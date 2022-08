Los agricultores del Manubles tachan de "incongruentes" las ayudas por el incendio de Ateca

A la Asociación de Productores del Valle del Manubles no les gusta el decreto ley de ayudas aprobado por el Gobierno de Aragón para compensar a los para los agricultores y ganaderos afectados por el incendio forestal de Ateca, que arrasó cerca de 14.000 hectáreas el pasado mes de julio. Lo han dejado claro manifestando su "gran descontento e incluso enfado", calificando de "incongruentes" los apoyos y acusando al "gran incompetencia" al Ejecutivo regional.

"Tras las reuniones previas con el consejero de Agricultura, esperábamos unas ayudas destinadas a mitigar el riesgo de abandono de las explotaciones y a intentar facilitar que la población envejecida tuviera relevo generacional", señalan desde la asociación, tras una reunión a la que acudieron 21 de los 47 agricultores profesionales reconocidos como afectados por el fuego que se inició por los trabajos de reforestación que la empresa Land Life realizaba en la zona.

Sin embargo, la lectura detenida del decreto ley, publicado el pasado 17 de agosto en el Boletín Oficial de Aragón, ha llevado más que desencanto a los productores de la comarca de Calatayud. Para recibir la ayuda se exige el arranque de los árboles en tres meses, a contar tras la presentación de una declaración responsable de los daños que tiene que cumplimentar el afectado. Pero es también requisito imprescindible que esa superficie vuelva a estar cultivada en los tres años siguientes.

"Esto nos genera un gran descontento porque nos hemos dado cuenta que no se trata de una ayuda al cese de lucro o a la renta -como las calificó el consejero Joaquín Olona- sino una línea de reestructuración", asegura esta asociación de productores. Critica además que los costes de replantar son hasta diez veces superiores a la subvención (un máximo de 20.000 euros por damnificado) establecida en el decreto.

Además, resulta difícil planificar el futuro de la explotaciones con un tiempo límite, porque pasado ya más de un mes desde que el incendio quedara extinguido, los agricultores afectados están comprobando que algunos de los árboles siniestrados están rebrotando. "No se sabe a ciencia cierta si tras el invierno y las heladas primaverales seguirán con vida", señalan. Lo que tienen claro, aseguran, es que en aquellos casos en los que la madera no está muy afectada van a intentar realizar podas de renovación, porque con ello podrían conseguir no solo no tener que asumir los costes de arranque y plantación que no llegan a cubrir las ayudas sino también volver a tener producción en unos tres años, un plazo menor que el exigirían las nuevas plantaciones. "Si las ayudas se hubieran pensado para evitar el abandono, se concederían a las explotaciones quemadas, se arranquen o no en los siguientes tres meses", lamenta la asociación.

Desprotección

Muy críticos se muestran los responsables de la Asociación de Productores del Valle del Manubles con "la situación de desprotección", como la califican, en la que queda la Sociedad Agraria de Transformación SAT Manubles Nº9612. Su nave, una infraestructura de transformación colectiva que permitía a doce familias del valle y otros agricultores de la zona poder almacenar la fruta en frío, quedó arrasada por el fuego, pero no tendrá acceso a ninguna de las líneas de ayuda habilitadas en el real decreto.

A todo ello se suma, critica dicha organización, los problemas que los afectados están encontrando para tramitar las declaraciones responsables de daños en las oficinas comarcales (OCA). "El Gobierno de Aragón ha demostrado una gran incompetencia al sacar el decreto ley sin explicar a los técnicos de la OCA los criterios a seguir para cumplimentar la declaración responsable, ni habilitar la tramitación en condiciones", afirma la asociación de productores, que solicita al Ejecutivo autónomo "que sea coherente y recapacite", tanto sobre las ayudas como sobre el procedimiento de solicitud.