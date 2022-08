El 'rent to rent' gana adeptos en Aragón: "El dueño del piso saca más rentabilidad y los inquilinos pagan menos"

Alquilar una vivienda a un particular y subarrendar las habitaciones a diferentes interesados para obtener un beneficio con la operación. Es una forma de inversión que se ha extendido en los últimos años por Europa, y también en Aragón. Es conocido como ‘rent to rent’ o subarrendamiento y ya hay empresas que se dedican a este cometido. “Es un sistema que tiene mucho sentido económicamente hablando y que va a ir creciendo en los próximos años. No es necesaria mucha inversión y se rentabiliza pronto”, reconoce el economista aragonés Carlos Galán, autor del libro ‘Independízate de Papá Estado’ y creador del podcast ‘Independencia Inmobiliaria’.

“Es un sistema perfecto para el propietario que no se quiere ver en nada. El dueño saca más rentabilidad y los inquilinos pagan menos”, reflexiona el experto. El Grupo Naera, una pequeña sociedad creada por un joven zaragozano hace unos meses, se dedica precisamente a este modelo de negocio. “Vimos una necesidad y nos pusimos a trabajar. Los estudiantes venían a Zaragoza y había muy poca oferta de habitaciones que estuviesen en condiciones”, explica Nacho Lahorga, de 23 años, que es el CEO de la empresa -que cuenta con tres socios y dos empleados-. Ahora los dormitorios que alquilan son el 50% para estudiantes y el resto para trabajadores u otros tipos de perfiles.

“Nosotros contactamos con propietarios que quieren alquilar su piso de forma tradicional y les explicamos nuestro modelo. A los dueños les pagamos más alquiler del que pedían por el piso y nosotros lo dividimos en habitaciones y se lo arrendamos a otros inquilinos. Es un modelo que permite obtener beneficios del mercado inmobiliario sin ser propietario de ningún piso”, cuenta el joven zaragozano, que añade que las viviendas deben de tener como mínimo tres habitaciones y un salón. “Tienen que ser grandes porque sino es difícil sacar una rentabilidad. A veces el salón lo convertimos en habitación, aunque no siempre”, sostiene. Por cada piso, esta empresa obtiene “entre 300 y 400 euros brutos de beneficio”.

El primer paso que siguen generalmente es ver el piso y después plantear una distribución. Naera invierte hasta 3.000 euros para hacer diferentes cambios que necesita una vivienda para posteriormente ser alquilada por dormitorios. “Hay algunos que necesitan pequeñas reformas o poner cerraduras a las puertas de las habitaciones. A veces es necesario invertir más de 3.000 euros y el propietario no está dispuesto a abonarlo. Entonces, nosotros se lo adelantamos y llegamos acuerdos. Por ejemplo, durante medio año no recibe la renta porque va destinada a la obra”, subraya el joven, que escribió el libro ‘El triángulo del éxito’

Después de la reforma, realizan también la selección de los inquilinos y elaboran un informe periódico para el propietario del inmueble. Ahora preparan el salto a nivel nacional para ofrecer los servicios en otras ciudades.

A pesar de que a día de hoy ya gestionan un volumen importante de inmuebles, los comienzos “no fueron sencillos”. “Comenzamos llamando a la puerta directamente de la gente que tenía un anuncio de alquiler. Al principio, la gente era bastante reticente, pero con el tiempo, hemos ido incrementando el número de clientes porque nos están recomendando de unos a otros”, reconoce Lahorga, que antes de crear la empresa ya llevaba tres años trabajando como autónomo en el modelo ‘rent to rent’.

Uno de los clientes de la empresa que dirige Lahorga es el zaragozano Miguel Ángel. Su familia es propietaria de un bloque de pisos que cuenta con 20 viviendas en la avenida de San José de la capital aragonesa. Su familia siempre se ha encargado de los alquileres del bloque, pero ahora han preferido delegar. “Hacen una gestión integral. Gestionar todo el inmueble nos llevaba mucho tiempo a nosotros y era incompatible con nuestros trabajos”, reconoce el aragonés, que insiste en lo efectivo que supone que “todos los inquilinos tengan una misma figura a la que dirigirse en caso de incidencia”.

Las viviendas del bloque ya estaban alquiladas cuando cedieron la gestión a Naera por lo que no han podido arrendar por dormitorios todavía. “Nacho (el CEO de la empresa) ya nos ha comentado el modelo de alquilar por habitaciones y cuando volvamos de vacaciones empezaremos a gestionarlo así”, subraya.

"Está proliferando cada vez más"

“Es una forma de quitar problemas a los propietarios. En Zaragoza se está dando especialmente en pisos para estudiantes y está proliferando cada vez más”, explica José Ángel Goyeneche, gerente en Landa Propiedades y presidente de la agrupación de inmobiliarias Aportalia, que insiste en que la mayoría de empresas que se dedican a ello tienen “bastantes pisos” porque “con solo uno no es rentable”. “Al fin y al cabo, si se estropea algo de la casa o sucede cualquier cosa, el propietario no se encarga de nada, es todo cosa de la empresa”, explica Landa.

“Ya existía hace tiempo, aunque ahora con el encarecimiento de la vivienda se ha visto incrementado el subarrendamiento en Zaragoza. No es algo masivo, pero sí que se está dando”, argumenta Fernando Baena, presidente el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, que estima que ahora supondrá el 5% del mercado de alquiler en la capital aragonesa.