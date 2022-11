Daniel Pérez pide a Lambán "no caer en la tentación del inmovilismo para tener la fiesta en paz" hasta mayo

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez, ha pedido al Ejecutivo "no caer en la tentación del inmovilismo para tener la fiesta en paz hasta el final de la legislatura" y tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 "reeditar el pacto" del cuatripartito.

A su entender, esa es la principal conclusión del discurso del presidente autonómico, Javier Lambán, que abrió este jueves el Debate sobre el estado de la comunidad y que continúa este viernes con la intervención de los grupos parlamentarios.

"Aragón no puede pararse", le ha dicho Pérez a Lambán, para esgrimir que el horizonte debe ser el siglo XXI y "no mayo de 2023" porque hay que aprender "a centrarnos más" en lo que preocupa e interesa a los aragoneses "y dejar de estar más pendientes de lo nuestro".

"Estamos viviendo un cambio de época y estamos obligados a trabajar por grandes pactos que alcancen a una generación de aragoneses, esté quien esté en el gobierno", ha sostenido el portavoz de Cs, que ha ofrecido a Lambán la "leal colaboración" de su partido para construir el mejor Aragón posible.

Sobre las medidas anunciadas por el presidente para la capital aragonesa, Pérez ha comentado: "Me alegro que apueste por Zaragoza, pero alégrese también cuando las cosas se hacen bien" por parte del Ayuntamiento de la capital. "Mal vamos si esto es un pulso entre Aragón y Zaragoza", sobre la que habrá tiempo para hablar la semana que viene, ya que celebra su Debate sobre el estado de la ciudad.

Ámbitos de mejora

Entre los aspectos de mejora, el portavoz de Cs se ha referido a la ejecución presupuestaria y a la falta de médicos. "No están haciendo todo lo que pueden" y para eso ha propuesto incentivos como la participación en proyectos de investigación o el acceso a las últimas tecnologías.

Pérez ha abogado por "no poner límites a la colaboración público privada" para reducir las listas de espera sanitaria, y tomar como ejemplo el mando único que hubo en la sanidad aragonesa durante la pandemia, así como mejorar la extensión de banda ancha para la telemedicina y, en general, para permitir y mantener población en el medio rural.

En este contexto, ha planteado que la provincia de Teruel sea sede nacional de una futura agencia estatal para luchar contra la despoblación y el reto demográfico, ha rechazado la ley de agricultura familiar que está impulsado el Gobierno regional por sus "claros tintes intervencionistas" y ha pedido que Aragón no quede fuera de ningún Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

En el ámbito social, el portavoz de Cs ha comentado que 37.000 dependientes atendidos "es un buen dato", pero ha advertido de que la tramitación se extiende "casi un año", y en relación con los jóvenes ha subrayado la necesidad de vivienda, empleo y formación que les permita emprender un proyecto de vida propio, para apuntar que ha crecido el paro juvenil hasta el 28 por ciento en el último año.

Bajar ya los impuestos

Pérez ha abogado por bajar los impuestos "ya" porque es el mejor momento "para aliviar la economía de las familia" y apoyar a pymes y autónomos, "células básicas de la economía", para quienes no tuvo ni una sola mención en su discurso. "Si les va mal, le irá mal a la economía aragonesa", ha especificado.

Por otra parte, el portavoz de Cs ha expresado su preocupación porque la Mesa de Diálogo del Agua "guarde silencio" y se ha preguntado si se pretende "ganar tiempo para evitar un debate incómodo entre los socios del gobierno", para pedir "retomar la altura política en la regulación".

Pérez ha reprochado al presidente que se acabe la legislatura, y la unión de estaciones de esquí en el Pirineo siga sin avanzar, y que la comisión bilateral Aragón-Estado no se reúna desde 2018. También ha propuesto que el Archivo de la Corona de Aragón tenga su sede en esta comunidad autónoma y "ponerlo a salvo de la apropiación indebida de quienes lo custodian en Barcelona".

No es un pulso

El presidente de Aragón ha contestado al portavoz de Cs que no planteó en su discurso de este jueves un "pulso" al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, sino que se trata de "ocuparme de la ciudad donde vive la mitad de la población" y que es "indiscutiblemente el motor económico y cultural" de este territorio "y debe serlo del conjunto de España".

"No voy a discutir con usted cómo se trabaja desde la consejería de Urbanismo de Zaragoza en relación con los proyectos del Gobierno de Aragón", pero "con algo mas de celeridad se podría actuar", ha opinado.

También ha comentado que ha sido invitado al Debate del estado de Zaragoza, pero todavía no ha decidido si irá porque también se celebra esos días el de Ejea, "donde vivo y que el que más me afecta en cuanto a mi bienestar personal".

Del cuatripartito, ha incidido en que ha funcionado "y no me arrepiento de haber emprendido esta aventura política", "insólita" en España por su la apuesta de transversalidad.

Ha comentado que en su discurso planteó asuntos que afectan a las tres provincias, no solo a Zaragoza, y sobre la propuestas formulada por Cs para una agencia sobre la despoblación en Teruel, la ha rechazado porque asociar a esa provincia con despoblación "me irrita" porque la "estigmatiza", cuando es un territorio "digno de admiración" porque reúne "tantos proyectos estratégicos de primera magnitud".

Por otra parte, ha sostenido que en su discurso no dio la espalda a los problemas de los ciudadanos, pero ha dicho que también forma parte de su labor "dibujar horizontes de ilusión" y planificar el futuro.

Mesa del agua

El jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado que la ejecución presupuestaria en Aragón será buena y sobre la Mesa de Diálogo del Agua, "no avanza a la velocidad que me gustaría y no es por las discrepancias en el Gobierno", ha sentenciado.

De la comisión bilateral Aragón-Estado, ha considerado que mientras no haya algo concreto sobre lo que avanzar, prefiere que no se celebre y sobre la ubicación del Archivo de la Corona de Aragón ha indicado que fue el rey Jaime II quien decidió que tuviera su sede en Barcelona y su interés en que se reúna su patronato es precisamente para que quede claro "que es un archivo del Estado".

Lambán también se ha pronunciado sobre la unión de estaciones y ha adelantado que además de las actuaciones ya anunciadas para unir las estaciones invernales de Canchanchú y Astún, "se están ultimando detalles con la Diputación de Huesca para el convenio de la unión de Astún y Formigal".