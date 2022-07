¿A qué se dedica Land Life, la empresa que ha originado el incendio en Ateca?

El incendio originado en Ateca que ha tenido en vilo a toda la comunidad esta semana se originó paradójicamente mientras una empresa hacía labores de reforestación en el monte. Land Life, con sede en Amsterdam (Holanda) y delegación en España en Burgos, trabaja para compañías de todo tipo de sectores que por responsabilidad social corporativa (RSC) o estrategias de sostenibilidad financian proyectos de restauración ambiental en España y Portugal. Su plantilla está formada por 30 personas. Tanto el Gobierno de Aragón como el Seprona, el Servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, han abierto una investigación para aclarar lo sucedido, según han informado fuentes del departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente.

La matriz, Land Life Company, fue fundada en 2013 para impulsar proyectos de reforestación a gran escala. Ha desarrollado plantaciones con organizaciones como Zalando, Bosch o la Agencia de la ONU para los Refugiados (UNHCR). En el caso de la empresa de venta de moda por internet Zalando, ambas compañías firmaron un acuerdo el año pasado para plantar unos 300.000 árboles, que equivalen a capturar 80.000 toneladas de CO2. Este tipo de acuerdos ayudan a rebajar la factura de emisiones de las empresas para que puedan incluirlo en sus planes de RSC y medioambientales. El año pasado plantó 118.840 árboles en Grisel (Zaragoza).

En la Comunidad de Calatayud tenía previsto sumar 280.000 árboles. La firma trabaja además de en Aragón en Castilla y León y Cantabria. En sus oficinas en España tiene 18 empleados.

"Consternada" tras el incendio

La compañía, que se ha mostrado "consternada" por el incendio y su alcance, ha abierto una investigación para "esclarecer lo sucedido y depurar responsabilidades" por el fuego declarado el 18 de de julio. Hasta Ateca se ha desplazado esta semana una de sus fundadoras y directora de operaciones, Willemijn Stoffels, donde aseguró que la compañía contaba con los permisos necesarios. Los trabajos en Ateca se llevaban a cabo en los terrenos de un particular destinados a usos recreativos, a través de una contrata zaragozana.

Willemijn Stoffels, una de las fundadoras de Land Life. landlifecompany.com

Entre otoño de 2021 y la pasada primavera la compañía holandesa trabajaba en plantaciones para restaurar alrededor de 2.000 hectáreas de espacios naturales degradados a causa de la urbanización, incendios forestales, prácticas agrícolas intensivas o sobrepastoreo. Lamentablemente, esta cifra de recuperación de la naturaleza se queda muy pequeña comparada con la zona de 14.000 hectáreas que se han incluido en la zona perimetrada del incendio. Ha llevado a cabo plantaciones en León, Burgos, Ávila, Palencia, Asturias y Portugal, además de en Zaragoza.

Este jueves, en un comunicado firmado por Francisco Purroy, director de la filial en España, la compañía ha insistido en que "contaba con los permisos pertinentes expedidos por las autoridades locales y regionales". Desde los pueblos de la zona que tuvieron que ser evacuados se ha venido reprochando que el Gobierno de Aragón autorizara este tipo de trabajos pese al elevado riesgo de incendio por las altas temperaturas y llevarse a cabo los trabajos en las horas centrales del día. A estas críticas se han sumado Ecologistas en Acción e Izquierda Unida. El pasado 20 de junio, la misma empresa, realizando las mismas labores, causó otro incendio en la zona en el que ardieron 20 hectáreas.

Francisco Luzón, responsable de Land Life en España. Instagram

Los trabajos los llevaba a cabo a través de una contrata aragonesa "con larga trayectoria en la zona", según ha explicado la holandesa en su último comunicado. Ha confirmado que el suceso se produjo durante las labores de ahoyado llevadas a cabo por parte de uno de sus contratistas, mediante una excavadora retroaraña, para la posterior plantación durante el invierno. Los directivos han mostrado su solidaridad con los vecinos de la zona y han recalcado que su objetivo como empresa es restaurar tierra degradada en todo el mundo para recuperar la naturaleza y apoyar la vida silvestre y la biodiversidad.

La devastación que ha causado en la zona el incendio ha llevado a que desde Ecologistas en Acción se pida incluso la dimisión del director del Inaga, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que autorizó los trabajos. Critican que no se autorice la quema del rastrojo en el campo por el riesgo de incendio "y se permita otra no indispensable y de similar riesgo, como son las actividades en pleno mes de julio" de la contrata de la empresa de reforestación. "Cualquier agricultor, ecólogo o profesional del arbolado sabe que no se puede plantar en verano debido a la escasa garantía de éxito y a la enorme exigencia de agua", han denunciado en un comunicado en el que califican de "inmensa catástrofe" el incendio.

Por su parte, el Coordinador de IU Aragón, Álvaro Sanz, ha denunciado que el incendio forestal de Ateca supone "un ejemplo más de los riesgos de someter el cuidado del medio ambiente a la lógica del mercado que lo único que hace es blanqueo verde con el beneplácito de las administraciones". Además, el partido ha presentado en las Cortes de Aragón una serie de preguntas dirigidas al departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para conocer la relación que mantiene el ejecutivo aragonés con la empresa Land Life y si se ha abierto algún expediente sancionador por la autoría del incendio.