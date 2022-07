La empresa forestal que originó el fuego de Ateca ya causó otro hace un mes en el mismo lugar

"Van a repoblar 200 hectáreas y van a quemar al menos 1.000 de pinos que tienen 50 años". Antonio Borque, alcalde de Bubierca, ha criticado la realización de trabajos forestales en las horas centrales del día y en plena ola de calor, origen del fuego iniciado el lunes entre su término municipal y el de Ateca, que ha obligado a desalojar varios pueblos. Comenzó por la chispa de una retroexcavadora que a las cuatro de la tarde hacía los hoyos para la plantación de árboles.

Y no es la primera vez, aunque ahora las consecuencias sean más devastadoras. El pasado 20 de junio, la misma empresa, realizando las mismas labores, causó otro incendio en la zona en el que ardieron 20 hectáreas. Pese a ello siguió trabajando en ese lugar.

"No está bien que pase una vez y que sigan trabajando", ha dicho el alcalde. "El Gobierno de Aragón, en vez de recomendar que cese la actividad tenía que haberlo prohibido, porque tiempo hay para repoblar estos cerros, donde sale fuego en cuanto echan el hierro a la piedra".

La empresa estaba contratada por Land Life, dedicada a reforestar amplias superficies de monte para eliminar toneladas de CO2 por encargo de otras compañías. "Estamos desolados y devastados", afirma Francisco Purroy, director para España y Portugal de Land Life.

Los trabajos se estaban llevando a cabo, justifica, "de acuerdo con la normativa local y siguiendo estrictas medidas preventivas para hacer frente al aumento del riesgo por las condiciones extremas de sequía y calor". El directivo admite que, aunque la recomendación era no trabajar, "y está para cumplirla", deja abierta la posibilidad de hacerlo. No obstante, "por lo sucedido, está claro que no se tenía que estar trabajando a esa hora en ese lugar".

La compañía garantiza una investigación, tanto interna como en colaboración con las autoridades locales, sobre "qué normas y formas de trabajo pueden aplicarse". De momento ha suspendido toda la preparación del terreno en zonas con alto riesgo de incendio forestal.

"Llevamos todo el día en el puesto de control del incendio. No queremos eludir responsabilidades y para eso habrá una investigación a fondo", insiste Purroy. "La pregunta del millón es por qué a esas horas de calor se hacían esos trabajos. En este contexto de cambio climático, por mucho que podamos tener todos los papeles, las autorizaciones y todo en regla, al final va a ser una lección aprendida para todos los que estamos involucrados en proyectos de reforestación", concluye.

Land Life, con sede en Burgos, trabaja para empresas que por responsabilidad social corporativa o estrategias de sostenibilidad financian proyectos de restauración ambiental en España y Portugal.

El alcalde de Bubierca no ha sido el único en criticar a la administración por no exigir el cese de los trabajos. La Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (Aapna) ha pedido la prohibición de cualquier actividad en el monte, visto el máximo riesgo de alerta por incendios forestales en toda la Comunidad, "y que no sea solo una recomendación". "Donde no hay más remedio que cosechar, se deben exigir unas precauciones", como la utilización de tractores para labrar una franja suficiente que evite que si se origina un fuego por una chispa salga del perímetro de la finca. "O que a partir de determinada hora no se trabaje", añade Javier Escorza, presidente de la asociación. "Con este calor cualquier chispa genera un incendio que no sabes hasta dónde puede llegar".

Riesgo por la Baja Aragón

El representante de los APN muestra su extrañeza por que la empresa forestal del incendio de Ateca siguiera con las labores en el mismo lugar un mes después de haber provocado otro incendio en idénticas circunstancias, sin cumplir la recomendación de la ola de calor . "La recomendación debería pasar a ser una norma, porque si no vemos que se queda en eso y luego tienes un incendio de gran envergadura con graves consecuencias, poniendo en riesgo a todo el operativo y a las poblaciones, cuando se podría haber evitado haciendo más esfuerzo en las pautas. Si no se puede trabajar hasta que no pase la hora de calor, que no se trabaje", reitera.

Por otra parte, Aapna advierte de que este fin de semana se celebra la Baja Aragón. "Ya tenemos bastante experiencia de vehículos que han generado incendios otros años en Alcubierre y Zuera. No tiene sentido que estos días que estará en rojo por incendios se pueda llevar a cabo la prueba, se debería aplazar, cuando la climatología no sea tan adversa", señala la asociación.