Serhii Solovei: "Rusia se ha convertido en la fuente del terrorismo en el mundo"

Los Premios Heraldo han contemplado este año, con el mundo patas arriba por la invasión rusa de Ucrania, la creación de un galardón especial que ha recibido la embajada de este país en España. Su primer secretario, Serhii Solovei, recordó cifras escalofriantes: siete millones de refugiados y un bombardeo cada doce minutos. Y una veintena de misiles arrojados no en zonas marítimas o militares, sino sobre la población civil, con los niños como víctimas; solo uno de ellos afectó a un lugar estratégico de defensa.

El embajador dijo que no había forma de paliar tanto dolor salvo esa ola de cariño y camaradería que se está dando en Europa. "El pueblo ucraniano es parte de la libertad que compartimos y que, sobre todo, defendemos". Y recordó que "es un país independiente y libre".

Así arrancó el representante ucraniano. Emocionado y conmovido. Agradeció al grupo HENNEO y a HERALDO su valentía y recordó que su país había recibido la agresión injusta de Rusia, y que resiste con coraje. "Rusia se ha convertido en la fuente del terrorismo en el mundo". Puso sobre la mesa otras cifras que conmueven: 384 niños han sido asesinados, 749 han sido heridos, y están probadas más de 54.000 muertes.

Para el representante diplomático, Rusia busca la rendición de Ucrania. A la vez considera que Vladímir Putin perdió esta guerra; entiende que los rusos no están en condiciones de dictar las condiciones y que Rusia debería retirar sus tropas por completo, "incluidas la península de Crimea y Sebastopol". "Mientras no se haga eso, no habrá negociaciones", expresaba.

Solovei quiso agradecer a España su solidaridad. Y recordó que 140.000 ucranianos han hallado refugio en nuestro país. "Ustedes nos salvan la vida y estamos agradecidos por ello", pero anunció que deben seguir recolectando, buscando más dinero. "Antes de la agresión de Rusia mirábamos el cielo y lo veíamos azul, y ahora los vemos amarillo y azul de nuestra bandera. Tenemos que ir hacia adelante con la ayuda de España y con la ayuda de la comunidad internacional".

Tuvo palabras para las asociaciones de ucranianos en España y en Zaragoza. "Una vez más la sociedad española ha demostrado su solidaridad. El número de ucranianos que hallaron refugio en España desde que explotó la guerra a gran escala ya supera el de la colonia ucraniana residente en su país". Había dicho unos días antes el embajador Serhii Pohoreltsev: "Entiendo y comparto los sentimientos de aquellos compatriotas que volvieron a Ucrania antes de que acabe la guerra. Cada caso es bastante particular. No me atrevería a generalizar o dar consejos".

Eso sí, es consciente de que en el mundo se está dando una situación de solidaridad y de comprensión, acentuada además por la graves crisis de la energía y del gas que vienen de Rusia, que ha puesto a Europa en una situación desafiante.

Los vídeos de la gala

Heraldo de Aragón ha entregado este martes sus premios anuales, que reconocen la labor de personas e instituciones que, con su buen hacer, se han convertido en una referencia en la comunidad aragonesa.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil, el periodista Federico Jiménez Losantos, la presidenta de la Fundación Querer Pilar García de la Granja y el pueblo ucraniano recibieron los galardones.