Inventores del siglo XXI: ideas atrevidas, ganas de cambiar el mundo y financiación 

Cuando a Cristian García, un joven turolense de 28 años que cursaba un máster de automovilismo, se le ocurrió la idea de diseñar un vehículo con un doble fondo e introducir en él musgo para atrapar las partículas perjudiciales que están en suspensión en el aire, mucha gente no creyó en él. Sin embargo, Cristian tenía claro que su diseño era el principio de algo novedoso, algo que no se había hecho hasta ahora: utilizar una planta que tiene la capacidad de hacer de filtro natural para mejorar la calidad ambiental y aumentar el bienestar en los espacios.

Así creó Smart Moss, una startup dedicada al desarrollo experimental en el área de la biotecnología. Allí está trabajando en un cuadro inteligente con musgo en su interior, Moss Box, que es capaz de limpiar el aire de nuestros espacios laborales y domésticos. Gracias a este innovador proyecto, puede ser considerado como uno de los inventores aragoneses del siglo XXI, aunque su destino no fuera ese precisamente.

Moss Box, el cuadro inteligente con musgo que filtra y limpia el aire de los ambientes. C.G.

“Yo tenía el futuro resuelto porque mi familia tiene una empresa de construcción, pero lo desestimé y me metí a estudiar ingeniería de diseño industrial porque era lo más parecido posible al oficio de inventor”, dice García. “Pero todo era muy teórico y no era lo que yo buscaba”, explica el CEO de Smart Moss. El último año de carrera se fue a Finlandia y su estancia allí le impactó. “Era todo muy abierto y natural y me hizo pensar, recuerda.

Al volver me enfoqué en el interiorismo de automóviles y ahí nació mi idea”, relata este inventor turolense. “Lo dejé todo y me dediqué a sacar este proyecto adelante. Vi que se podía aplicar a otros ámbitos y lo presenté a varios concursos nacionales e internacionales”, afirma García. “Lo más importante era probar la idea, que tuviera sentido y, luego, ver cómo la hacíamos técnicamente”, explica.

El reto de la financiación

Se trata de un proyecto arriesgado y encontrar la financiación para llevarlo a cabo no es fácil. “Es difícil que apuesten por ti”, dice el inventor. “Desde que tienes la idea hasta que puedes probarla con datos concluyentes pueden pasar meses. Es lo que llamamos ‘el valle de la muerte’, explica. Un periodo de tiempo en el que se trabaja para demostrar la idea y sacarla adelante pero con muy poco apoyo. “Nadie quiere financiarte hasta que no tienes pruebas y datos.

Los inventores somos arriesgados e invertir en nosotros también lo es”, afirma el CEO de Smart Moss. “Me gustaría que hubiese más apoyo y financiación para los inventores, con subvenciones inmediatas, ya que ahora pueden tardar meses en concedérnoslas”, lamenta. “Yo no he cobrado mi primera subvención hasta hace dos días y soy afortunado porque me puedo permitir seguir con mi proyecto, pero muchas empresas no llegan a sacar su idea adelante porque no pueden pagar los sueldos”, añade García. “Otros terminan ligándose a grandes empresas porque solos, no pueden conseguir nada”, critica.

Cristian García con el prototipo de Moss Box, el cuadro inteligente formado por musgo que limpia el aire del entorno. C.G.

Formando inventores

El zaragozano Luis Martín también es inventor “desde que tiene memoria”, según reza su página de Linkedin. “Desde pequeño desmontaba todos los aparatos para ver cómo eran por dentro”, dice este joven emprendedor. Martín estudió Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza pero a la hora de buscar trabajo se dio cuenta de que “aunque la formación era importante, pesaba más en las entrevistas lo que hubiera montado en mi tiempo libre: yo fabriqué una impresora 3D y más tarde he desarrollado varios inventos más”, explica.

Así, reconoce que “la pasión y el interés en ahondar en los conocimientos” es fundamental para dedicarse a la innovación. “No me puedo quedar en lo que me enseñan en la universidad. Tengo que ir un paso más allá”, afirma este inventor.

Luis Martín con cuatro de sus alumnos de 'Academia de Inventores' en 'Got Talent'. L.M.

En 2019 dio un paso más en su carrera y se convirtió en emprendedor creando ‘Academia de inventores’ junto con otros socios. Un proyecto educativo dirigido a niños de 3 a 18 años con el objetivo de formar a las nuevas generaciones de inventores.

“Creamos un método propio de aprendizaje que se adapta a la edad de los niños”, explica Martín. “Trabajamos áreas como la mecánica, la robótica, la ciencia o la programación y comienza de una manera lúdica para los más pequeños”, continúa este emprendedor. “Progresivamente, las asignaturas aumentan en dificultad hasta llegar a un nivel superior en el que son capaces de construir, con nuestra ayuda, todo tipo de inventos, como por ejemplo un robot para explorar Marte”, añade Martín.

Hace unos días Luis y 4 alumnos de la academia, de entre 7 y 12 años, participaron con algunos de estos inventos en el programa ‘Got Talent’, donde conquistaron con sus artilugios al jurado y pasaron el primer filtro que les sitúa un paso más cerca de la semifinal. “Fue un día intenso con una montaña de emociones”, recuerda Martín. “Algunos de los niños estaban muy nerviosos. Yo era el primero que estaba sufriendo por tener que salir a ese escenario y presentar nuestros inventos al jurado”, relata este zaragozano. “Fue muy bonito, pocas veces podemos hacer algo así”, añade.

Con el proyecto de ‘Academia de inventores’, Luis no para de cosechar éxitos. Acaban de abrir su segunda sede, esta vez en Madrid. Un paso de gigante para este emprendedor. Además, esta misma semana la academia ha sido reconocida con un premio por la Asociación de Ejecutivos y Directivos de Aragón (ADEA) en su gala anual.

Los cuatro de alumnos de 'Academia de Inventores' que participaron en 'Got Talent'. L.M.

Trabajo en equipo, tesón y buenas ideas

El Centro de Empresas e Innovación de Aragón (CEEI Aragón) acaba de cumplir 30 años. Tres décadas en las que se ha posicionado como un lugar de referencia para el apoyo y desarrollo de los proyectos innovadores que se crean en nuestra comunidad. “Hace 30 años, cuando comenzamos este proyecto, llamábamos inventores a las personas con ideas de negocio que se salían de lo común. Hoy hablamos de innovadores, pero son sinónimos”, dice Celia García, directora de CEEI Aragón. “Lo que ha cambiado es que, normalmente, ya no es una única persona la que inventa, sino que es un trabajo en equipo”, afirma García.

El perfil del inventor en Aragón es el de “una persona con una idea innovadora, con ganas de cambiar el mundo y hacer las cosas de manera diferente”, enumera la directora del CEEI. No solo eso. “Deben tener habilidades y conocimientos, pero también oportunidades para que les escuchen y lograr apoyos. Tienen que saber resolver los diferentes problemas que se van presentando a lo largo del desarrollo del producto, además de mucho tesón y resiliencia”, explica esta experta.

“Los aragoneses tenemos mucho de eso”, añade. Aunque para que una buena idea se convierta en un producto innovador que sea viable hace falta algo más: “En nuestro caso, necesitamos que exista una propuesta de valor para que sea viable, un plan de negocio y un mercado de clientes. Vamos un paso más allá porque la inversión que se hace se tiene que convertir en una empresa viable”, constata García.

En estos momentos en Aragón se respira un ambiente “burbujeante en la innovación”. “Hay sectores en auge y podemos decir que gozamos de buena salud en cuanto a innovación”, afirma la directora del CEEI. Los ámbitos donde se está generando más son el de economía circular con gestión de residuos y sostenibilidad medioambiental, agroalimentación, biotecnología, producción audiovisual, inteligencia artificial y nuevos materiales. “Sobre todo son sectores tecnológicos y científicos, pero también se abren paso las áreas sociales y económicas, por ejemplo, para asumir los retos de la despoblación”, dice García.

“Casi la mitad de las empresas con las que hemos trabajado en estos 30 años han tenido patentes. Son 154 empresas, aunque no siempre se patenta un producto. Muchas veces solo se registra”, asevera la directora.

En 2021 se solicitaron en Aragón 92 patentes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, 63 de ellas fueron patentes europeas con origen aragonés y 6 se solicitaron con el procedimiento PCT, un tratado internacional sobre patentes que facilita la tramitación de las solicitudes.