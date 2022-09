Discurso del presidente de HENNEO, Fernando de Yarza López-Madrazo

Presidente de la Comunidad Autónoma, presidente de las Cortes, delegada del Gobierno en Aragón, autoridades, señoras y señores, queridos premiados.

Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta entrega de los Premios Heraldo que alcanza ya su decimonovena edición, convertidos, por la relevancia de los premiados y el nivel de sus invitados, en el evento social de mayor repercusión en Aragón en todo el año.

El Grupo HERALDO, hoy denominado HENNEO, se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los principales multimedia de nuestro país, gracias al esfuerzo de sus más de 3.000 empleados repartidos por toda España y que está dando sus primeros pasos en la expansión internacional con la apertura de oficinas en Milán, Londres, Múnich o Miami.

El compromiso de sus accionistas, la familia Yarza e Ibercaja Banco, para que nuestra Comunidad cuente con una de las principales compañías de comunicación y tecnología de Europa, es decidido.

Gran parte del éxito conseguido hasta ahora, que gestionamos con prudencia y humildad, se debe al carácter familiar de la empresa. Las empresas familiares de Aragón somos los principales generadores de empleo y riqueza en nuestra tierra.

Al frente de HERALDO DE ARAGÓN se encuentra Paloma de Yarza López-Madrazo, sexta mujer que, ininterrumpidamente desde 1939, ha presidido el principal diario de la región.

Paloma, piedra angular del proyecto HENNEO, ha sido fundamental en la transformación que hemos experimentado desde el año 2000. Puente entre dos generaciones, ha ayudado a transitar con éxito ese punto crítico en todas las empresas familiares que constituye el relevo generacional, en nuestro caso llevado a cabo de manera ejemplar por Pilar y Fernando de Yarza.

Este papel decisivo de Paloma para convertir un periódico regional en un grupo multimedia de alcance continental no hubiera sido posible sin la complicidad del que ha sido su gran compañero de vida, su principal apoyo, su marido Jorge Clúa Martínez, que nos acaba de dejar de manera prematura hace apenas mes y medio. Jorge, que nos ha dado en los cinco últimos años de lucha contra la enfermedad una impresionante lección de entereza, determinación y espíritu de lucha, deja un hueco imposible de llenar.

Como el compromiso del recuerdo resulta el mejor homenaje para tener siempre presentes a aquellas personas cuyo tránsito por la vida se descubre excepcional, quiero que mis primeras palabras esta noche sean, precisamente, para rendirle tributo a un hombre que fue, sencillamente, ejemplar. Allá donde estés, Jorge, no te olvidamos.

Me gustaría participarles una anécdota que me sucedió hace unas pocas semanas, cuando coincidí en el ascensor de las oficinas centrales del grupo en el paseo de la Independencia con un ejecutivo de la compañía que días antes se había reunido con un dirigente de una comunidad autónoma próxima, de las llamadas históricas.

Este le dijo que los de HENNEO éramos muy competentes y profesionales y que, probablemente, iban a contar con nosotros en algún proyecto, para posteriormente apostillar: "… Y eso a pesar de los discursos que hace tu presidente, el Yarza ese".

No les puedo ocultar que en ese momento me invadieron dos sentimientos encontrados; uno de inmensa alegría, ya que me esfuerzo intensamente en intentar lograr que nuestro mensaje les llegue de manera clara y diáfana; otro de enorme responsabilidad, porque el comentario imprime una presión añadida para estar a la altura de las circunstancias.

Pues bien, esta noche me gustaría dirigirme a ese alto cargo nacionalista, deduzco que independentista, para decirle que, efectivamente, los que formamos HENNEO somos personas responsables y trabajadoras, pero, por encima de todo, somos gente comprometida; que sabemos que nuestro trabajo es mucho más que un medio de vida para nuestras familias, además de corresponder a la confianza de nuestros accionistas, clientes y lectores.

Somos ciudadanos que desde hace casi siglo y medio nos mantenemos fieles a unos valores y unos principios fundacionales, que siguen plenamente vigentes, y buscan trascender, haciendo mejor la sociedad a la que servimos.

Una amplia lista de valores y principios que podemos resumir en tres. El primero, la defensa de una sociedad civil libre con criterio propio, que haga valer sus derechos y también sus obligaciones frente al poder, en su sentido más amplio.

El segundo, la lealtad hacia una legalidad basada en nuestra Constitución y en la monarquía parlamentaria perfectamente encarnada por su majestad el rey Felipe VI.

Y, finalmente, la búsqueda de la igualdad entre los ciudadanos, hayan nacido donde lo hayan hecho; dentro de este maravilloso proyecto compartido, diverso y plural que convive en unidad desde hace siglos, que se llama España.

En HENNEO nos gusta decir que somos independientes, pero no neutrales; no deben confundirse los términos. Y defendemos estos principios de libertad, legalidad y unidad de manera clara, especialmente en unos tiempos que exigen hacerlo de forma rotunda, sin ningún tipo de duda o reserva.

Nos sentimos orgullosos de una Transición que ha sido la mayor y mejor obra política hecha por los españoles en siglos, admirada y respetada en todo el mundo, que nos ha dado las mayores cotas de progreso e igualdad que hemos conocido en toda nuestra historia, por mucho que se empeñen sus detractores en demonizarla desde la mentira y la difamación, en un intento obsceno y desleal de socavar los cimientos del Estado y la legalidad.

No podían faltar tampoco, formaciones políticas que, aquí y allá, se han propuesto desbordar los prudentes límites fijados por la Constitución y por el Tribunal que la interpreta. En esos casos, el nacionalismo insolidario, y minoritario, presenta al correspondiente Estatuto de autonomía como un estorbo, como un obstáculo para el avance. Pero el Estatuto, cada Estatuto de Autonomía, es y seguirá siendo una gran solución, una poderosa herramienta de adecuación de la acción política a la realidad más cercana y un utensilio muy útil a través del cual se refuerza el engarce de la población afectada con el superior conjunto nacional. Es, visiblemente, el caso de Aragón, cuyo Estatuto ha sido herramienta de cohesión y progreso, lo que procede señalar hoy, puesto que en 2022 se cumplen cuarenta años de su aprobación, tiempo suficiente para hacer un balance objetivo de sus efectos, y que, en mi opinión, han sido claramente positivos.

Esta noche, señoras y señores, quiero renovar ante todos ustedes y en nombre de HENNEO nuestro compromiso en defensa de los valores constitucionales porque, además, en nuestro grupo, no tenemos nada claro eso de las mayorías silenciosas. La democracia, especialmente cuando es atacada, toca defenderla.

Y es lo que precisamente está haciendo de manera ejemplar el pueblo ucraniano, al que hoy el jurado ha querido reconocer de manera muy especial. Ucrania está dando una lección al mundo con su heroica defensa de los valores democráticos frente a la invasión intolerable por parte de sus vecinos, los neocomunistas rusos del autócrata Vladímir Putin.

Este heroísmo ucraniano contrasta con los errores garrafales de una Europa que entregó de una manera incomprensible el monopolio de la energía o, lo que es lo mismo, su progreso y su libertad, a la dictadura postsoviética; rectifico, incomprensiblemente, no, directamente de forma dolosa, en especial los dirigentes alemanes como el controvertido Gerhard Schroeder, que terminó a sueldo de los oligarcas petroleros rusos, o la propia Angela Merkel, que, lejos de reconducir la situación, la agravó acelerando el apagón nuclear.

Mientras tanto, Francia se instaló en su habitual ambigüedad y equidistancia o, como hemos visto estos días con la polémica del gaseoducto Midcat, en la exclusiva defensa de sus intereses patrios. Y en España, para no ser menos, la parte comunista del Gobierno se puso directamente desde el primer momento del lado del invasor.

En HENNEO somos profundamente europeístas, pero no creemos en una Europa que reniega de sus orígenes, traiciona sus valores y se avergüenza de los principios que la convirtieron en la vanguardia social, económica, cultural y política del mundo. Por eso esta noche quiero agradecer al pueblo ucraniano, en la figura de su representante diplomático, el ejemplo que nos están dando en la defensa de la libertad y la democracia frente al sátrapa ruso.

Si alguien ha retratado a fondo las vergüenzas del comunismo ese ha sido Jiménez Losantos, que ha radiografiado a la perfección una ideología que solo ha causado miseria, hambre y 100 millones de muertos; cuyos paraísos resultaban tan maravillosos, que tuvieron que construir muros para que sus ciudadanos no huyeran de ellos, cosa que siguen haciendo aún, a riesgo de sus propias vidas, nuestros hermanos cubanos o venezolanos, a los que envío desde aquí todo mi cariño, admiración y respeto.

Intelectual, periodista, escritor y empresario, Federico es al estilo de otro gran turolense, Buñuel, o su admirado profesor José Antonio Labordeta, todo genio y carácter. Pocos reconocen que lo escuchan, pero arrasa en audiencias y descargas. No muchos dicen leerlo, pero sus libros acumulan decenas de ediciones, y algunos afirman que no marca agenda, pero no hay cenáculo en la Villa y Corte donde no se hable sobre sus análisis y opiniones.

Nuestro premiado es, además, un aragonés ejerciente, que sufre con el Real Zaragoza y canta con orgullo las numerosas victorias, estas sí, de la ciudad de Teruel al frente del ‘pelotón del pasmo’. Felicidades Federico por este reconocimiento.

Me han escuchado en numerosas ocasiones proclamar lo orgullosos que estamos en HENNEO de nuestros tres ejércitos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como expresar el reconocimiento a su abnegada labor ya sea defendiendo la paz en los confines del mundo o la legalidad y dignidad del Estado en la barcelonesa comisaría de Vía Layetana.

Hoy tenemos el honor de reconocer la labor de unos profesionales entregados, hombres y mujeres vocacionales que cuidan de los ciudadanos en la España interior, donde realizan rescates que, en muchas ocasiones, ponen en riesgo sus propias vidas.

El sacrificio no es ajeno a la Guardia Civil y esta noche me gustaría recordar a los agentes caídos en acto de servicio. Con el permiso del resto de las víctimas, como el añorado Manolo Jiménez Abad, los fallecidos y heridos de San Juan de los Panetes y los asesinados y secuestrados por los Grapo, quiero rendir un sentido homenaje a los más de 200 muertos del cuerpo a manos de los pistoleros de ETA.

Esta noche de celebración y reconocimiento a la Guardia Civil, en la figura de los Greim, quisiera tener muy presentes a los agentes Irene Fernández y José Ángel de Jesús, ejecutados vilmente con una bomba lapa en Sallent de Gállego por el miserable Txapote, que también acabó entre otros con Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.

Y quiero también rendir tributo a: José Pino Arriero, Mari Carmen Fernández, Emilio Capilla, José Ballarín, Ángel Alcaraz. Y las niñas: Silvia Pino (7 años), Silvia Ballarín (6 años), Rocío Capilla, de 12 años. Y las gemelas de 3 años Miriam y Esther Barrera. Todos ellos, asesinados por un deshecho humano llamado Henri Parot, en el cobarde atentado contra la casa cuartel de la avenida Cataluña, que nos rompió el alma y nos partió el corazón a todos los aragoneses y españoles de bien, que somos la inmensa mayoría.

Txapote y Henri Parot. ¿Les suenan, verdad?

Suele decirse, que las cosas importantes en la vida no son blancas o negras, que la virtud está en los grises. Pues miren, en el tema del terrorismo no hay medias tintas: o se está con las víctimas o se está con los verdugos. Les puedo asegurar que Otegi no es un ‘hombre de paz’, por mucho que se empeñe el expresidente Zapatero, hoy convertido en relaciones públicas de las peores dictaduras bolivarianas. Arnaldo Otegi es un terrorista convicto, condenado por sus crímenes, que dirige un partido que no condena la violencia, heredero de Herri Batasuna, o sea ETA, la banda criminal que causó casi mil muertos, 400 de esos crímenes todavía sin resolver.

Por mucho que algunos insistan en blanquear a los terroristas, nosotros no vamos a reblar. Parafraseando a Winston Churchill, está claro que entregando el honor para obtener la paz, terminaremos con guerra y deshonor; aunque la versión más realista, desgraciadamente, se llama «presos por presupuestos», que es, sin duda, la mayor infamia imaginable. En HENNEO siempre vamos a estar con nuestras víctimas. Insisto, siempre. Porque dieron su vida por España, porque lo sacrificaron todo por defender nuestra democracia y porque, además de ser un referente moral, representan lo mejor de nuestra sociedad. Felicidades a los Greim y a nuestra querida Benemérita.

Pilar García de la Granja podría haber ganado perfectamente el Premio Antonio Mompeón porque es una extraordinaria periodista. Sin embargo, ha sido galardonada con el Premio HENNEO porque el jurado ha valorado el compromiso de una mujer que, con el apoyo de su marido Alfredo, convirtió la enfermedad de su hijo Pepe en una palanca de mejora y progreso para las personas más vulnerables de nuestra sociedad: los niños con enfermedades raras y discapacidad.

Con muy pocos medios, aunque, eso sí, con toda la ilusión del mundo y el decidido apoyo de unos buenos y sobre todo comprometidos amigos, por cierto, algunos de los cuales nos acompañan esta noche, a los que agradezco de corazón su presencia, impulsaron la Fundación Querer, que ha promovido y financiado investigaciones, estudios, seminarios y equipos de trabajo volcados en la mejora de la calidad de vida de estos niños.

Además, han roto moldes en educación especial con la creación de un colegio especializado, proyecto estrella de la fundación, que cuenta ya con varias decenas alumnos.

El cole de Celia y Pepe, que así se llama el centro, demuestra que lejos de ser lugares segregadores, los colegios de educación especial constituyen centros de alto rendimiento para estos pequeños. Dicho colegio aúna ciencia con educación, clave para un avance firme en la evolución de estos niños.

Los padres que vivimos de cerca esta situación sabemos que hace falta financiación para la investigación de enfermedades raras, el estudio del cerebro, de la neurociencia, de la neurología y la genética. Necesitamos médicos que nos acompañen en el proceso evolutivo de nuestros hijos y en los tratamientos que muchos de ellos van a requerir, así como profesionales altamente especializados en sus plantillas.

En los colegios de educación especial se sacan todas las potencialidades de nuestros hijos, algo muy diferente al riesgo de convertirse, en el entorno de los centros ordinarios, en pingüinos en un ascensor. La educación especial no necesita ni ideología ni utopía ni experimentos teóricos sin base científica alguna; la educación especial, como la ordinaria, necesita trabajo, exigencia, esfuerzo y excelencia. Y eso es Pilar García de la Granja, una mujer extraordinaria.

Para HENNEO es todo un orgullo participar con Pilar en este apasionante proyecto, ‘Capaces’, el primer medio dedicado exclusivamente a las enfermedades raras y la discapacidad, que arranca hoy y que desde ‘20 Minutos’ y el resto de medios y áreas del grupo vamos a impulsarlo decididamente, y para el que me van a permitir que pida su apoyo. Muchas felicidades, querida Pilar.

La presidenta de HERALDO ha hecho referencia al apasionante curso político que acabamos de iniciar, que nos llevará a las elecciones autonómicas y municipales de primavera. Esperamos que, para entonces, los equipos aragoneses hayan conseguido sus objetivos deportivos, especialmente, el ansiado ascenso del Real Zaragoza tras demasiados años en Segunda, y que esperamos ver muy pronto en puestos de privilegio.

Quiero agradecer al grupo inversor liderado por Jorge Mas la apuesta que ha realizado en la principal entidad deportiva de Aragón. Era un cambio necesario, ya que, a pesar del meritorio trabajo realizado estos años en que la deuda se redujo drásticamente, el proyecto necesitaba de un relanzamiento.

También quiero agradecer a Raúl Sanllehí su confianza en el club, así como a Juan Forcén por seguir vinculado al proyecto atendiendo el requerimiento de los nuevos inversores y en contra de su voluntad, manteniendo de esta manera el arraigo aragonés en la propiedad.

Me gustaría reconocer también el papel decisivo que en esta nueva operación ha vuelto a jugar la Fundación 2032, liderada por Fernando de Yarza Mompeón, incluso más importante que hace ocho años, ya que en esta ocasión, además de las dificultades financieras, tuvo que sortear las oscuras maniobras tanto internas como externas que casi acaban con la institución. Afortunadamente, los irresponsables, una vez más, volvieron a fracasar. Toda la suerte a la nueva propiedad.

La próxima semana se celebra en Zaragoza el congreso de periódicos y editores que organiza WAN IFRA, la única asociación mundial del sector, que cuenta con 18.000 afiliados de 120 países, y que tengo el honor de presidir.

Desde HERALDO DE ARAGÓN y HENNEO nos hemos dejado la piel para traer a Zaragoza este importantísimo evento, probablemente el más relevante que va a tener lugar en la ciudad desde la Expo de 2008, dado el altísimo nivel de los asistentes. El congreso va a ser un éxito ya que tiene confirmada una participación récord, la más alta de los últimos 15 años. Y contará, como broche de oro, con el mayor y mejor de los reconocimientos al que podemos aspirar los que formamos esta empresa: el decidido y sincero apoyo que con su presencia el día 28 nos presta su majestad el rey Felipe VI.

Zaragoza se convertirá esos días en el centro del debate sobre el futuro del periodismo de calidad en todo el planeta. Será una oportunidad inmejorable de mostrar a prescriptores de máxima influencia cómo es el Aragón del siglo XXI, sus gentes acogedoras, nuestra cultura, nuestra gastronomía, el inmenso talento que existe en esta tierra.

HENNEO hace de anfitrión en un momento dulce, porque, con Íñigo de Yarza como consejero delegado, ‘20 Minutos’, su periódico nacional, se ha convertido por derecho propio en el líder indiscutible de la prensa digital en España. Quiero felicitar a todo su equipo y, muy especialmente, a la persona que lo ha liderado estos años, llevando a Madrid los valores de HERALDO, su directora a la que tanto admiro, Encarna Samitier, con el apoyo siempre incondicional de otro de los activos de la casa, convertido en motor del proyecto, el adjunto a dirección Jesús Morales.

Son también copartícipes del éxito el director editorial de HENNEO, Miguel Ángel Liso, los directores y subdirectores de medios, Nacho Martínez de Albornoz y Eliseo Lafuente, y quien ha asumido la responsabilidad estos últimos meses y que estamos encantados con su incorporación, Laura Múgica. Mi reconocimiento y gratitud a todos ellos, como también a Carlos Núñez, en la actualidad presidente de Prisa Media, también presente esta noche, y cuyo papel fue muy importante para lograr este hito.

HERALDO DE ARAGÓN, con Mikel Iturbe al frente, se ha consolidado como una de las referencias en la transformación digital de la prensa regional en España. Y también Elena Puértolas está haciendo una labor fantástica en Huesca con el ‘Diario del Altoaragón’.

Nuestra web financiera y de empresas, ‘La Información’, recibe un decidido impulso con el nombramiento de su nuevo director, Fernando Pastor, mientras el área industrial, con Fernando Petisme al frente, capea con determinación la tormenta perfecta de la escalada en los precios de la energía y la escasez de materias primas.

Factoría de Contenidos, la apuesta audiovisual de HENNEO, continúa su crecimiento constante en el mercado nacional, mientras Hiberus, que ya ha alcanzado los 2.000 trabajadores, se expande internacionalmente como les comentaba al principio de mi intervención, siendo ya una de las principales empresas tecnológicas de capital nacional.

No quisiera despedirme sin dejar de felicitar a Francisco Serrano, recientemente nombrado presidente de Ibercaja Banco sucediendo en el cargo a José Luis Aguirre, al que tenemos la suerte de recuperar para el Consejo de HENNEO. Ibercaja no solo es una de las principales entidades financieras de nuestro país, con un excelente equipo ejecutivo liderado por Víctor Iglesias. Ibercaja es un pilar fundamental en la arquitectura institucional de Aragón, y este relevo, realizado de forma ejemplar, traslada un claro mensaje de continuidad, estabilidad y vocación de independencia. Mi más sincera felicitación a los patronos de la Fundación, especialmente a sus máximos dirigentes, Amado Franco y Honorio Romero.

Termino ya, no sin antes agradecerles de nuevo a todos ustedes su presencia, felicitar nuevamente a los premiados, que prestigian todavía más estos galardones, y con el sincero deseo de haber cubierto las expectativas de nuestro amigo independentista.

Y desde el convencimiento de compartir con todos los presentes el amor por esta tierra, el compromiso con la legalidad vigente y la lealtad con nuestro país, les pido que me acompañen con un viva Aragón, viva el Rey y viva España.