrario. En 2017 podría haber habido sangre y un gran destrozo, que es lo que buscaba la diplomacia B de Putin y estuvo a punto de suceder.

¿La negociación entre los gobiernos del PSOE y ERC puede ser un precio pagado de otros apoyos?

No tenemos las actas, pero parece que es así. Aragonés suele contar estos precios.

¿El peligro de la independencia de Cataluña perseguirá a España?

El problema de no identificar y el ultraidentitarismo, que no tienen nada que ver con la democracia liberal, y un régimen que considera vasallos a los catalanes que no son nacionalistas es el peligro. Nos llama la atención que hay regímenes no liberales como Hungría, pero no vemos que tenemos un problema de falta de sentido democrático en la manera de ver las cosas con el ultraidentitarismo con buena parte del secesionismo catalán. Ellos quieren que pasemos por su aro y no tienen razón porque no se pueden cometer delitos ni dejar de estudiar el español porque va contra los derechos de libertad europeos.

"Para la familia es importante tener un juicio y que los responsables del asesinato tengan que enfrentarse a esa verdad judicial"

En los próximos meses se celebrará el juicio del asesinato Manuel Giménez Abad en 2001, que se cometió con el mismo arma que mataron a su hermano Joseba Pagazaurtundúa, en 2003. Cómo víctima, ¿cree que la justicia llega muy tarde?

Para la familia es importante tener un juicio y que los responsables del asesinato tengan que enfrentarse a esa verdad judicial. Es duro porque tienes que retrotraerte a un momento de convulsión y devastación para la familia. No es fácil emocionalmente. En la otra parte, los imputados se portan en los juicios de manera chulesca o mienten porque no les importa utilizarlas para cubrirse. Espero que lo que se pueda probar en el juicio llegue hasta donde podemos con la justicia y que sirva para que la familia avance en su duelo. En el País Vasco no se ha trabajado suficientemente la legitimidad sobre la violencia que utilizó ETA y su entorno, y no se ha condenado. Todos los días el Colectivo de Víctimas de Terrorismo (Covite) muestra cómo se trata como héroes a los asesinos y eso es un desvalor de nuestros familiares. Abre heridas y es una mala manera de encauzar el futuro. No se puede legitimizar a los asesinos y decirles a las víctimas que llevan diez años sin matar. Ellos se manifiestan todos los días y tienen una fuerza política que hace de lobby para el acercamiento y su impunidad política, social y si pudieran, hasta judicial. Piden que salga de las cárceles de cualquier manera en tercer grado.

En la cárcel de Zuera se ha quedado un etarra después de ser el lugar en el que hubo más de 20 en 2009 y fue lugar de negociación del Gobierno con los presos.

Ni un solo miembro de ETA ha ayudado a solucionar casos, ni siquiera quien ha recibido beneficios. El lugar de cumplimiento de la pena puede ser un sitio u otro si es íntegra, pero lo malo es que utilice la flexibilidad de ley de forma impropia. No se puede premiar a alguien que ha matado por el ultranacionalismo excluyente o asesino y es muy grave legitimarlos como héroes delante de los niños que los ven en los carteles. Parece que solo se puede hablar el día de la memoria.

"Hay lugares donde se ve como héroes a los terroristas y eso es grave"

¿Hay que evitar que ETA y su alrededor ganen en la reconstrucción de la historia del terrorismo en España?

No se puede privatizar el terrorismo al tema de las víctimas, que no fueron por sí mismas, sino por el ataque a nuestra democracia y la integridad del territorio. Pero ese terrorismo no fue convencional sino de lesa humanidad. Había persecución de algunas personas por su manera de ver las cosas, expulsión de decenas de ellos y los secuestros en una sociedad sojuzgada y aterrorizados. Sin el miedo no se puede entender el devenir de la sociedad del País Vasco en los últimos 40 años. Ahora hay una vida mejor porque no te matan, pero hay lugares donde se ve como héroes a los terroristas y eso es grave. Hay que entender que se utilizó la maquinaria del miedo y el control social, mucho más profunda que la Mafia lo hacía en Italia. Si no se explica es un error y provocan problemas en la sociedad.

Pasó del PSOE hasta UPyD y, ahora se mantiene en Ciudadanos. ¿Qué futuro augura en su carrera política?

Entré a mediados de los años 80 en el PSOE porque nos seguían en mi pueblo (Hernani) a los socialistas y debía tener un compromiso. Tenía unas ideas socialdemócratas moderadas y estuve más de 20 años en ese partido. Luego nunca pensé que iba a entrar en la política y en 2014 me convencieron en UPyD, donde entré como independiente y me afilié cuando empezaron los problemas hasta su desaparición. Ahora soy independiente y estoy en el grupo de Ciudadanos. Ya he hecho un recorrido largo en lo político y social. Nunca me he planteado la política, aunque me afilié. No había pensado qué me iba a pasar, como la fundación de Basta Ya. Han pasado cosas que me han superado. Siempre he querido escribir y lo hago a trancas y barrancas en verano. UPyD y Ciudadanos han sido muy importantes en el grupo centrista del Parlamento Europa, en defensa de la España democrática.

"UPyD y Ciudadanos han sido muy importantes en el grupo centrista del Parlamento Europa, en defensa de la España democrática"

En la UE ha participado en normas contra los paraísos fiscales. ¿Cómo ha aprendido de la reacción del Parlamento Europeo ante una crisis tan complicada?

Estamos trabajando contra la corrupción y las amenazas híbridas. También se ha superado las policrisis más graves que hemos atravesado en el Parlamento Europeo. Como en la fase del Covid, al darle liquidez al sistema, sacar bonos, ayudas a los países y tener criterios comunes. Nuestra sociedad podía haber reventado, pero al estar juntos los europeos y trabajar las instituciones nos centramos en recibir dinero para lograr la primera liquidez y que los estados compraran sus necesidades, sobre todo al inicio en Italia y luego en España. Nos hacía falta liquidez y había que flexibilizar porque tuvimos que actuar muy rápidamente. El Parlamento convenció a la Comisión en unificar los fondos contra el desastre más absoluto con la pandemia y ahora queremos que se apliquen adecuadamente. Ahora estamos trabajando para legislar la complejidad de la inteligencia artificial.