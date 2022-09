Las ayudas del decreto de Ateca se extenderán a los municipios afectados por los incendios de este verano

El Gobierno de Aragón extenderá el decreto ley de las ayudas económicas que ya publicó el pasado 17 de agosto a todos los municipios que tengan explotaciones agrarias "cuya continuidad esté en peligro" por culpa de los grandes incendios de este verano en la Comunidad.

El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, lo ha confirmado este miércoles en el primer pleno de este curso político celebrado en las Cortes. "He hecho los análisis pertinentes y voy a impulsar la extensión del decreto", ha explicado Olona. No obstante, se mantendrán las mismas condiciones de excepcionalidad. "No estoy de acuerdo en que si no se ha quemado una explotación, se le de una ayuda", ha declarado.

El decreto ley existente se publicó en el BOA el pasado 17 de agosto y englobaba a los agricultores y ganaderos afectados por el incendio que se originó en Ateca, a los municipios de Alhama de Aragón, Ateca, Bubierca, Castejón de las Armas, Cetina, Contamina, Embid de Ariza, Moros, Terrer, Villalengua y Villarroya de la Sierra. Ahora, estas ayudas se ven extendidas a los municipios afectados por otros incendios, como el del Moncayo, Castejón de Tornos o Nonaspe, entre otros. "No se espera que, si hay un mínimo daño en una explotación, se le de una ayuda económica", ha detallado el consejero de Agricultura, quien además ha añadido que el nuevo plan de gestión forestal "está terminando de tramitarse".

La concesión de subvenciones, informó el Gobierno de Aragón, es directa a los agricultores de cultivos leñosos y a los ganaderos de ovino, titulares de explotaciones con fincas agrícolas o explotaciones ganaderas, afectadas por el incendio y ubicadas en los municipios anteriormente mencionados, que hayan declarado las parcelas y el ganado objeto de estas ayudas directas en la solicitud conjunta de la PAC 2022.

Serán considerados “profesionales” aquellos agricultores y ganaderos titulares de una explotación agraria que cumplan al menos una de las tres siguientes condiciones: que sean titulares de explotaciones prioritarias, que acrediten unos ingresos agrarios que hayan supuesto más del 50% de sus ingresos totales durante al menos uno de los tres últimos años o que hayan estado afiliados a la Seguridad Social Agraria al menos durante los últimos 12 meses. Las ayudas para estos afectados pueden ascender hasta 20.000 euros. En concreto, podrán percibir 5.000 euros por hectárea de cultivo leñoso de regadío destruido por el fuego, 800 euros por hectárea de cultivo leñoso de secano y 45 euros por oveja elegible en ayuda asociada de la PAC.