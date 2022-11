La campaña del Black Friday y Navidad crearán al menos 10.000 contrataciones en Aragón

Esta campaña navideña, adelantada por el Black Friday, volverá a generar contratación en Aragón. El crecimiento en empleo será más moderado que en años anteriores, adelantan las agencias de trabajo temporal, pero supondrá un balón de oxígeno para aliviar el paro entre los colectivos que más lo sufren como es el de los jóvenes y las mujeres. Pero sobre todo, este empleo estacional permitirá alargar esa caída del desempleo que se viene registrando los últimos meses, incluido octubre –tradicionalmente un mes de subida– pero en el que bajó en 47 personas situándose la cifra total de parados en 58.322.

Según Valentín Bote, director del centro de estudios Randstad Research, la previsión es que se hagan cerca de 10.000 contratos frente a los 11.500 del pasado año. Es un 15% menos, en línea con los que han anticipado para el ‘Black Friday’, del que esperan 900 contratos en la Comunidad frente a 1.080 del año anterior. «La subida de la luz, la inflación y el difícil contexto internacional son los culpables de esta moderación en las previsiones de contratación», explicó. A la menor capacidad de gasto, añadió, hay que sumar la reforma laboral, por la que muchos contratos eventuales de corta duración que se hacían han sido sustituidos por fijos discontinuos, razón por la que el volumen de contratación está siendo más bajo.

Este decrecimiento, según esta agencia de Recursos Humanos, obedece a que «hace un año no estaba la presión de la subida de las hipotecas ni estos precios en la cesta de la compra», factores que provocan que «cualquier gasto extra se mire mucho y eso repercuta en toda la cadena y se esté haciendo menos refuerzo de personal para la campaña». Y en cuanto a sectores, apuntaron al comercio, logística y hostelería como los de más empleabilidad.

Desde Adecco, que usa una metodología distinta en sus previsiones, esperan cifras de contratación superiores. Para Aragón estiman un total de 41.000 contratos para una campaña que cada año empieza antes y se estira más hasta pasadas las rebajas. En todo caso, recuerdan, el incremento respecto a 2021 es de solo un 6%, el más moderado de los últimos años, y que esta campaña será «atípica» por la entrada en vigor de la reforma laboral que ha traído un cambio en la tipología de los contratos.

Repartidor, operador logístico y conductor de carretilla elevadora son algunos de perfiles más demandados según Manpower. Enrique Oliver, director regional de talento de esta agencia de empleo, señaló que «están incorporando repartidores cada semana y la previsión es seguir con la misma tendencia hasta mitad de diciembre». Otro perfil solicitado, indicó, son los promotores de producto sobre todo para perfumería, telefonía y alimentación. Alcampo ya comunicó que iba a reforzar con entre 60 y 70 contratos en Aragón (940 en toda España) los puestos de reposición, venta, mostradores y cajas.

También las grandes superficies como Puerto Venecia se preparan. «Las previsiones de contratación de cara a las próximas campañas de mayor impacto en el comercio son muy optimistas», dijeron, si bien no concretaron las cifras al no saber cómo cada operador piensa reforzar sus plantillas.

Desde la Torre Outlet de Zaragoza hablaron de una docena de contrataciones contando con varias personas para el envoltorio de regalos, monitores para talleres infantiles y otras para hacer de Papá Noel, elfos, Reyes Magos y la que se ocuparía del ‘tren de la Navidad’.

En cuanto al pequeño comercio, el presidente de ECOS, Antonio Tornos, anticipó una campaña de Navidad algo «más floja». «Los ahorros de la pandemia se han ido gastando y hay miedo a consumir por el alto coste de la luz, el gas y los alimentos», reconoció. En las tiendas de proximidad «apenas va a haber refuerzos salvo algún negocio de hostelería del centro». Para Tornos «sería ya un éxito quedarnos en un 5% o 10% menos de ventas que el pasado año», comentó: «Las que peores expectativas tienen son las tiendas de ropa debido al tiempo que hace. Las prendas de abrigo se les están quedando en los almacenes».

"Viene bien tener el trabajo esporádico para tener algún ingreso"

«Con los estudios no me puedo comprometer a algo fijo. Me vienen mejor trabajos esporádicos para tener algún ingreso», reconoce Lucia Cidón, de 19 años y estudiante de fisioterapia. Laura Álvarez, que ha cursado ADE y prepara oposiciones agradece que la llamen desde Randstad para campañas como esta. «Compagino trabajar con estudiar». «Yo soy chico para todo», ironiza Ignacio Cobos, que dice no haber parado de trabajar desde que acabó la FP de Artes Gráficas y Audiovisuales, aunque confiesa que le gustaría encontrar algo fijo.

Helena Suárez, licenciada en magisterio, está contenta de poder trabajar en Navidad como promotora de perfumería. Su prioridad es «sacarse la oposición» y mientras tanto ganar algo de dinero.

Ana Calvo y Amina El-Ghoufairi, en oficinas de Adecco, agradecen tener un contrato indefinido en hostelería, y de días o semanas en comercio respectivamente. Toni Galán

«Me han hecho fija discontinua. Antes eran contratos mensuales»

Tener contratos días sueltos, en fin de semana y ahora por Navidad le viene muy bien a Amina El-Ghoufairi, estudiante de Derecho, que ha aprovechado el verano para trabajar en una empresa de logística en Bélgica. «Me hubiera quedado más, pero hay que aprobar exámenes», dice, contenta de «poder ir tirando» gracias a trabajos de dependienta en tiendas de ropa y centros comerciales que le proporciona Adecco.

Igualmente afortunada se siente Ana Calvo de haber encontrado empleo, primero con contratos mensuales y ahora de fija discontinua como ayudante de camarero. «Cruzo los dedos; que te contraten a cierta edad es difícil». Ambas ven incierto el futuro, pero apuestan por seguir trabajando y formándose.