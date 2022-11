Poca cafeína, ropa reciclada, paseos con el perro... así se preparan sus señorías para el debate sobre el estado de Aragón

Como buen cafetero que es, Daniel Pérez es de los que suele tomarse diariamente tres cafés a lo largo de una mañana. Sin embargo, la jornada que tiene que intervenir en el hemiciclo en una cita tan destacada como es el debate sobre el estado de la Comunidad, el portavoz del grupo de Ciudadanos en las Cortes de Aragón procura reducirlo a uno solo o a uno y un descafeinado (y eso que tiene la tensión baja). "No tanto por una cuestión de nervios sino para relajar un poco la tensión y poder locutar un poco mejor desde la tribuna", dice.

Si algo le "obsesiona" a este político aragonés es poder llegar a la gente (tanto la que está en el hemiciclo como la que sigue la sesión a través de los medios) y cuadrar los tiempos (algo que conoce muy bien por su etapa de periodista). Este viernes, en la segunda jornada del XXVII debate del estado de la Comunidad, tendrá un máximo de 30 minutos, al igual que el resto de portavoces de los distintos grupos. "Suelo llevar el discurso escrito y hasta el último momento voy haciendo relecturas para que no se me pase nada. No me gusta perderme en los detalles sino ofrecer la mejor visión de la situación. Y soy de los que creen que no hace falta agotar el tiempo si en un momento dado has dicho lo que querías en menos del asignado", comenta el también vicesecretario general de la formación naranja a nivel nacional.

Quien no tiene un límite de tiempo es el jefe del Gobierno aragonés, Javier Lambán. Este jueves, a las 11.00, dará comienzo el debate sobre el estado de la Comunidad con su discurso, en el que dará a conocer el Aragón del futuro que proyecta. En él lleva trabajando desde la presentación del balance de legislatura en verano, tal y como destacan desde su círculo político. "Durante las vacaciones y el puente (de Todos los Santos) lo ha perfilado todo. El presidente es muy autónomo y se prepara a conciencia cada apartado y cada propuesta. Desde siempre se prepara él el discurso; se sabe y conoce todos los datos de todos los departamentos. Tiene aportaciones directas de todo el mundo, de cada departamento, de cada consejero y de todos los que trabajamos en el entorno", señalan desde el Ejecutivo autonómico.

Para Mar Vaquero, portavoz del PP en las Cortes, se trata del último debate de la legislatura ("que cierra además una etapa del Ejecutivo de Lambán", indica) y lo asume con "mayor responsabilidad" si cabe. Considera que este requiere una mayor preparación y se queja de que han tenido poco tiempo porque, resalta, los grupos parlamentarios han conocido la fecha hace tan solo unos días. "Todo ello con una agenda ya cerrada, que personalmente he tenido que atender", critica. "Se trata de mostrar a los aragoneses que hay una alternativa (al líder socialista), que no tienen que resignarse. Han pasado dos legislaturas con un Ejecutivo de Lambán y hay muchos proyectos en los que Aragón tendría que liderar una posición en el conjunto de España; y son proyectos que se han perdido", añade.

Vaquero indica que se ha centrado más en el contenido de su intervención que en otras cuestiones. De hecho, ni ha pensado en cómo se vestirá para la ocasión; dependerá de cómo amanezca la jornada. "Me pilla en un momento de cambio de armario. La formalidad que merece la institución del Parlamento, me hará tratarla y respetarla ese día como en cualquier otro pleno", puntualiza.

Practicando "la economía circular"

Mientras Marta de Santos, portavoz de Podemos en la Comunidad, está entre un par de vestidos de segunda mano que se compró hace un par de domingos (en un mercado de aRopa2). "Practicando la economía circular; siempre siendo muy coherentes e intentando, en ese sentido, no solo hacer discursos", remarca. Como todos los días, el viernes desayunará con sus hijas ya adolescentes, a las que "seguramente" les pida consejo de qué ponerse antes de partir hacia las Cortes.

Para De Santos, se trata del primer debate sobre el estado de la Comunidad, algo que siempre "impresiona" y provoca "respeto". En lo que puede tener "más ventajas" es en la oratoria, tratándose de una profesora de Secundaria. "Con el equipo hemos estado preparando las ideas principales, el cómo desarrollarlas e incluso cómo lo comunicamos. Eso te da más amplitud de lo que podría aportar una sola persona", explica.

En el caso de los dirigentes políticos, la mayoría se decantan por el traje con o sin corbata. Por ejemplo, Lambán suele lucir corbatas rojas (en cambio el año de la irrupción de la covid, se puso una verde).

También, el portavoz de Vox en la Comunidad, Santiago Morón, volverá a usar en el debate de este año una corbata 'corporativa', es decir, verde de "esperanza de nuestro partido" (en otro debate intentó mostrar con el color del traje y la corbata un mensaje de "solidaridad" a los fallecidos durante la pandemia). "Y con traje oscuro, signo de respeto, que es la indumentaria habitual que la ocasión creemos que reclama", añade. Además, el día previo a su discurso suele dar un buen paseo con su perro, cuida especialmente su garganta y trata de tener un buen descanso. "Todo aquello que me ayude a estar relajado y concentrado", dice. "La importancia del debate es que se trata de un debate más global y nosotros tenemos una gran ocasión de plasmar nuestra visión de los temas que afectan y preocupan a los aragoneses. Una visión que en muchas ocasiones es silenciada, cuando no malinterpretada", añade.

Por su parte, Daniel Pérez dice que tal ocasión requiere ir con americana, camisa y corbata. "Es lo que suelo hacer en todas las comparecencias parlamentarias. A las Cortes vengo más 'casual'", observa. ¿Qué corbata ponerse? Lo decidirá en el último minuto, pero no es de extrañar que acuda al hemiciclo con una con imágenes de la Virgen del Pilar. "Le tengo mucho cariño. Un guiño a la Patrona, ya que hablamos de Aragón".

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, optará por traje azul o gris (sus colores habituales). Como cada día, este viernes se levantará sobre las 6.15, desayunará su té y su tostada con mantequilla y mermelada e irá a ver a su grupo parlamentario antes de su intervención. Con tres legislaturas a sus espaldas, afronta el debate sin nervios, tranquilo y con la sensación del deber cumplido. "También lo afronto con ilusión. Es poner punto final a la legislatura, con un presupuesto que se va a intentar que se lleve a las Cortes. Es para estar como muy satisfecho del trabajo que se ha hecho, que ha sido intenso. Se ha hecho un trabajo serio, coherente y ahí están los resultados: en las prestaciones sociales, los servicios, la educación, la cultura... Todo. Más el buen comportamiento de Aragón en el aspecto económico y el clima social", remarca el también vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Ejecutivo autonómico.

Aliaga afronta este debate como si se tratara de un examen final para subir nota. "Es como decir: 'Voy a este debate, he aprobado los otros tres y aquí voy a poner el colofón'. Normalmente, el día que me toca intervenir ya le he pegado 5, 6 o 7 leídas al documento de partida corregido. Intento ceñirme al guión, pero nunca lo consigo. Siempre al final me suelto en algún párrafo o me viene alguna día", reconoce.

Para Joaquín Palacín, portavoz de CHA, este es su tercer debate sobre el estado de la Comunidad y, por lo tanto, ya tiene experiencia previa como para tomarlo con más tranquilidad. "Tienes que sintetizar todo en 30 minutos y saber los mensajes que quieres lanzar; mantener la tensión no es fácil", comenta. Desde que era estudiante, suele practicar deporte 3 o 4 veces por semana; es una manera de sacar tensión y "despejar la mente".

Este viernes, Palacín se levantará sin prisas, como un día habitual de trabajo, y espera descansar bien. "No tengo una rutina especial para estas ocasiones. Sí que me gusta ir con tranquilidad. Ha sido un puente de mucho trabajo, más intensivo de lo que cabe. Si no hubiese tenido el debate habría hecho más cosas, como salir a dar una vuelta al monte (reside en Aínsa)", afirma.

Mientras, Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida, intenta estar también tranquilo y controlar el café. "Como IU, estoy solo en el Parlamento y todo el calendario de las Cortes me lo 'como' yo. Estoy acostumbrado a un ritmo frenético y este debate llevamos unos días preparándolo en condiciones. Hay que hacer un balance y un análisis real del grado de cumplimiento de las cuestiones, de cómo está la situación general... Y eso exige mucho trabajo previo, mucho análisis y mucho trabajo en equipo. Vamos tranquilos porque estamos muy convencidos de lo que decimos, pero eso no quita para que estés muy atento. Y es bueno tener la cabeza y el cuerpo en condiciones óptimas", explica.

Sanz intenta que a partir de las 21.00 todo el trabajo esté ya cerrado para poder descansar. Y lo que nunca se ha puesto es una corbata. "Voy siempre igual: de forma muy neutra. El trabajo en el Parlamento no se tiene que ceñir a cómo vas estéticamente sino a lo que dices políticamente", sostiene.

Por lo demás, nuestros políticos no suelen tener manías destacadas: ni suben con un determinado pie a la tribuna ni llevan en sus bolsillos amuletos de la suerte. "El amuleto es mi equipo", resalta Marta de Santos. Y Mar Vaquero se "encomienda" a sus compañeros de partido. "Y lógicamente a todos los aragoneses que nos van a escuchar. Hay que ser muy conscientes del respeto que merece un día como este", concluye la dirigente popular.