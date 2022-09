Nonaspe y Mequinenza quieren las mismas ayudas que Ateca

El alcalde de Nonaspe, Joaquin Llop, y el de Mequinenza, Antonio Sanjuan, solicitaron este jueves al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, que los agricultores afectados por el incendio que arrasó más de 2.000 hectáreas en esta zona el pasado mes de junio tengan acceso a unas ayudas "iguales o similares" a las que recibirán los productores cuyas explotaciones quedaron dañadas por el fuego que se inicio en Ateca y afectó a más de 6.000 hectáreas.

Trasladaron la petición las reuniones que mantuvieron con Olona, y que se enmarcan en una ronda de encuentros que el consejero mantendrá con alcaldes y representantes del sector agrario conocer con mayor detalle los efectos de este incendio, "una vez que ha pasado el tiempo suficiente para valorar la evolución de los cultivos leñosos" y tomar posteriormente una decisión en cuanto a las medidas a adoptar.

"Le he pedido al consejero que mire bien los informes presentados porque allí está la realidad de las explotaciones afectadas", señaló Llop. Para el alcalde Nonaspe, "nuestros vecinos no son más que los de otros municipios, pero tampoco menos", por lo que insistió ante Olona en la necesidad de que los agricultores afectados "tengan el mismo trato" que han tenido los perjudicados por el incendio de Ateca. Aún más pidió al consejero que las ayudas no sean a la superficie, es decir por hectárea, sino que tenga en cuenta las características, la inversión y el valor añadido de cada uno de los cultivos de esta zona "situadas en regadío y muy modernizadas", añadió.

El primer edil de Mequinenza también trasladó al consejero "la preocupación por los daños causados por el fuego no solo en la masa forestal sino en los regadíos de fruta o almendro, que están en manos de agricultores profesionales y de jóvenes".

Sanjuan insistió que la solicitud de ayudas ocupó una parte importante de la reunión. Aseguró que es imprescindible que los agricultores afectados por el incendio cuenten con ayudas "sino las mismas, similares" a las que recoge el único decreto ley aprobado hasta el momento para paliar los efectos del fuego en el sector primario y que está dirigido exclusivamente a los productores de la comarca Comunidad de Calatayud.

Ambos alcaldes reconocieron la "buena disposición" de Olona para estudiar y atender sus peticiones.