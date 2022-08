El reto del estudiante en agosto: encontrar un piso barato cerca de la Universidad

Agosto es el mes de vacaciones por excelencia, pero también uno de los momentos elegidos por los universitarios para planificar el curso académico. Por ello, durante las primeras semanas son muchos los estudiantes que surfean por las plataformas web y visitan pisos sin descanso para encontrar una casa "barata y moderna". Y a poder ser, "bien ubicada". Sin embargo, no es tarea fácil ya que el precio del alquiler ha subido en Aragón entre un 2 y un 5% respecto al año pasado. La cifra se dispara más en el distrito Universidad de la capital aragonesa, uno de los más demandados, que se ha elevado un 6,9%, según Idealista.

"No hay mucha oferta de pisos amueblados y es precisamente lo que solicitan los estudiantes. Es por eso que algunos, ya desde junio, comienzan a mirar y a cerrar los contratos de cara al siguiente curso", argumenta Fernando Baena, presidente el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, que estima que el precio se sitúa entre los 500 y los 1.000 euros por piso. "Los de menor precio suelen ser de dos habitaciones. Lo cierto es que los estudiantes de primeros cursos suelen ser menos exigentes y escogen viviendas menos equipadas, que, por supuesto, son más baratas", explica. Conforme cumplen años, añade, "cambian de criterios". Baena reconoce que el precio de los pisos para estudiantes ha crecido al mismo ritmo que el resto de viviendas, entre "el 2 y el 5%".

"La escasez de oferta se traslada a los precios", señala también José Ángel Goyeneche, gerente en Landa Propiedades y presidente de la agrupación de inmobiliarias Aportalia. De hecho, la oferta en la capital aragonesa se redujo en la primavera de este año en un 17% respecto al mismo periodo de 2021. Para paliar esta situación, las administraciones públicas aragonesas están impulsando promociones de viviendas de alquiler.

"Es cierto que en Aragón las subidas son ligeras. No es comparable con los precios de Madrid, Barcelona o Málaga", advierte Goyeneche, que calcula que los precios oscilan entre los 250 y 400 euros por habitación en Zaragoza.. “Todo depende de los baños que tenga el inmueble, de las condiciones de la cocina y de si cuentan con terrazas o no”, añade.

La demanda, señala, “es alta”, especialmente entre las viviendas que tienen una renta de entre 400 y 800 euros al mes. “En la zona universitaria de Zaragoza son muchos los estudiantes que buscan pisos durante el curso académico. En Huesca, entre los militares y la oferta de estudios, que ha incrementado, también se nota y en Teruel con el Aeropuerto más de lo mismo”, explica. En Zaragoza capital, según los datos de la DGA –recopilados a partir de las fianzas que se deben depositar cuando se formaliza un alquiler–, el precio medio de un alquiler en la Comunidad es de 553 euros. Por detrás se sitúa Teruel, con 443 euros de media y Huesca, con 315 euros.

En concreto, en Zaragoza, el precio en el distrito Universidad es de 9,1 euros/m², solo superado por el Centro, donde el coste asciende a 9,4 euros, según los datos de julio del portal Idealista. En la capital oscense, el incremento de precio respecto al año pasado ha sido inferior, de un 3,7%, situándose el m2 a 7,6 euros. Teruel es la capital de provincia donde más se han disparado los precios, en concreto, un 8,5% más, y se sitúa en 6,6 euros el precio del m². A pesar de que las cifras reflejan un incremento considerable, un informe de la plataforma Fotocasa argumenta que Aragón es la tercera comunidad autónoma donde menos se han incrementado los precios del alquiler en el último año, solo por detrás de Navarra y País Vasco.

"Huesca es mucho más caro de lo que me imaginaba"

Rut Lorenzo HA

Rut Lorenzo es de Tauste, tiene 25 años y está estudiando Nutrición Humana y Dietética en el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza. En septiembre comenzará su tercer curso y ya tiene casa. “El primer año no cogí vivienda porque con la covid preferí ir y volver a diario. El segundo curso elegí el piso en noviembre porque empezamos con semipresencialidad y luego lo quitaron. Me salió muy caro y es por eso que este año, ya en junio, contraté el piso para este año. Lo estoy pagando desde ya… Son cosas que nos pasan a los estudiantes. En el caso de esperar de más solo quedan caros y feos”, reconoce la taustana, que comparte casa con dos amigas y ha pasado de pagar 220 euros a 140 para este año.

“Huesca es mucho más caro de lo que me imaginaba. Yo pensaba que al ser una ciudad pequeña iba a ser barato, pero no es así. Hay poca oferta. No hay casi nada para estudiantes. Hay pisos señoriales y viviendas que están lejos de la Universidad por lo que no son para nosotros”, reconoce Lorenzo.