Aliaga: "Si el candidato del PP dedica vilipendios al PAR, no va haciendo amigos"

¿Será Arturo Aliaga cabeza de lista del PAR a las elecciones autonómicas de 2023?

No lo sé. Tengo mi propia estratégica política, y en los partidos del centro y la derecha no se ha dicho ningún candidato. Vamos a esperar. Nunca he perdido ni perderé el ánimo de trabajar por Aragón.

¿De qué dependerá su decisión?

Vamos a dejar que se pose todo esto. Hemos hecho un Gobierno a cuatro centrado y moderado y tenemos para llevar a las Cortes un presupuesto bastante bien trabajado. Es importante para que desde el 1 de enero los aragoneses estén tranquilos con las políticas sociales en marcha y para canalizar muchos flujos de fondos europeos.

Javier Lambán, José Luis Soro y Maru Díaz están confirmados como candidatos. Si el cálculo electoral lo permite y puede decidir, ¿le gustaría repetir el cuatripartito?

Siempre trabajo bajo esquemas de acuerdos escritos, firmados para cumplir, e hicimos un acuerdo sobre cuestiones fundamentales para el PAR. Pero no me puedo anticipar a lo que digan los aragoneses. Muchas cuestiones ideológicas del cuatripartito se han aparcado porque nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia y a una crisis energética con una subida de la inflación. Ni anticipo ni niego. Primero, que hablen los aragoneses. Antes no soy capaz de tener elementos de juicio para anticipar nada.

Sí fue claro tras el 26 de mayo de 2019 en su oposición a gobernar con Vox. ¿Se reafirma en ello?

Si me niegan la autonomía y la capacidad de autogobierno... No puedo estar enfrentándome a mi propia esencia ni a mi propia historia. Porque Aragón tenía fueros. Si me niegan la mayor, no va a ser fácil que entre yo por esos derroteros. Yo no represento el aragonesismo de hace 50 años. El aragonesismo ahora es digital, sostenible e innovador. No puedo decir hagan pantanos para regar si una sentencia los tira. El respeto a las personas de cualquier condición también forma parte de mis propias creencias.

Pero el PP, según las encuestas, no podría gobernar sin la ayuda de Vox. ¿Le empuja a usted este factor hacia el centro moderado, otra vez en el cuatripartito?

Me llevé una sorpresa cuando apareció una ‘new wave’ (nueva ola)y surgió Cs en Aragón con unos resultados sorprendentemente positivos. Les felicité. Y ahora he visto el suflé. Se les hundió el líder y se hundió todo. El PAR tiene pilotes en el territorio, ha cumplido 43 años y sigue estando ahí. Eso quiere decir que algo aportamos. Confío esta vez más. Del trabajo que se ha hecho en el cuatripartito hay estabilidad política y económica, están viniendo empresas, se están desarrollando recursos autóctonos. Tengo mucha confianza en que la gente vuelva los ojos a este PAR moderno, innovador y que solo tiene como ambición seguir sirviendo a Aragón y ser útil.

No ha contestado. ¿Apoyaría al PP si gobierna con Vox?

Cada uno saca sus conclusiones. Si en el congreso que hubo del PP el candidato dedica al PAR diez minutos de vilipendio, no va haciendo por ahí muchos amigos.

¿Ve como candidato del PP a presidir Aragón a Jorge Azcón?

No lo sé. No me interesa saber si es o no candidato. A mí me interesa hacer mis 500 candidaturas y que el PAR presente un proyecto ilusionante para Aragón.

¿Le pasará factura al PAR haber gobernado con Podemos?

¿Qué ha hecho malo Podemos para Aragón? ¿Quién lo demoniza y por qué? Cuando pacté el Gobierno, lo que se escribe se lee. Y antes leyes que reyes. Hemos estado trabajado en equipo. Cada uno tiene su ideología, pero hay que saber encontrar la medida para pactar incluso las discrepancias.

Homenajearon el jueves al expresidente Hipólito Gómez de las Roces y el actual líder del PAR, Arturo Aliaga, se quedó sin invitación. ¿Le duelen estos gestos?

Tengo la conciencia enormemente tranquila. Donde no me invitan no voy. Estuve en las Cortes explicando lo que hago con el comercio, con líneas de 10 millones de euros, en el 50 aniversario de una empresa y en el teatro. Estuve con Aragón y los aragoneses. Cuando como presidente del PAR prepare un homenaje a Hipólito, lo hice con luz y taquígrafos e invitando a todo el mundo.

En ese acto estaban, junto a José Ángel Biel y José María Mur, Azcón y Daniel Pérez Calvo. ¿Toman posiciones PP y Cs para acercarse al PAR por si Arturo Aliaga da un paso al lado?

No sé si toman posiciones o si las dejan de tomar. No me preocupa. Tengo mis tablas de la ley del PAR: la concertada, los grandes proyectos, atención a los servicios, el derecho foral, y eso es lo que vale; no tomar posición o ponerse en primera fila no sé de qué. Lo tengo muy claro, y eso será lo que cuente al final en mi decisión personal. Las decisiones que ha tomado el PAR, entre ellas la del cuatripartito, llevaban el acuerdo unánime de la Ejecutiva. Que algunos no se rasguen las vestiduras.

En la segunda fila estaban Elena Allué, Xabier de Pedro, Marina Sevilla. Sus críticos.

Y en la última, gente que se apuntó.

¿Se ha cerrado la herida que se abrió en el último congreso?

No hay ninguna herida abierta. Yo tengo un trabajo en las Cortes, con las empresas, los alcaldes.

¿Qué recorrido tiene en el juzgado?

Hay que respetarlo. Yo cumpliré la sentencia que diga el juez. Forma parte de mi ADN.

Hay encuestas que dicen que el PAR se mantiene y que será decisivo para la gobernabilidad. ¿Es un aval a su gestión?

Ojalá. Eso le interesa a Aragón. Que el PAR esté ahí, no haciendo cosas raras. Centrando, moderando y trabajando por el futuro de los aragoneses, su renta, su empleo y sus servicios sociales.

¿Hasta qué punto pesará su buena relación con Lambán (PSOE)?

He tenido buena relación con Marcelino Iglesias, Luisa Fernanda Rudi, Mariano Rajoy... Dos no riñen si uno no quiere. Y yo tengo la suerte de que con esas personas hemos coincidido en proyectos. Pero no es menor mi relación con Soro, Maru Díaz, Mar Vaquero. Con el presidente Lambán tengo una relación porque el PAR fue socio preferente para formar su Gobierno. Que no se le olvide a nadie.

¿Está tanteando el PAR a los críticos de Cs?

Cuando un partido tiene problemas no seré yo quien intente socavar sus cimientos. El PAR es un partido abierto. No voy a ir con una campanilla llamando a gente, pero no voy a cerrar las puertas a nadie que quiera venir. Hay gente que está tocando a algunos de mis alcaldes. Eso es agresión.

¿Es el PP?

No sé. Me dicen... No me gustan las agresiones. Cuando se repiten en el tiempo tienen consecuencias. Y ya las han tenido en la historia del PAR.

Parece que su único veto para gobernar es a Vox.

No pongo vetos a nadie. Lo único que digo es que hay cuestiones que no puedo aceptar porque forman parte de mi ADN como PAR. Sería una incongruencia.

Más allá de la política está la economía. Y la inflación asfixia a las familias. ¿Deflactará el cuatripartito el IRPF?

El PAR y el cuatripartito están buscando un acuerdo. Figurará lo que tenga que figurar. Como es un acuerdo de cuatro, cuando sea el momento se anunciará.

¿Incluirá subida de impuestos a los ricos como sugieren Podemos y CHA?

Hay que buscar un equilibrio porque si queremos mantener el Estado del bienestar hay que contribuir a su mantenimiento. Pero si hacemos según qué y dejamos de ingresar, habrá que compensarlo.

Entonces, no descarta subir los impuestos.

No descarto nada. Cuando se termine de cerrar el acuerdo se hablará del diseño completo de lo que al final se acuerde presentar en el Parlamento.

¿Incluirá el presupuesto de 2023 medidas para racionalizar el gasto?

Estamos trabajando intensamente en un plan de ahorro y eficiencia energética. El gasto corriente que se pueda recortar, se recortará. Hay algunos departamentos que ya han tomado medidas.

¿Qué ha logrado incluir el PAR en esas últimas cuentas?

Hemos llevado una línea continua: apoyo al comercio, a la industria, la energía. Mi presupuesto se ve reforzado porque nos están llegando fondos europeos. Para ayudas al ahorro y eficiencia energética hay líneas por más de 100 millones de euros.

Se mantiene el atasco en la tramitación de las renovables. ¿Cómo se puede rebajar?

Tenemos 4.600 megawatios en energía eólica y 1.600 de solar fotovoltaica, y hay en tramitación 11.000 megawatios más. El retraso no solo es imputable a esta Administración. A veces, las tramitaciones no pueden ir a gran velocidad. Cualquier error invalida todo el expediente. En algunos programas hemos contratado a ocho personas de refuerzo.

¿Por qué el Gobierno ha dejado sin adjudicar el 70% del PERTE del vehículo eléctrico?

Hay que acomodar los plazos a la ejecución porque las empresas no se pueden gastar todo en un mes.

¿Tiene alguna posibilidad Aragón de quedarse la planta de baterías de Sagunto si Volkswagen renuncia?

Tenemos una posición estratégica envidiable; agua, gas y electricidad, terrenos y el 75% de los vehículos eléctricos del país se fabrican a 350 kilómetros. De momento dicen en Sagunto que se repiensan el tema. Si vamos a una electrificación global, con una planta no será suficiente

¿Esperan la llegada de más empresas importantes antes de que finalice la legislatura?

Hay proyectos por ahí danzando.

Si no es cabeza de lista para las autonómicas, ¿dejará la política?

En la política, si no estoy en la gestión no sigo.