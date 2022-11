La supresión del delito de sedición enfrenta al independentismo catalán

La supresión del delito de sedición ha agudizado este domingo la crisis abierta en el independentismo catalán, con el Govern y ERC arremetiendo contra Junts por oponerse a la reforma legal, contra la que se movilizará la independentista Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) el próximo 6 de diciembre.

El Govern encabezado por Pere Aragonés consideraría "absurdo" y "surrealista" que Junts per Catalunya no aprobara la reforma del Código Penal ya que "el salto es brutal" y "no contaba con ello prácticamente nadie, que pudiéramos derogar este delito".

"Me parecería absolutamente absurdo que la derogación de la sedición, la que condenó a nuestros líderes políticos, y con muchas personas todavía pendientes de juicio, Junts no la aprobara. Me parecería bastante surrealista", ha añadido la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), en una entrevista al diario Ara.

ERC y el Govern, a favor y Junts y la ANC, en contra

En esa misma línea, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha reivindicado que su partido representa "el independentismo útil que hace que las cosas pasen" y ha advertido que "sería incomprensible" que haya independentistas y demócratas "que no celebren la supresión del delito de sedición", en alusión a Junts durante un acto en Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Vilalta ha respondido así al secretario general de JxCat, Jordi Turull, que ha considerado que la reforma del Código Penal -en la que se suprime el delito de sedición y se sustituye por el delito de desórdenes públicos agravados- es un "a por ellos". "El 'a por ellos' a punto de entrar oficialmente en el Código Penal. #DigamosNo", ha escrito en Twitter Turull, quien precisamente sería uno de los beneficiados por la supresión del delito ya que él fue condenado por el Supremo a 12 años de prisión por sedición y malversación.

Pero la división no alcanza solo a los partidos ya que la ANC ha convocado para el día de la Constitución una manifestación contra la supresión de este delito porque entiende que la reforma legal tiene "un doble objetivo no disimulado como es castigar la movilización independentista en las calles y penalizar más cómodamente hechos como los del 1-O por ocupar instalaciones o edificios".

Al respecto, Vilagrà ha considerado "curioso que el 6 de diciembre, el día de la Constitución, en lugar de manifestarse contra una Constitución que conculca derechos como no permitir votar, se haga una manifestación contra la derogación de la sedición, que es el delito por el que nuestros líderes fueron a prisión. Es surrealista".

Sánchez apuesta por la convivencia

"Fuera de Cataluña, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de la reforma legal en pro de la "convivencia" y ha destacado que, de producirse situaciones como la vivida en Cataluña en 2017, son aplicables también otros instrumentos, como el artículo 155 de la Constitución.

En una entrevista a La Vanguardia, Sánchez ha recordado que esta reforma, que se traduce en una rebaja de las penas por las mismas conductas cometidas por los responsables del procés, que fueron condenados por un delito de sedición, "es un compromiso de investidura" y "un paso por la concordia en Cataluña"·.

Pero desde el PP siguen arremetiendo contra el cambio. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, ha dicho que Pedro Sánchez "se ha convertido en un presidente amoral" y "ha llegado a un punto de ceguera, debido a su ambición personal, que no distingue la verdad de la mentira, y peor aún, no conoce límites".

El PP habla de impunidad

En su opinión, Sánchez "ha instalado un clima de impunidad total para que el independentismo declare de nuevo la independencia por su cuenta en Cataluña pisoteando la Constitución".

Sin embargo, desde el Ejecutivo defienden que con la reforma "se garantiza que todo el mundo responda ante la justicia de los delitos que cometió o que cometa".

"Había un delito en nuestro código penal obsoleto y antiguo, que no estaba ajustado a los estándares europeos y lo vamos a europeizar y lo vamos a modernizar", ha afirmado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en un acto en Segovia.

También este domingo ha entrado en la polémica el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha calificado de "noticia positiva" la supresión del delito de sedición y ha considerado que el siguiente paso en favor de la "convivencia" será dejar de "perseguir" a quienes ponen urnas para el "derecho a decidir".

En una entrevista en Radio Euskadi, Otegi ha valorado la rebaja de penas que supone el cambio de tipo penal del delito de sedición y ha afirmado que "como cliente habitual de las cárceles españolas", sabe "cuál es la diferencia entre 15 y 5 años".