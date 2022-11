Lambán anuncia una rebaja del IRPF hasta los 50.000 euros

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha avanzado este viernes la rebaja fiscal para las rentas medias y bajas pactada por los socios del cuatripartito, que pasa por reducir el tramo autonómico del IRPF para los que declaran hasta 50.000 euros y compensar parcialmente su impacto con una subida al resto de rentas, de los impuestos ambientales y la creación de otro que grave el impacto visual de las energías renovables. Su entrada en vigor será a partir del próximo año, aunque el nuevo tributo se aplicará "a medio plazo".

El anuncio se ha hecho esperar hasta el mediodía, en la réplica a Cs en el debate sobre el estado de la Comunidad, en la que ha asegurado que la “actualización” impositiva beneficiará al 99% de los contribuyentes, pero sin aclarar el alcance de la reducción de tipos en el IRPF. A su juicio, la reforma es “equilibrada, estructural y ajustada” y pensada también para favorecer el emprendimiento y la iniciativa empresarial.

Lambán ha indicado que la rebaja del IRPF será gradual y descendente hasta los 50.000 euros y a partir de ese tramo se subirá el impuesto. Los que cobren más de 90.000 euros tendrán que pagar más porque ya no se compensará la reducción con los tramos bajos del impuesto. Y lo que ha descartado es la deflactación de este tributo defendida por la oposición al tratarse de una bajada lineal y no progresiva. No obstante, el acuerdo estará sujeto a la negociación parlamentaria con la oposición.

A estas reducciones, ha aclarado, se añadirá el impacto de las medidas aprobadas por el Ministerio de Hacienda, que serán efectivas en las retenciones de las nóminas a partir del 1 de enero de 2023.

El alivio fiscal no queda aquí, Lambán también ha anunciado una ampliación de las reducciones en el impuesto de Donaciones a favor del cónyuge y los hijos, que también afectará cuando se trate de la compra de la vivienda habitual. Así, ha apuntado que se ampliará de 75.000 a 100.000 euros la exención cuando la donación se haga a favor del cónyuge y de los hijos, siempre y cuando el patrimonio del beneficiario no exceda de los 100.000 euros.

igualmente, se elevará el límite libre de tributación de 250.000 a 300.000 euros cuando se done a favor de los hijos para la adquisición de la primera vivienda habitual o de un inmueble para su destino al mismo fin, pero restringiendo este beneficio a solo algunos de los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, que no ha especificado.

En cuanto a las medidas de impulso al emprendimiento y la iniciativa empresarial, Lambán ha apuntado que se bonificará la reinversión en actividades empresariales y profesionales, para posibilitar también "el relevo generacional". Para ello, las reducciones llegarán al 99% y ampliándose los beneficiarios más allá del cónyuge y descendientes.

En concreto, afecta a la adquisición mortis causa sobre empresa individual, negocio o participaciones, al beneficio fiscal por las adquisiciones por el mismo motivo que se destinen a la creación de una empresa y cuando la donación de una empresa a donatarios distintos del cónyuge o descendientes garantice el mantenimiento tanto de la actividad como del empleo. Igualmente, se beneficiará de esa reducción del 99% la creación de empresas y empleo cuando se done dinero u otros bienes muebles o inmuebles.

Para paliar este impacto sobre las arcas autonómicas, Lambán ha defendido elevar la recaudación por la vía de los impuestos ambientales. Y ha detallado que incrementará un 10% todos los tramos de la escala sobre las grandes superficies comerciales, un 15% sobre determinados usos y aprovechamientos de agua embalsada y sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Igualmente, ha adelantado su pretensión de crear un nuevo tributo que grave el impacto visual y paisajístico de las instalaciones de renovables, aunque en este caso será a "medio plazo" y sujeto al pacto político con el resto de partidos.