Varios pueblos sin internet y con líneas de luz averiadas tras el incendio del Moncayo

Han pasado ya quince días del inicio del incendio del Moncayo, pero el recuerdo de aquella tarde sigue en las mentes de los vecinos. Tuvieron que abandonar sus casas en un tiempo récord porque el fuego, que viajaba más rápido que los efectivos de extinción, amenazaba con entrar al núcleo urbano. Y no sabían si al volver se habría quemado todo. Gracias al incansable trabajo de los bomberos y los agricultores que se quedaron en primera línea de batalla, se salvaron los hogares, aunque hubo varias afecciones en los municipios que todavía perduran a día de hoy, como la falta de internet o afecciones en las líneas eléctricas.

El viernes se dio por extinguido el incendio, por lo que el Gobierno de Aragón podrá comenzar a recuperar todo el terreno quemado. Mientras tanto, los municipios afectados tratan de volver a la vida. En El Buste, el Santuario de la Misericordia y Trasmoz no tienen afecciones importantes, salvo las que sufrieron los primeros días con algún fallo de luz e internet. La situación empeora en Alcalá de Moncayo, donde hay problemas con el WiFi.

Un poste de luz caído en las inmediaciones de Añón del Moncayo. Ayto. Añón

"Ya teníamos dificultades antes, pero después del incendio no hemos recuperado el internet", explicaba Luis Ángel Torrellas, alcalde del municipio. Esto ha repercutido en servicios como el médico, que no puede elaborar recetas para los vecinos. "Ha tenido que hacerlo todo a mano estos días, porque no puede imprimir las prescripciones", detallaba Torrellas. Además, en el Ayuntamiento no pueden recibir o enviar documentación, tan solo recogen la que llega al Consistorio de Añón, ya que lo tienen compartido. No obstante, un técnico de Movistar le dijo este sábado que el miércoles irían a solucionar el problema. "Van a tener que instalar una nueva línea de rúter 4G, ya que los cables antiguos están quemados", expresaba el alcalde.

El fuego también pasó a través de algunas casas y terrenos que se encontraban más próximos a la ladera de Alcalá de Moncayo. Varios corrales fueron abrasados y todavía quedan escombros por recoger. "La DPZ correrá con los gastos al 100% y ha traído maquinaria para quitar todo lo quemado". Además, hay varias farolas afectadas y árboles ardidos que hay que retirar. El incendio también se llevó por delante algunos postes de la línea de luz, por lo que el Ayuntamiento tuvo que crear una línea provisional para no quedarse sin suministro eléctrico utilizando un generador.

Arreglo de acequias en Vera. Heraldo

En Añón de Moncayo, donde se originaron las llamas, sí que tienen internet, aunque están trabajando en la línea eléctrica para hacer alguna mejora. Además, todavía tienen algunos postes de luz quemados que todavía no han sido retirados. "Endesa sí que se está deshaciendo de los suyos, pero Telefónica todavía no ha venido ni se espera que vengan", denunciaba el alcalde del municipio, José María Vijuesca.

Fiestas en Ambel

Varios de los municipios se encontraban en fiestas cuando se desató el fuego. En el caso de Ambel, comenzaron el viernes con un sentimiento "agridulce", aunque con ganas de celebrar porque "el pueblo se salvó". La acequia resultó muy dañada por el fuego, pero se solucionó "provisionalmente". "Todavía queda restaurar los tubos", decía Paula Trívez, alcaldesa de Ambel. "Estamos pendientes de si se concede alguna ayuda para poder empezar a trabajar en caminos y matorrales", añadía Trívez. Hay entorno a 10 apicultores afectados por el incendio. "Trasladaremos a la DPZ una valoración de los daños", sentenciaba la alcaldesa.

En Vera de Moncayo, el Monasterio de Veruela reabrió con total normalidad el 17 de agosto y no ha tenido ningún daño. En los alrededores, el restaurante El Molino de Berola sufrió varias afecciones, pero pudo reabrir el pasado sábado. "Hay una terraza calcinada, pero la otra terraza y el comedor interior están habilitados. Solo tendremos que cerrar cuando se lleven a cabo las reformas para arreglar toda la parte quemada", detalló Miguel Ángel Ibáñez, propietario del establecimiento.